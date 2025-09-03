ETV Bharat / state

1 BHK రూ.20 వేలు - 3 BHK రూ.50 వేలు - హైదరాబాద్​లో 50 శాతం పైగా పెరిగిన ఇంటి అద్దెలు - DEMAND OF RENT HOUSES AT MADHAPUR

ఒకప్పుడు కుగ్రామంగా మాదాపూర్ - నేడు ఎటుచూసినా అపార్ట్​మెంట్లు, అద్దాల మేడలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు - ఐటీ కంపెనీ ఉద్యోగులు పెరగడంతో ఈ ప్రాంతంలో ఇళ్లకు భారీ డిమాండ్

Demand Of Rent Houses At Madhapur Hyderabad
Demand Of Rent Houses At Madhapur Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read

Demand Of Rent Houses At Madhapur Hyderabad : మాదాపూర్ ఒకప్పుడు చిన్న గ్రామంగా ఉండేది. జూబ్లీహిల్స్​ను ఆనుకొని ఉన్న ఈ ప్రాతంలో సాయంత్రం 6 తర్వాత బయట తిరగాలంటే భయపడే పరిస్థితులు ఉండేవి. అయితే నేడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. హైటెక్​సిటీ ఏర్పాటైన తర్వాత ఈ ప్రాంతం పోల్చుకోలేని విధంగా రూపాంతరం చెందింది. బహుళజాతి (మల్టీనేషనల్) కంపెనీల రాకతో ఎటు చూసినా అపార్టుమెంట్లు, అద్దాల మేడలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు వచ్చాయి. హైటెక్​ సిటీ, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో అనేక ఐటీ కంపెనీలు ఉండటంతో ఉద్యోగుల నుంచి నివాస గృహాలకు గిరాకీ బాగా పెరిగింది.

ఈ ప్రాంతంలో ఇంటి అద్దె వివరాలు :

  • ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు సింగల్ బెడ్​రూమ్ అద్దెకు​ రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల మధ్యలో దొరికేది. కాగా ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరగడంతో రూ.20 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెరిగింది.
  • నాలుగేళ్ల కిందటి వరకు వెయ్యి చదరపు అడుగుల 2 బీహెచ్​కే ఫ్లాట్ అద్దె రూ.23 వేలు వరకు ఉండేది. ప్రస్తుతం రూ.35 వేల వరకు పెరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో ఐటీ కంపెనీలు, స్టార్టప్​లు అధిక సంఖ్యలో ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
  • ఖాజాగూడలో పేరున్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో మూడు పడక గదుల ఇంటికి రూ.50 వేల వరకు అద్దెలు వసూలు చేస్తున్నారు.

ఎక్కడ టూలెట్ బోర్డులు కనిపించినా : ఈ ప్రాంతంలో ఇళ్లు, అపార్టుమెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అవి పెరుగుతున్న డిమాండుకు తగినన్ని లేకపోవడమే అద్దెలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పవచ్చు. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో హైటెక్​ సిటీ ప్రాంతంలో ఇళ్ల అద్దెలు 50 శాతానికి పెరిగాయని రియల్​ ఎస్టేట్​ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కడ టూలెట్ బోర్డులు కనిపించినా నాలుగైదు రోజుల్లోనే దిగిపోతున్నారు.

బ్యాచిలర్లకే ఇస్తారు : బ్యాచిలర్లకు హైదరాబాద్​లో ఇల్లు అద్దెకు దొరకాలంటే చాలా కష్టం. అలాంటిది దీనికి వ్యతిరేకంగా హైటెక్​ సిటీ ప్రాంతంలో బ్యాచిలర్లకే ఇల్లు అద్దెకు ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులోనూ సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగులకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఒక ఫ్లాట్​లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉద్యోగులు కలిసి ఉంటారు. వారు అద్దె మొత్తాన్ని సమానంగా భరిస్తారు. పైగా వీరు ఉదయం కంపెనీలకు వెళితే, రాత్రి ఏ సమయానికో తిరిగి వస్తారు. ఈ కారణాల వల్ల వీరు నీటిని తక్కువగా వినియోగిస్తారని ఇంటి యజమానులు భావిస్తున్నారు.

కట్టు బట్టలతో ఇంట్లో దిగిపోవచ్చు : అపార్ట్​మెంట్లు, గేటెడ్​ కమ్యూనిటీ నివాసాల్లో ఫర్నిష్డ్​ ఫ్లాట్లను అద్దెకు ఇస్తున్నారు. ఫర్నిష్డ్​ ఫ్లాట్​లో ఇంట్లోకి కావాల్సిన ఫర్నీచర్, గృహోపకరణాలు అన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి. బెడ్​లు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్​, స్టవ్​, ఓవెన్​, వాటర్​ ఫిల్టర్, గీజర్లు వరకు ఇంట్లో అవసరమైన ప్రతి వస్తువు ఉంటుంది. కొద్ది నెలలు, ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే సిటీలో ఉండాలి అని వచ్చే వారు ఇంలాటి వాటిపై మొగ్గు చూపుతున్నారు. వీటిలో అద్దె కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అయినా కట్టుబట్టలతో ఇంట్లోకి దిగిపోవచ్చు.

