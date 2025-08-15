Market Value Revision of Real Estate Within the ORR : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్) వెలుపల, లోపల భాగంలో స్థిరాస్తుల మార్కెట్ విలువ సవరణకు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువకు, బహిరంగ మార్కెట్ ధరకు భారీ వ్యత్యాసం ఉన్న ప్రాంతాల్లో సవరించాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చింది. బుధవారం సీఎం రేవంత్రెడ్డి శాఖపై సమీక్షించగా ఆ వెంటనే స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ చర్యలు చేపట్టింది.
మార్కెట్ విలువ సవరణకు వీలుగా క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలని జిల్లా రిజిస్ట్రార్లను శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ గాంధీ హన్మంతు గురువారం ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ మహానగర పాలక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్తో పాటు 20 మున్సిపాలిటీలు, 7 నగర పాలక సంస్థల పరిధిలో ధరల సవరణ చేపట్టనున్నారు. జిల్లా రిజిస్ట్రార్లు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి నివేదికను అందించిన వెంటనే కొత్త మార్కెట్ విలువను అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు.
- సవరించనున్న మార్కెట్ విలువ అక్కడి నివాస ప్రాంతాల వరకు ఒకే తరహాలో నిర్ధారిస్తారు. పలు ప్రధాన రహదారుల సమీపంలోని కాలనీలు,బజార్లలో ఉన్న స్థిరాస్తులను వాణిజ్య పరంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
- స్థానిక సంస్థల పరిధిలోకి కొత్తగా చేరిన గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను తెలుసుకుని దాన్ని గమనించి సవరణపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
- దీనిలో నమోదైన వాణిజ్య ప్రాంతాల కింద నివాస ప్రాంతాలను డోర్ నంబర్ల ఆధారంగా పరిశీలించి సవరిస్తారు.
- మరిన్నిచోట్ల స్థిరాస్తుల బహిరంగ విలువ కన్నా మార్కెట్లో ఎక్కువగా విలువ ఉన్నట్లు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. అయితే ప్రస్తుత సవరణలో పలు చోట్ల వాస్తవ విలువను నమోదు చేయాలని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖను ఆదేశించారు.
రూ.2 వేల కోట్ల వరకు రాబడి పెరిగే అవకాశం : స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఆదాయంలో 60 శాతం ఓఆర్ఆర్ లోపల, వెలుపల ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల నుంచి వస్తుంది. మార్కెట్ విలువ సవరణ ద్వారా సుమారు రూ.2 వేల కోట్ల వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి.
స్థానిక సంస్థల మున్సీపాలిటీలు : దమ్మాయిగూడ, దుండిగల్, గుండ్లపోచంపల్లి, ఘట్కేసర్, కొంపల్లి, నాగారం, మేడ్చల్, పోచారం, ఆదిభట్ల, జల్పల్లి, మణికొండ, నార్సింగి, శంషాబాద్, తూముకుంట, తెల్లాపూర్, అమీన్పూర్, పెద్ద అంబర్పేట, తుక్కుగూడ, తుర్కయాంజల్, బొల్లారం
కార్పొరేషన్లు : బడంగ్పేట,బండ్లగూడ జాగీర్, మీర్పేట, ఫీర్జాదిగూడ, నిజాంపేట, బోడుప్పల్, జవహర్నగర్
రాష్ట్రంలో భూములు మార్కెట్ విలువను సవరించి అంశంపై ప్రభుత్వం సమాలోచనలు చేసింది. అయితే గతంలో రెండుసార్లు ఇష్టానుసారం విలువలు పెంచారని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో తగ్గించడంలో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పెంచాలన్న ప్రతిపాదలన్నింటిని పరిశీలించి ప్రస్తుతం ఆ మార్కెట్ విలువలను పెంచారు. ఈ లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో భూముల మార్కెట్ విలువలను మొదటగా సవరించించి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల కొంతమేరకు పెంచితే ఎలా ఉంటుందని ఇటీవల రిజిస్ట్రేషన్లు, స్టాంపుల విభాగం నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకుని ఆ విలువలను పెంచారు.
