గిరిజనులకు రగ్గులు - పెద్ద మనసు చాటుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ - PAWAN SENT BLANKETS TO TRIBALS

Published : July 31, 2025 at 5:48 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Deputy CM Pawan Kalyan Sent Blankets To Tribals Of Manyam District : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​ గిరిజనులకు కనీస అవసరాలను సమకూరుస్తూ పెద్ద మనసు చాటుకుంటున్నారు. ఆయన గతంలో అల్లూరి జిల్లాలోని గిరిజనులకు చెప్పులు, తన తోటలో కాసిన మామిడి పండ్లను పంపిణీ చెేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మన్యం జిల్లాలోని గిరిజనులను కలసిన ఆయన వారికేం కావాలో అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలువురికి రగ్గులు పంపిణీ చేశారు.

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని గిరిజనుల కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ వెయ్యి రగ్గులను పంపినట్లు జిల్లా జల యాజమాన్య సంస్థ పీడీ రామచంద్రరావు తెలిపారు. మక్కువ మండలంలో గతంలో పల్లె పండగ కార్యక్రమానికి వచ్చిన పవన్‌కల్యాణ్‌ పలు గ్రామాల ప్రజలతో మాట్లాడి, వారి అవసరాలు తెలుసుకొని, ఆ మేరకు ప్రస్తుతం రగ్గులను పంపించారన్నారు. వీటిని బుధవారం సిరివర, బాగుజోల, చిలకమెండంగి, బండమెండంగి, డొయివర, తాడిపుట్టి గ్రామాల్లోని 222 కుటుంబాలకు పంపిణీ చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరించారు.

పవన్ కల్యాణ్ గొప్ప మనసు - ఆ ఊరు మొత్తానికి చెప్పులు పంపిణీ

ప్రత్యేక వాహనంలో మామిడి పండ్లు : జులై ఆరంభంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ అల్లూరి జిల్లాలోని గిరిజనులకు తన సొంత తోటలోని మామిడి పండ్లను రుచి చూడాలని పంపించారు. అల్లూరి జిల్లా డుంబ్రిగూడ మండలం కురిడి గ్రామస్థులకు తానున్నానని పేర్కొంటూ, వారి కష్టసుఖాల్లో ఎల్లప్పుడూ తోడుంటానని భావించాలన్నారు. ఈ మేరకు తన మామిడి తోటలోని పండ్లను గ్రామానికి పంపించారు. తన తోటలో ఆర్గానిక్‌ పద్దతిలో పండించిన మామిడి పండ్లను గ్రామంలో పంపిణీ చేయించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రత్యేక వాహనంలో మామిడి పండ్లను కురిడి గ్రామానికి తీసుకొచ్చిన డిప్యూటీ సీఎం కార్యాలయ సిబ్బంది, 230 ఇళ్లకు అరడజను చొప్పున మామిడి పండ్లను పంపిణీ చేసిన విషయం విదితమే. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్థులు మాట్లాడుతూ పవన్ కల్యాణ్​ను తమ పెద్ద కొడుకుగా భావిస్తున్నామని అన్నారు. పవన్ తమ కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారని కొనియాడారు.