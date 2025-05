ETV Bharat / state

'వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ఎలక్షన్‌' ఆచరణ సాధ్యమే : పవన్‌ కల్యాణ్‌ - PAWAN ON ONE NATION ONE ELECTION

Pawan on One Nation One Election Seminar ( ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 8:16 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:43 PM IST

Pawan on One Nation One Election Seminar : 'వన్ నేషన్- వన్ ఎలక్షన్' దేశానికి అవసరమైన మార్పు అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. భారత్​కు ఉన్న సామర్థ్యం రీత్యా వన్ నేషన్ -వన్ ఎలక్షన్ ఆచరణే సాధ్యమేనన్నారు. ఒకే దేశం-ఒకే ఎన్నిక అంశంపై అవగాహన కల్పించేందుకు చెన్నైలోని తిరువాన్మియూర్​లోని రామచంద్ర కన్వెన్షన్ సెంటర్​లో నిర్వహించిన సదస్సుకు పవన్‌ ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కూటమి గెలవబోతోందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్డీఏ భాగస్వామిగా తమిళనాడు ఎన్నికల్లోనూ తన వంతు పాత్ర పోషిస్తానని చెప్పారు. ఈవీఎంలపై ఆరోపణలు అర్ధరహితమన్న పవన్ 2019లో అవే ఈవీఎంలతో వైఎస్సార్సీపీ గెలిచిందని గుర్తుచేశారు. వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ఎలక్షన్‌ ఆచరణ సాధ్యమే : పవన్‌ కల్యాణ్‌ (ETV Bharat) తమిళనాట వన్ నేషన్-వన్ ఎలక్షన్ గురించి అబద్ధపు ప్రచారం సాగుతోందని ఒకప్పుడు కరుణానిధి జమిలి ఎన్నికలుంటే సూపర్ అన్నారని పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. ఆ విధానం ఇప్పుడు తప్పు ఎలా అవుతుందని తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌ను ప్రశ్నించారు. జమిలి వ్యతిరేకంపై తమిళనాడు సీఎం పునరాలోచన చేయాలని కోరారు. ఒకేసారి ఎన్నికలు జరగడం వల్ల ప్రాంతీయ పార్టీలకు, సమాఖ్య స్ఫూర్తికీ ఎలాంటి నష్టం జరగదని స్పష్టం చేశారు. ద్వంద్వ వైఖరితో తమిళ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించవద్దని కోరారు. గండికోటలో 'హరి హర వీరమల్లు' షూటింగ్ - గుర్రపు స్వారీ షాట్! ఇప్పుడు వారే వ్యతిరేకిస్తున్నారు: తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్, వన్ నేషన్- వన్ ఇండియా తమిళనాడు సమన్వయకర్త తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సదస్సు జరిగింది. తమిళనాడును వదిలి 3 దశాబ్దాలు గడచినా తనను ఈ గడ్డ వదలడం లేదన్నారు. తనపై ఈ తమిళ నేల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉందని తెలిపారు. తిరుక్కురళ్, మార్షల్ ఆర్ట్స్​తో పాటు సినిమా ప్రభావం తనపై ఎక్కువగా ఉండటానికి చెన్నైలో నివసించడమే కారణమని తెలిపారు. తిరువళ్లువర్ పుట్టిన భూమి, సిద్ధులు నడయాడిన నేల, మురుగన్ వెలసిన నేల, మహాకవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి పుట్టిన భూమి అంటూ అభివర్ణించారు. వేలాది దేవాలయాలు కొలువైన పుణ్యభూమి అని ప్రస్తుతించారు.

Last Updated : May 26, 2025 at 8:43 PM IST