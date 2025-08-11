Demand For Resin Art Increasing : వివాహ సమయంలో నూతన దంపతులు మార్చుకున్న పూలదండలు ఎంతో అపరూపం. కానీ అవి రెండు, మూడు రోజుల్లో వాడిపోతాయి. చిన్నప్పుడు పిల్లల కోసం వినియోగించిన వస్తువులు, బొమ్మలు, చేతి గడియారం, సోదరీమణులు కట్టిన రాఖీలు ఇలా జీవిత కాలంలో ఎన్నో విలువైన జ్ఞాపకాలు దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటాం. వాటన్నింటినీ భద్రపరుచుకోవడం అంటే మాత్రం కష్టమే. ప్రస్తుతం ఈ సమస్యలకు 'రెజిన్ ఆర్ట్' పరిష్కారం చూపుతోంది. ఏ వస్తువునైనా మరపురాని జ్ఞాపకంగా మలిచేస్తోంది ఈ కళ. ఇప్పుడు రెజిన్ ఆర్ట్ ట్రెండ్గా మారింది.
రెజిన్ ఆర్ట్ అంటే ఏంటంటే? : రెజిన్, గాజులా చాలా దృఢమైన పదార్థం. ఎపోక్సీ రెజిన్ అనే పారదర్శక ద్రవాన్ని ఉపయోగించి రెజిన్ ఆర్ట్ తయారు చేస్తారు. హార్డ్నర్, కలర్ పిగ్మెంట్లు, గ్లిటర్లు, ఎండిన పూలు, మెరుపులు ఇలా వస్తువులను కలిపి అందమైన ఆకృతుల్లో అమర్చి తర్వాత రెజిన్ను నింపుతారు. ఇది కొన్ని గంటల్లో గట్టి పడుతుంది. పదునుగా ఉండే దీని చివరి భాగాలను యంత్రం సహాయంతో సాఫ్ట్గా మారుస్తారు. గాజులా మెరిసేటట్టు తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ ప్రక్రియకు కొన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది. పిల్లల బొమ్మలే కాదు బొడ్డుతాడు, వారు వేసిన మొదటి అడుగుల ముద్రలు ఇలా ఏదైనా ఈ కళతో పదిలం చేసుకోవచ్చు.
పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు, ప్రేమికుల రోజు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వీటిని బహుమతులుగా ఇచ్చే సంస్కృతి పెరుగుతోంది. కొందరైతే పెళ్లి రోజు నుంచి పిల్లలు పుట్టే వరకు చిన్న చిన్న జ్ఞాపకాలకు సంబంధించిన వస్తువులు దాచి పెట్టి వాటిని రెజిన్ ఫ్రేమ్ చేయించుకుంటున్నారు. మరికొందరు గర్భవతి అని తెలిసినప్పటి నుంచి స్కానింగ్, వాళ్లు పుట్టినప్పుడు బొడ్డు, చేతులు, కాళ్ల అచ్చులు ఒక స్టోరీలా చేస్తున్నారు. వస్తువు, ఫ్రేమ్ పరిమాణం, డిజైన్ ఆధారంగా ధరలుంటాయని హైదరాబాద్ అత్తాపూర్కు చెందిన తయారీదారు నేహా తెలిపారు.
ఖాళీగా ఉండే మహిళలు ఈ వ్యాపారంలోకి వస్తున్నారు. కొత్త కొత్త డిజైన్లు చేసి రంగురంగుల ఆకృతుల్లో వస్తువులను తయారు చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని చైతన్య జ్యోతి జిల్లా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ఉచితంగా వీటి తయారీపై శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు. నేర్చుకున్న మహిళలు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్నారు.
ఫ్రేమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే : అందులోనూ డిజైన్లు ఉంటాయి. కొందరు సింపుల్ గాజులా కనిపించేందుకు వేవీ డిజైన్ చేయించుకుంటారు. మరి కొందరు సర్కిల్, స్వ్కేర్, రెక్టాన్గ్యూలర్ ఇలా ఆకారాల్లో చేస్తారు. ఇటీవల దాంట్లో లైట్లు పెడుతూ, బ్యాటరీ, వాచ్ ముల్లులు పెట్టి వాచీగా కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడివి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ఆర్ట్ గురించి పేజ్ క్రియేట్ చేసి వారు తయారు చేసిన ఆర్ట్లను అందులో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అందులో వారిని సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్, ఇతర వివరాలను పెడ్తారు. అలా వారు తయారు చేసిన ఆర్ట్ గురించి సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. విద్యార్థులైతే ఇలా చేసి పార్ట్టైమ్గా కాస్త డబ్బులు జమ చేసుకుంటున్నారు.
