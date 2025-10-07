ETV Bharat / state

ఆలస్యమేమీ కాలేదు జీవితాన్ని మళ్లీ మొదలుపెట్టండి - ఆసక్తి ఉన్న రంగంలోకి వెళ్లండి

జీవితాన్ని కొంతమంది అసంతృప్తితో నెట్టుకొస్తున్న తీరు - ఓ వయసుకు వచ్చాక కొందరు మన జీవితం ఇంతే అనుకొని మిగతా జీవితాన్ని గడిపేస్తుంటారు - కొత్త ఉద్యోగం, వ్యాపారం చేయడానికి అనేక మార్గాలు

Restart Life Tips
Restart Life Tips
ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 11:40 PM IST

Restart Life Tips : కొంతమంది తమ జీవితాలను చాలా అసంతృప్తితో గడుపుతుంటారు. ఏదో సాధించాలనుకుంటారు. కానీ, కుటుంబ బాధ్యతలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల వారి జీవితాలు ఇంకోలా సాగుతాయి. ఓ వయసుకు వచ్చాక కొందరు మన జీవితం ఇంతే అనుకొని మిగతా జీవితాన్ని ఎలాగోలా నెట్టుకొచ్చేస్తుంటారు. అదే పొరపాటు జీవితాన్ని మరింత గొప్పగా మలుచుకోవాలని సంకల్పిస్తే ఇప్పటికీ ఆలస్యమేమీ కాలేదని భావించి మళ్లీ మొదలుపెట్టండి ఎలాగంటే?

వృత్తి జీవితం : ప్రస్తుతం మీరు చేస్తున్న వృత్తి, వ్యాపారం నచ్చకపోతే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్​ ఏర్పాటుచేసుకొని కొంత విరామం తీసుకోండి. మీరు ఏ రంగంపై ఆసక్తిగా ఉన్నారో ఏ పని చేస్తే సంతోషం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి. మీకున్న స్కిల్స్ వెలికితీసి వాటిని మెరుగుపర్చుకోండి. ఇందుకోసం కొంతకాలం ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం మంచిది. గతంలో మీకు ఇష్టమైన వెల్​ విషర్స్​ను సంప్రదించండి. మీకు నచ్చిన రంగంలో పనిచేసే స్నేహితులతో మాట్లాడండి. వారి సాయంతో కొత్త ఉద్యోగం, వ్యాపారం చేయడానికి రకరకాల మార్గాలను అన్వేషించండి.

వయసు ఎక్కువగా ఉన్నా ఫ్రెషర్‌గా ఉద్యోగమిచ్చారని ఎక్కువగా బాధ పడొద్దు. కొన్నాళ్లు విధుల్లో కఠోరంగా శ్రమించి అనుభవం, స్కిల్స్​ పొందండి. అప్పుడే కెరీర్‌లో డెవలప్​మెంట్ కనిపిస్తుంది. మీరు అనుకున్న గోల్​ చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలోనూ కొత్తలో నష్టాలు ఎదురైనా, అడ్డంకులు వచ్చినా ఎప్పటికప్పుడు బిజినెస్​ టిప్స్ నేర్చుకుంటూ ముందుకుసాగాలి. ఓపికతో ముందుకుసాగితే విజయాలు వాటంతటవే ఎదురోస్తాయి.

బంధాలు : పని ఒత్తిడి అసంతృప్తితో గతంలో అనేక బంధాలను, ఎంతోమంది మిత్రులను దూరం పెట్టి అస్సలు ఉండవచ్చు. ఆ బంధాలను తిరిగి బలోపేతం చేసుకునేందుకు మరింతగా ప్రయత్నించండి. కుటుంబసభ్యులు మీకోసం ఏదైనా చేస్తే వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం అలవాటు చేసుకోండి. వారికోసం కొన్నిసార్లు అన్ని పనులు వదిలేసి కొంత సమయం తప్పక కేటాయించండి.

దూరమైన స్నేహితులు, బంధువులను మీ ఇంటికి పిలవండి. వారితో సరదాగా గడుపుతూ ఉండండి. మీకు స్ఫూర్తినిచ్చిన, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే వ్యక్తులతో తరచూ మాట్లాడుతూ ఉంటే మీలో ఉన్న భయాందోళనలు, ప్రతికూల ఆలోచనలు మెల్లిగా దూరం అవుతాయి. మీ కీడు కోరుకొనే వ్యక్తుల్ని గుర్తించి దూరం పెడితే మీ సగం బాధలు పోయినట్టే అవుతుంది.

ఆరోగ్యం : ఇన్నాళ్లు ఎలా గడిపేసినా మంచి జీవితాన్ని పొందాలంటే ఆరోగ్యంపై ఇక నుంచైనా పూర్తి శ్రద్ధ పెడితే మంచిది. ప్రతిరోజు రాత్రి కనీసం 8 గంటలు కచ్చితంగా నిద్ర పోయేలా చూసుకోండి. రోజూ ఉదయం లేవగానే మానసిక ఆరోగ్యానికి యోగా, ధ్యానం లాంటి అలవాటు చేసుకోండి. శారీరక ఆరోగ్యానికి నడక ఎంతో అవసరం పడుతుంది. రోజూ 10 వేల అడుగులు నడిచారంటే కొత్త శక్తిని పొంది ఊత్సాహంగా తయారవుతారని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

మానసికంగా మార్పు : మీరు ఫోన్‌కు, సోషల్​ మీడియాకు బానిస అయి ఉంటే వాటినుంచి బయటపడేందుకు వేగంగా ప్రయత్నించండి. ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండకుండా, మీ చుట్టూ ఉన్న జనాలతో మాట కలిపేందుకు ఫ్రీగా ప్రయత్నించండి. యూట్యూబ్‌లో కనిపించే ప్రతి ఛానల్‌ సబ్‌స్క్రైబ్‌ చేసే అలవాటును మానేయండి. మీకు అవసరం లేని కంటెంట్​ ఉంటే వెంటనే అన్‌ సబ్‌స్క్రైబ్‌ కొట్టండి.

నిత్యం ఏదో ఒక అంశాన్ని నేర్చుకునేలా రోజును మొదలుపెట్టండి. మనలో కలిగే చిన్నచిన్న మార్పులే భవిష్యత్తులో పెద్ద ప్రభావం చూపుతాయని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మానేసి మీలో ఉన్న సానుకూల అంశాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు ప్రయత్నించండి. ప్రతి చిన్న విజయాన్ని సంతోషంగా గడపండి. అప్పుడే కొత్త ఉత్సాహంతో విజయాలు సాధించడం మొదలుపెడతారు.

