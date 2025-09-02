Digital Arrest Cases in Telangana : ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదే పదే హెచ్చరికలు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న సూచనలు ఎన్నిసార్లు చేసినా కొందరిలో మార్పు రావడం లేదు. ఫలితంగా ఖాతాల నుంచి లక్షల రూపాయలు ఖాళీ అయి జేబులు గుల్లవుతున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్ల డిజిటల్ అరెస్టు పేరిట పలువురు నుంచి లక్షల రూపాయలు కొల్లగొడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక మంది డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో నిట్ట నిలువునా మోసపోతున్నారు.
డిజిటల్ అరెస్టు అంటూ సైబర్ నేరగాళ్లు కొందరిని బెదిరించి మరీ లక్షల రూపాయలు దండుకుంటున్నారు. పోలీసులమంటూ బెదిరించడంతో పాటు మీరు ఫలానా నేరంలో ఇరుక్కున్నారని అరెస్టు చేస్తున్నామంటూ కూర్చున్న చోట నుంచి కదలకుండా చేసి మరీ డబ్బు గుంజుతున్నారు. తీరా విషయం తెలిసి మోసపోయామని గ్రహించి బాధితులు లబోదిబోమంటూ సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
తాజాగా డిజిటల్ అరెస్టు చేశామని వయోధికుడిని బెదిరించిన సైబర్ కేటుగాళ్లు ఆయన్నుంచి 72 లక్షల రూపాయలు దండుకున్నారు. బంజారాహిల్స్ ప్రాంతానికి చెందిన 82 ఏళ్ల వృద్ధుడికి గత నెల 11న వాట్సప్ వీడియో కాల్ వచ్చింది. కాల్ లిఫ్ట్ చేయగానే తాను ముంబయి క్రైం బ్రాంచ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టు పోలీసు దుస్తుల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి పరిచయం చేసుకున్నాడు. తమ వద్ద నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఖాతాను మీ ఆధార్ కార్డుతో తెరిచినట్టు గుర్తించామని, మీపై కేసు నమోదు చేసినట్టు చెప్పాడు. డిజిటల్ అరెస్టు చేశామని తెలిపాడు. ఎవరితో మాట్లాడడానికి వీలు లేదని విషయం ఎవరికైనా చెబితే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించాడు.
"డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది ఎక్కడా లేదు. మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయాలి అంటే మీ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వస్తారు. వచ్చి ఏ కారణం వల్ల అరెస్టు చేస్తున్నామో చెప్తారు. ఇదంతా మోసం. అమాయకులను మోసం చేయాలని పనికట్టుకుని ఇలా డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా, ధైర్యంగా ఉండాలి. ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి మహిళలు, పురుషులు, వృద్ధులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి." - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు డీసీపీ
సుప్రీంకోర్టులో వాంగ్మూలం ఇవ్వాలంటూ నిందితుడు వృద్ధుడిని బెదిరించాడు. కేసు విచారణ పూర్తయ్యేవరకు కోర్టులో డబ్బు డిపాజిట్ చేయాలని నేరగాడు ఒత్తిడి తీసుకువచ్చాడు. దీంతో బాధితుడు అతను సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు 72 లక్షల రూపాయలు బదిలీ చేశాడు. ఇంకా డబ్బులు కావాలని వేధిస్తుండడంతో అనుమానం వచ్చి బాధితుడు సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించగా అసలు విషయం బయటపడింది.
"మీకు ఇలాంటి కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ముందుగా భయపడకూడదు. మీరు వీలైనంత సమాచారం వారి దగ్గర నుంచి సేకరించాలి. వారిన ఆధారాలు అడగాలి వారు చూపించేవన్నీ ఫేక్ ఉంటాయి. కేసు గురించి అయితే ముందుగా నోటీసు ఇవ్వండి అని అడగాలి. వీడియో కాల్ అంటే జాగ్రత్త పడాలి అస్సలు భయపడకూడదు. కాల్స్ చేయకండి, మీరు ఒక్కరే ఉండండి అంటే అది డిజిటల్ అరెస్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి." - రూపేష్, సైబర్ క్రైం నిపుణుడు
దేశంలో డిజిటల్ అరెస్టు విధానం లేదని సైబర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీడియో కాల్స్, ఈ-మెయిల్స్, ఆన్లైన్ ద్వారా డిజిటల్ అరెస్టు అనేది లేదని ఏ దర్యాప్తు సంస్థ ఈ తరహా అరెస్టులు చేయదని సూచిస్తున్నారు. పోలీసులు నేరుగా నిందితుల వద్దకు వెళ్లి అరెస్టు చేస్తారని వెల్లడిస్తున్నారు. డిజిటల్గా అరెస్టు చేస్తున్నామంటూ ఎవరైనా బెదిరిస్తే వారి మాటలను నమ్మి స్పందించవద్దని, అనుమానం వస్తే తక్షణం సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఈ తరహా ఫోన్ కాల్స్ వస్తే పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. డిజిటల్ అరెస్టు పేరిట ఎవరైనా ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1930, cybercrime.gov.inకు మెయిల్ చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
పండుగ సీజన్లో ఈ మెసేజ్లతో జాగ్రత్త- క్లిక్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ
సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో వృద్ధులు - మోసం పోయామని గుర్తించాక మానసిక వేదనతో కుంగుబాటు