దేవరగట్టు కర్రల సమరంలో ఇద్దరు మృతి - 100 మందికి గాయాలు
కర్నూలు జిల్లాలో నిర్వహించే దేవరగట్టు బన్ని ఉత్సవం - ఈసారి కూడా ఫలించని పోలీసుల చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 7:18 AM IST
Devaragattu Banni Utsavam 2025: కర్నూలు జిల్లా హొళగుంద మండలం దేవరగట్టు ప్రాంతంలో ఏటా దసరా రోజున జరిగే బన్ని ఉత్సవం ఈసారి రక్తపాతం సృష్టించింది. దశాబ్దాలుగా ఆనవాయితీగా వస్తున్న ఈ కర్రల సమరంలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, వందమందికి పైగా గాయపడ్డారు. వీరిలో ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని ఆదోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
దసరా రోజు అర్థరాత్రి మాళమల్లేశ్వరస్వామి కల్యాణం: దేవరగట్టు కొండపై వెలసిన మాళమల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం దసరా పర్వదినాన ప్రత్యేక శోభను సంతరించుకుంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం అర్థరాత్రి మాళమ్మ, మల్లేశ్వరస్వామి కల్యాణం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. అనంతరం దేవతామూర్తుల విగ్రహాలను పాదాలగట్టు, రక్షపడ, శమీవృక్షం, ఎదురుబసవన్న గుడి మీదుగా ఊరేగిస్తారు. ఈ ఊరేగింపు సమయంలోనే విగ్రహాలను స్వాధీనం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా రెండు వర్గాలు కర్రలతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేస్తారు. దీనినే స్థానికంగా బన్ని ఉత్సవం లేదా దేవరగట్టు కర్రల సమరం అని పిలుస్తారు.
గ్రామాల విభజన - ఎవరు ఎవరి పక్షం?: దేవతామూర్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో పాల్గొనే గ్రామాలు రెండు వర్గాలుగా ఏర్పడతారు.
ఒక వర్గం: నెరణికి, నెరణికితాండా, కొత్తపేట గ్రామాలు
మరొక వర్గం: అరికెర, సుళువాయి, ఎల్లార్తి, బిలేహాల్, నిడ్రవట్టి, ఆలూరు గ్రామాలు
ఈ రెండు వర్గాల ప్రజలు కర్రలతో పోరాటం చేస్తూ ఉత్సవాన్ని కొనసాగిస్తారు. ఈసారి కూడా ఈ సమరం హింసాత్మకంగా మారి రక్తపాతం తప్పలేదు.
హింస నివారణలో విఫలమైన పోలీసులు: ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈసారి కూడా హింస జరగకుండా అడ్డుకునేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు వేసింది. సుమారు 700 మంది పోలీసులను మోహరించారు. దేవరగట్టు పరిసరాల్లో సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. కానీ తీసుకున్న అన్ని జాగ్రత్తలు విఫలమయ్యాయి. కర్రలతో దాడులు చేసుకున్న ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణలు పెరగడంతో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వందమందికి పైగా గాయపడ్డారు. భక్తుల మధ్య భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
వేలాది మంది భక్తుల సమక్షంలో రక్తపాతం: బన్ని ఉత్సవాన్ని చూసేందుకు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి, అలాగే పొరుగు రాష్ట్రం కర్ణాటక నుంచి కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. దివిటీల వెలుగుల్లో జరిగే ఈ సమరం చూడటానికి భక్తులు పోటెత్తారు. కానీ హింసాత్మక ఘర్షణలు చోటుచేసుకోవడంతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం రక్తపాతం దిశగా మలుపు తిరిగింది.
ప్రసిద్ధి పొందిన బన్ని ఉత్సవం: దేవరగట్టు కర్రల సమరం కొత్తది కాదు. ఇది ఎన్నోఏళ్లుగా వస్తున్న ఆనవాయితీ ఉత్సవం. మాళమ్మ, మల్లేశ్వరస్వామి రాక్షస సంహారం చేసిన తర్వాత దేవతామూర్తులను గ్రామస్థులు స్వాధీనం చేసుకోవాలనే తపనతో ఈ సమరం ప్రారంభమైందని చెబుతారు. కాలం మారినా, చట్టాలు కఠినమైనా, పోలీసు బలగాలు పెరిగినా ఈ ఉత్సవం హింసారహితంగా జరగడం ఇప్పటికీ సాధ్యం కాలేదు.
ప్రశ్నార్థకంగా మారిన భద్రతా ఏర్పాట్లు: అధికారులు హింస జరగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పినా, ఫలితాలు మాత్రం విస్మయం పరిచింది. రక్తపాతం, ప్రాణ నష్టం ప్రతిసారీ మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా కొనసాగింది. దీని వల్ల అధికారులు వేసిన ప్రణాళికలపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. దేవరగట్టు బన్ని ఉత్సవం ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవమా? లేక రక్తపాతం సృష్టించే కర్రల సమరమా? అన్న చర్చ మళ్లీ మొదలైంది. స్థానికులకిదే ఆనవాయితీ, వారి భక్తి ప్రదర్శన అయినా, ప్రతి ఏడాది రక్తం చిందడం మాత్రం ఆందోళన కలిగించే అంశమే.
