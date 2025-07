ETV Bharat / state

'మీలాగా నాకు దొంగ కంపెనీల్లేవు' - వైఎస్సార్సీపీపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫైర్ - PAWAN KALYAN FIRES ON YSRCP LEADERS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : July 23, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 11:48 AM IST 3 Min Read

Deputy CM Pawan Kalyan Fires on YSRCP Leaders: ‘వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కోసేస్తాం, నరికేస్తాం అంటే ఇక్కడెవరూ చేతులు కట్టుకుని కూర్చోరు కదా! అలా మాట్లాడడం, బెదిరించడం వాళ్ల నైజం అవన్నీ ఎదుర్కొని నిలబడ్డాం కాబట్టే కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్‌​ అన్నారు. వాళ్లవన్నీ తాటాకు చప్పుళ్లని వ్యాఖ్యానించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మద్యం నిషేధం చేస్తామని అధికారంలోకి వచ్చి, మద్యం కుంభకోణంలో రూ.వేల కోట్లు దోచుకున్నారని, కల్తీ మద్యంతో అనేకమంది బతుకుల్ని ఛిద్రం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. 'మీలాగా నాకు దొంగ కంపెనీల్లేవు' - వైఎస్సార్సీపీపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఫైర్ (ETV) గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆరోగ్యశ్రీ కేసులు హఠాత్తుగా పెరగడానికి కల్తీ మద్యమే కారణమని వివరించారు. తాను నటించిన ‘హరిహర వీరమల్లు’ సినిమా విడుదల సందర్భంగా మంగళవారం పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన విలేఖరులతో మాట్లాడారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు అబద్ధాలు చెప్పడం, దబాయించడం అలవాటుగా మారిపోయిందని మండిపడ్డారు. దబాయిస్తే భయపడిపోతారనుకుంటున్నారని, వ్యవస్థలు, వాటిని రక్షించే వ్యక్తులు బతికే ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోవాలని పేర్కొన్నారు. వారిలా నాకు దొంగ కంపెనీల్లేవు: పవన్‌ కల్యాణ్‌కు సినిమాల మీదున్న శ్రద్ధ, పరిపాలనపై లేదన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల విమర్శలపై ఆయన తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. వాళ్లు మాత్రం పత్రికలు, టీవీలు, బోలెడు బినామీ కంపెనీలు నడుపుతూ వ్యాపారాలు చేస్తారని ఇంక అనేక ఆదాయమార్గాలు పెట్టుకుంటారు కానీ తాను సినిమాలు మానేయాలా అని మండిపడ్డారు. వాళ్లను సిమెంట్‌ ఫ్యాక్టరీలు, వ్యాపారాలు మూసేయమనండని అన్నారు. తాను సినిమా షూటింగ్‌లు చేయడమే కనిపిస్తుంది తప్ప, వాళ్లు చేసేది కనిపించదా అని ధ్వజమెత్తారు. వాళ్లలా తనకు ఆస్తులు, స్థిరాస్తి వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు లేవని, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సినిమాలు చేస్తున్నానన్నారు. ఈ 3 సినిమాలు కూడా ఎన్నికల ముందే పూర్తయ్యేవని, కానీ రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోవడం వల్ల సమయం కుదరలేదని ఆయన తెలిపారు. ‘రాజకీయాలు, సినిమాలు, ఎన్నికల ముందు బ్యాలెన్స్‌ చేయలేకపోయాను. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక 6 నెలల వరకు నాకు ఊపిరి సలపలేదు. అప్పగించిన ప్రభుత్వశాఖలపై అవగాహన పెంచుకోవడం, అధికారులను సమన్వయం చేసుకోవడానికే సరిపోయింది. అప్పటికే చాలావరకు చేసిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ 20 రోజుల షూటింగ్‌తో పూర్తవుతుందని మా వాళ్లు చెప్పారు. పరిపాలనకు ఇబ్బంది లేకుండా రోజులో 2గంటలే షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నా. ఆదివారం పూర్తిగా హాజరయ్యేవాణ్ని. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చేసిన మొదటి సినిమా ఇది' - పవన్‌ కల్యాణ్‌, డిప్యూటీ సీఎం

