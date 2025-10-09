ETV Bharat / state

'సీ ప్రొటెక్షన్‌ వాల్‌' నిర్మిస్తాం - 100 రోజుల్లో రోడ్‌ మ్యాప్‌: పవన్‌ కల్యాణ్

కాకినాడ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ పర్యటన - తొలుత కలెక్టరేట్‌లో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత మత్స్యకారులతో భేటీ - వారి సమస్యలు సావధానంగా విన్న పవన్

Pawan_Kalyan_Meet_Fishermens
Pawan_Kalyan_Meet_Fishermens (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan Meets Fishermens in Kakinada: ఉప్పాడ సీ ప్రొటెక్షన్‌ వాల్‌ను కచ్చితంగా నిర్మిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ఇందుకు కేంద్రం సానుకూలంగా ఉందన్న పవన్‌ నిధుల విషయమై చర్చిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సముద్రంలో మత్స్య సంపదకు విఘాతం కలిగిస్తున్న పరిశ్రమల వ్యర్థాలు, కాలుష్య నివారణకు ఓ ప్రణాళికతో వస్తానన్న ఆయన అందుకు తనకు 100 రోజుల సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. అదే సమయంలో పారిశ్రామికవేత్తలపైకి ఎగదోసే రాజకీయ నేతల వలలో పడొద్దని మత్స్యకారులకు పవన్‌ కల్యాణ్ సూచించారు.

మత్స్యకారుల ఆందోళన నేపథ్యంలో సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో పర్యటిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ తొలుత కాకినాడ కలెక్టరేట్‌లో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత గ్రామాల, మత్స్యకార సంఘాల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. కాకినాడ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. పరిశ్రమల వ్యర్థాలతో మత్స్య సంపద తరలిపోయి తమ ఉపాధికి తీవ్ర గండిపడుతోందని మత్స్యకారులు పవన్‌ వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిశ్రమల నుంచి కాలుష్యకారక వ్యర్థ జలాలు సముద్రంలో కలవకుండా నియంత్రించాలని కోరారు. చేపలు దొరక్క జీవనోపాధి కష్టంగా మారిందని పరిహారం అందించాలని వేడుకున్నారు.

నాకు 100 రోజుల సమయం కావాలి: మత్స్యకారుల సమస్యలన్నీ పవన్‌ సావధానంగా విన్నారు. అక్కడే చేపల వేటకు వెళ్లి మృతి చెందిన 18 మంది మత్స్యకార కుటుంబాల బాధితులకు రూ.5 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వ బీమా పరిహారం చెక్కులు అందించారు. ఆ తర్వాత ఉప్పాడలో నిర్వహించిన సభలో పాల్గొన్న పవన్‌ కల్యాణ్ సీ ప్రొటెక్షన్‌ వాల్‌ను కచ్చితంగా నిర్మిస్తామని స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమల వ్యర్థాల వల్ల సముద్రంలో మత్స్య సంపద అంతరించిపోవడంతో పాటు ఉపాధి కరవైపోతుందన్న మత్స్యకారుల ఆందోళనను తాను అర్థం చేసుకుంటున్నానని పవన్‌ చెప్పారు. అసలు సమస్యపై లోతుగా అధ్యయనం చేస్తేనే పరిష్కారం సాధ్యమన్న పవన్‌ కల్యాణ్ అందుకు తనకు 100 రోజుల సమయం కావాలని కోరారు.

ఈలోగా సంబంధిత అధికారులు, శాఖలతో మాట్లాడతానని పవన్ అన్నారు. 3 రోజుల్లో మళ్లీ తానే స్వయంగా వచ్చి బోటులో సముద్రంలోకి వెళ్లి కాలుష్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. సమస్యలు రాత్రికి రాత్రే పరిష్కారం కావన్న పవన్‌ కల్యాణ్ న్యాయం చేస్తామంటూ పరిశ్రమలపైకి ఎగదోసే రాజకీయ నేతల వలలో పడొద్దని మత్స్యకారులకు సూచించారు. పనుల పురోగతిపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు తెలియజేస్తానని సమన్వయం కోసం స్థానికులు కూడా ఓ కమిటీగా ఏర్పడాలని పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు.

సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ఏ రాష్ట్రమైనా సుభిక్షం: పవన్‌ కల్యాణ్

ప్లాస్టిక్‌ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN KALYAN FISHERMEN MEETINGPAWAN KALYAN UPPADA TOURమత్స్యకారులతో పవన్ కల్యాణ్ భేటీPAWAN KALYAN VISITING PITHAPURAMPAWAN KALYAN MEET FISHERMENS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.