Deputy CM Pawan Kalyan visit Rishikonda Palace: గత ప్రభుత్వంలో విశాఖలో ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసి నిర్మించిన రుషికొండ ప్యాలెస్ను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సందర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రుషికొండపై నిర్మించిన భవన సముదాయంలోకి వెళ్లి గదులను పరిశీలించారు. ఆయన వెంట మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేశ్, జనసేన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు ఉన్నారు. రుషికొండ ప్యాలెస్ వైభోగాలను వారు పవన్కు వివరించారు.
భవనాల నిర్మాణానికి, సదుపాయాలకు వెచ్చించిన మొత్తాన్ని తెలుసుకొని పవన్కల్యాణ్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత భవనాలు నిర్మించక ముందు ప్రభుత్వానికి ఎంత ఆదాయం వచ్చేది? వీటి నిర్మాణం తర్వాత ప్రభుత్వంపై ఎంత మేర భారం పడుతుంది? అనే వివరాలపై పవన్ కల్యాణ్ ఆరా తీశారు.
ప్యాలెస్ నిర్మాణం ముందు ప్రభుత్వానికి నెలకు సుమారు రూ.50 నుంచి రూ.60 లక్షల మేర ఆదాయం వచ్చేదని అధికారులు, మంత్రులు పవన్కు వివరించారు. ఇప్పుడు ఎలాంటి ఆదాయం రాకపోగా, భవనాల నిర్వహణకే అదనంగా వెచ్చించాల్సి వస్తోందని తెలిపారు. అలానే ప్రస్తుతం కేవలం కరెంట్ బిల్లు సంవత్సరానికి రూ.15 లక్షలు అవుతుందని, ఇంకా ఇప్పటికే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిందని అధికారులు వివరించారు. ఈ భవనాన్ని టూరిజానికి ఎలా ఉపయోగించాలన్నది, చేయాలన్నది ఆలోచిస్తున్నామని, మేజర్గా ఈ నిర్మాణాన్ని ఎలా వాడాలో ఆలోచిస్తున్నామని అధికారులు పవన్ కల్యాణ్కు తెలిపారు.
జగన్ నివాసం ఉండేందుకే : అనంతరం మీడియాతో పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ మొత్తం 7 బ్లాక్లకు 4 మాత్రమే పూర్తి చేశారని, వాటికోసం రూ.454 కోట్లు ఖర్చుపెట్టారని అన్నారు. గతంలో మమ్మల్ని రానివ్వకుండా ఎన్నో అడ్డంకులు సృష్టించారని మండిపడ్డారు. హరిత రిసార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏడాదికి రూ.7 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేది ఇప్పుడు కేవలం కరెంటు బిల్లుకే రూ.15లక్షలు అవుతోందని అన్నారు. లోపల పెచ్చులు ఊడిపోతున్నాయని, ఇంకా కొన్నిచోట్ల లీకేజ్ అవుతోందని అన్నారు. ఇక్కడ జగన్ నివాసం ఉండేందుకు ఈ భవనాలను కట్టారని వ్యాఖ్యానించారు. రుషికొండ భవనాలపై అసెంబ్లీ వేదికగా చర్చ జరగాలని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
ఈ ప్యాలెస్ కట్టడానికి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అయింది. అలానే ఆ ఖర్చుని ఎలా రాబట్టాలో ఆలోచిస్తున్నాం. దీనిపై అందరూ కూర్చొని మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అంటే దీనిని డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కి ఇవ్వాలా లేక వేరే ఏమైనా చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాం. ఇందుకోసం దీనికి టెండర్లను పిలిచే ఆలోచనలో ఉన్నాం. అలానే ఈ భవనంపై సీఎం చంద్రబాబుకి మా నిర్ణయాలను తెలియజేస్తాం. పలుసార్లు సీఎం చంద్రబాబు కూడా చెప్పారు. ఏమైనా కొత్త ప్రపోజల్స్తో రమ్మని, అందువల్ల దీనిపై మేము సీఎంతో చర్చిస్తాం. ఇంకా ఇక్కడ చాలా డ్యామేజ్ జరిగింది. దీన్ని ఎలా సరిచేయాలనేదీ చూస్తున్నాం.- పవన్ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం
కూటమి ఐక్యతే కీలకం - లేదంటే ముందుకు వెళ్లలేం: పవన్ కల్యాణ్
ఆగు అన్నా నేనే టికెట్ ఛార్జీ చెల్లిస్తా - పవన్, లోకేశ్ మధ్య ఆసక్తికర చర్చ