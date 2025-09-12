ETV Bharat / state

అలా చేయకపోతే సింగరేణిని మూసేయాల్సిందే : డిప్యూటీ సీఎం

సింగరేణి సంస్థపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క - కొత్త బ్లాకులను కేటాయించకపోవడం వల్ల సింగరేణి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని వ్యాఖ్య - గ్రీన్​ ఎనర్జీ రంగంలో కూడా సింగరేణి ప్రవేశించిందన్న భట్టి

DY CM Bhatti Vikramarka Comments on Singareni
DY CM Bhatti Vikramarka Comments on Singareni (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DY CM Bhatti Vikramarka Comments on Singareni : సింగరేణి సంస్థ కేవలం బొగ్గు గనులకే పరిమితం కాకుండా ఇతర ఖనిజాల వైపు కూడా మళ్లుతోందని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా సింగరేణి మారుతోందని ఆయన వివరించారు. ఆ సంస్థ సీఎండీ ఎన్​. బలరాంతో కలిసి సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్​మీట్​లో ఆయన మాట్లాడారు. సింగరేణి సంస్థకు అదనంగా రావాల్సిన బొగ్గు బ్లాకులు దక్కడం లేదని ఆవేదన చెందారు. సంస్థ కేవలం ఉపాధికే పరిమితం కాకుండా స్థానికులకు ఒక నమ్మకం కలిగిస్తోందని డిప్యూటీ సీఎం వివరించారు.

అలా చేయకపోతే సింగరేణిని మూసేయాల్సిందే : డిప్యూటీ సీఎం (ETV)

కీలక ఖనిజాల వెలికితీతలో అవకాశం కల్పించాలి : కొత్త బ్లాకులను కేటాయించకపోవడం వల్ల సింగరేణి సంస్థ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. కర్ణాటకలో రాగి, బంగారం గనుల తవ్వకాల వేలంలో, రాయచూర్‌, దేవదుర్గ్‌ బెల్ట్‌లో రాగి, బంగారం ఖనిజాల అన్వేషణలో సింగరేణి పాల్గొన్నదని ఆయన వెల్లడించారు. రాగి, బంగారం మైనింగ్‌ను ఏ సంస్థ చేసినా సింగరేణికి 37.75 శాతం వాటా దక్కుతుందని చెప్పారు. గ్రీన్‌ ఎనర్జీలో కూడా సింగరేణి సంస్థ ప్రవేశించిందన్నారు. కీలక ఖనిజాల వెలికితీతలో కూడా కేంద్రం సింగరేణి సంస్థకు అవకాశం కల్పించాలని కోరారు. కీలక ఖనిజాల తవ్వకాల కోసం సింగరేణి గ్లోబల్‌ అనే పేరుతో వెళ్తుందని స్పష్టం చేశారు.

అలా అయితే మూసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది : దేశంలో జరుగుతున్న బొగ్గు గనుల వేలంలో కొన్నాళ్లుగా సింగరేణి పాల్గొనటం లేదని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఎందుకు పాల్గొనటం లేదో తాము పరిశీలించామని, వేలం ద్వారా పొందే రాయల్టీ ఆ రాష్ట్రాలకే చెందుతుందన్నారు. సింగరేణి సంస్థ వేలంలో పాల్గొనకపోతే బొగ్గు బ్లాక్‌లు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు వెళ్తాయన్నారు. కొత్త బ్లాక్‌లు రాకుంటే సింగరేణి మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని తెలిపారు. సింగరేణికి కొత్త బ్లాక్‌లు రాకపోవడంతో ఆ సంస్థతో పాటు రాష్ట్రానికి నష్టమని వివరించారు.

దేశంలో కొత్తగా 109 బొగ్గు గనులను ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు దక్కించుకున్నాయన్న ఆయన, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని సంస్థలు కొత్త గనులు దక్కించుకుంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నవే మూతపడే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. సింగరేణి సంస్థ కొత్త గనుల వేలంలో పాల్గొనకుండా ఎందుకు చేశారో తెలియదన్నారు. ఇకపై గనులకు ఎక్కడ వేలం జరిగినా సింగరేణి సంస్థ పాల్గొంటుందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు.

"సత్తుపల్లి, కోయగూడెం బ్లాక్‌లు ఇప్పటికే ప్రైవేటు వ్యక్తులకు వెళ్లాయి. రెండు బ్లాక్‌లు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు వెళ్లడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రూ.60 వేల కోట్ల నష్టం కలిగింది. వేలంలో మనం పాల్గొనకపోవడం ప్రైవేటు వ్యక్తులకు లబ్ధి కలిగింది. సింగరేణి సంస్థ మనుగడ ఉండాలంటే కొత్త బ్లాక్‌లు తప్పక పొందాలి. వచ్చే 12 ఏళ్లలోనే బొగ్గు ఉత్పత్తి 70 మిలియన్‌ టన్నుల నుంచి 30 మిలియన్‌ టన్నులకు పడిపోతుంది. సింగరేణి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టి గత ప్రభుత్వం వేలంలో పాల్గొనలేదు" - భట్టి విక్రమార్క, ఉపముఖ్యమంత్రి

బంగారం వెతుకులాటలో సింగరేణి

సింగరేణికి లాటరీ తగిలింది! - ఉపరితల గనుల్లో రేర్​ ఎర్త్​ ఎలిమెంట్స్

For All Latest Updates

TAGGED:

DY CM BHATTI ON SINGARENIDY CM BHATTI VIKRAMARKA PRESS MEETసింగరేణి సంస్థపై డిప్యూటీ సీఎంDY CM KEY COMMENTS ON SINGARENIDY CM BHATTI ON SINGARENI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.