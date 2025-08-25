ETV Bharat / state

డెంగీలో 4 రకాలు - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే జాగ్రత్తపడాలంటున్న వైద్యనిపుణులు - DENGUE CASES RISE IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​ నగరంలో పెరుగుతున్న డెంగీ కేసులు - ఇప్పటికే 500పైగా బాధితులు - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే యమ డేంజర్ అంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 5:09 PM IST

Dengue Cases Rise In Hyderabad : నగరంలో రోజురోజురు డెంగీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. గ్రేటర్​లో ఇప్పటికే 500పైనే కేసులు దాటాయి. ఈ డెంగీ జ్వరంతో 90శాతం మందికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కేవలం 10శాతం మందిలో కొన్నిసార్లు తీవ్రంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. డెంగీలో సిరో టైప్​ 1,2,3,4 రకాలు ఉంటాయి. గతంలో సిరో టైపు-1 వచ్చి తగ్గిన తర్వాత మరోసారి టైపు-2 వైరస్​ సోకితే కొన్నిసార్లు అది డెంగీ హెమరేజిక్​ ఫీవర్​​కు దారి తీస్తోంది. అలాంటి వారికి వెంటనే చికిత్స అందించాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

  • హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఐదారు రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతూ స్థానిక ఆర్​ఎంపీకి చూపించారు. 4రోజులకు జ్వరం తగ్గింది. పల్స్​, బీపీ పడిపోవడం, కాళ్లు చేతులు చల్లబడి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నాడు. పెద్దాసుపత్రికి వెళ్లగా లక్షణాల ఆధారంగా డెంగీ హెమరేజిక్​ ఫీవర్​గా గుర్తించారు.
  • హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ బాలింతకు డెంగీ జ్వరం వచ్చింది. స్థానికంగా చికిత్స అందించారు. ఇంతలో ఆరోగ్యం దిగజారడంతో వెంటనే ఓ కార్పొరేట్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్యపరిస్థితి విషమంగా మారడంతో చికిత్స అందిస్తుండగానే చనిపోయింది.

హెమరేజిక్‌ ఫీవర్‌తో ప్లేట్​లెట్స్​ పడిపోయి : డెంగీ జ్వరంలో ప్లేట్‌లెట్స్‌ తగ్గడం సాధారణమే. డెంగీ హెమరేజిక్‌ ఫీవర్‌లో ప్లేట్‌లెట్లు 10-20 వేలకు పడిపోతాయి. శరీరంపై రాషెస్, చిగుళ్ల నుంచి రక్తం రావడం, మూత్రంలో రక్తం పోవడం, మలం నల్లగా రావడం లాంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే బాధితులను ఆస్పత్రిలో చేర్పించాలి. డెంగీ దోమలు పెరగకుండా పరిసరాలు శుభ్రంగా పెట్టాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దోమలు సాధారణంగా పగటి పూటే చురుకుగా ఉంటాయి. పగటి పూట నిద్రించేటప్పుడు మంచానికి దోమతెరలు వాడుకోవాలి. ఇంట్లోకి దోమలు రాకుండా మెష్​ బిగించుకోవాలి.

ప్లాస్ల్మా లీకేజీ ఉంటే ప్రాణానికే ప్రమాదం : డెంగీలో ప్లేట్‌లెట్స్‌ తగ్గడం కంటే ప్లాస్ల్మా లీకేజీ ఎక్కువ ప్రమాదమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రక్తంలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్‌ బయటకు పోవడాన్ని ప్లాస్మా లీకేజీగా అంటారు. రక్తం చిక్కబడి రక్తప్రసరణ తగ్గి మెదడు, కాలేయం, కిడ్నీలు వంటి కీలక విభాగాలకు ఆక్సిజన్, పోషకాలు సరఫరా ఆగిపోయి పనిచేయడం మానేస్తాయి. గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది.

"సాధారణంగా 90 శాతం మందిలో డెంగీతో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. డెంగీ హేమరేజిక్‌ ఫీవర్‌తో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, వాంతులు, శరీర భాగాల నుంచి రక్తస్రావం, పల్స్, బీపీ తగ్గడం, కాళ్లు, చేతులు చల్లబడడం, కాళ్ల వాపుతో పాటు కళ్ల కింద వాపు లాంటి లక్షణాలు ఉంటే డెంగీ షాక్‌ సిండ్రోమ్‌కు దారితీస్తుంది. అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంటారు. వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించాలి." - రాజారావు, ఉస్మానియా మెడికల్‌ కళాశాల ప్రిన్సిపల్

డెంగీ లక్షణాలు

  • ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన జ్వరం
  • కళ్ల వెనక నుంచి నొప్పి
  • వాంతి, వికారం
  • ఒళ్లు, కీళ్ల నొప్పులు
  • రక్తంలో హిమటోక్రిట్‌ (హిమోగ్లోబిన్‌) ఎక్కువవటం.
  • అదే సమయంలో ప్లేట్‌లెట్లు వేగంగా పడిపోవటం.
  • కడుపు నొప్పి, ఆయాసం
  • పొట్టలో లేదా ఛాతీలో నీరు పోగుపడటం
  • విడవకుండా వాంతులు
  • చిగుళ్ల వంటి భాగాల నుంచి రక్తం రావటం
  • చర్మం మీద ఎర్రటి చుక్కల్లాంటి మచ్చలు
  • రక్తపోటు పడిపోవటం, అపస్మారకం

