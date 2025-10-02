కర్రల సమరానికి సిద్ధమైన దేవరగట్టు - దసరా రాత్రి జరిగే బన్ని ఉత్సవం ప్రత్యేకత ఇదే!
DEVARAGATTU BANNI UTSAVAM 2025: కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో దసరా పండుగ సందర్భంగా జరిగే బన్ని ఉత్సవం దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ ఆచారం ఇప్పుడు సంప్రదాయం, విశ్వాసం, ఉత్సాహం కలగలిపిన జాతరగా మారింది. అయితే ఈ వేడుకలో జరిగే కర్రల సమరం ఎన్నో ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ప్రాణాలు పోయినా, గాయాలు అయినా లెక్క చేయకుండా కర్రలతో తలపడే ఈ ఆచారం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది.
మాళ మల్లేశ్వరస్వామి ఉత్సవాల విశిష్టత: దేవరగట్టులోని కొండపై వెలసిన మాళ మల్లేశ్వరస్వామి దేవాలయం దసరా వేడుకలకు ప్రధాన కేంద్రం. ప్రతి ఏడాది దసరా రోజున అర్ధరాత్రి దేవతామూర్తులైన మాళమ్మ, మల్లేశ్వరస్వామికి కల్యాణం జరిపిస్తారు. అనంతరం ఉత్సవ మూర్తులను దివిటీల వెలుగులో ఊరేగిస్తారు. ఈ విగ్రహాలను కాపాడుకోవడానికి రెండు వర్గాలుగా విభజించిన 10 గ్రామాల ప్రజలు కర్రలతో తలపడుతారు. ఈ సమరాన్నే "బన్ని ఉత్సవం" అంటారు.
పాల్గొనే గ్రామాలు - విభజన:
ఒకవైపు: నెరణికి, నెరణికి తాండా, కొత్తపేట గ్రామాలు
మరోవైపు: అరికెర, సుళువాయి, ఎల్లార్తి, బిలేహాల్, నిట్రవటి, ఆలూరు గ్రామాలు
ఈ రెండు వర్గాల మధ్య జరిగే కర్రల యుద్ధంలో ప్రతి సంవత్సరం పదుల సంఖ్యలో భక్తులు గాయపడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు మరణాలు కూడా సంభవిస్తాయి. ఈ యుద్ధం కేవలం విగ్రహాలను రక్షించుకోవడమే కాకుండా తమ గ్రామ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రతిష్టాత్మక అంశంగా మారింది. అందుకే స్థానికులు ఎంతటి ప్రమాదమున్నా ఈ సంప్రదాయాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు.
భవిష్యవాణి ప్రత్యేకత: ఉత్సవమూర్తులు బసవన్నగుడి చేరిన తర్వాత భవిష్య వాణి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దీనిలో వచ్చే ఏడాదికి సంబంధించిన శుభాశుభాలు చెబుతారు. ఆ తరువాత మళ్లీ ఒకసారి కర్రల సమరం జరుగుతుంది. చివరగా మూర్తులను కల్యాణకట్టకు చేర్చడంతో బన్ని ఉత్సవం ముగుస్తుంది.
భక్తుల తాకిడి - భద్రతా చర్యలు: ఈ ఉత్సవాన్ని చూడటానికి కర్నూలు జిల్లా మాత్రమే కాకుండా కర్నాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్దఎత్తున తరలివస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొనడం వల్ల అక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ సిరి, ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ నేతృత్వంలో అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.
- 100 సీసీటీవీలు ఏర్పాటు
- డ్రోన్లతో వీడియో రికార్డింగ్
- మద్యాన్ని అరికట్టేందుకు తనిఖీలు
- గొడవలకు పాల్పడే అవకాశం ఉన్న 300 మందిని బైండోవర్
- 20 పడకల తాత్కాలిక ఆస్పత్రి
- ప్రత్యేక పార్కింగ్ సదుపాయం
- హింస నివారణకు పోలీసుల పిలుపు
ప్రతి ఏడాది పలువురు గాయాలు పాలవుతుండటం వల్ల ఈసారి పోలీసులు మరింత కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ప్రజలు సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తూ, హింసకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో సంప్రదాయాలను కొనసాగించమని పోలీసుల విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సంప్రదాయం కంటే ప్రాణం ముఖ్యం అని అధికారులు పునరుద్ఘాటిస్తున్నారు.
దేవరగట్టు బన్ని ఉత్సవం విశ్వాసం, సంప్రదాయం, సాహసం, హింస అన్నీ కలిసిన ప్రత్యేక పండుగ. తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ ఆచారాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని, హింసను వదిలి సాంప్రదాయాలకు గౌరవం ఇవ్వాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. హింస లేకుండా జరిగితేనే ఈ బన్ని ఉత్సవం నిజమైన జాతర పండుగ అవుతుందని ప్రజలు కూడా నమ్ముతున్నారు.
"ఉత్సవాల్లో నిఘా కోసం సీసీ కమెరాలు పెట్టాము. తాత్కాలిక ఆసుపత్రి కూడా ఏర్పాటు చేశాము. ఇప్పటికే గ్రామాల్లో అవగాహన సదస్సులు పెట్టాము. కర్రల గురించి అవగాహన కల్పించాము. పలువురిని బైండోవర్ చేశాము. 700 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది". - విక్రాంత్ పాటిల్, ఎస్పీ
