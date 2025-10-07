రూ.11 కోట్ల ఎర్రచందనం పట్టివేత - ఇద్దరు స్మగ్లర్లు అరెస్టు
ఏపీ, దిల్లీ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్లో ఎర్రచందనం పట్టివేత - ఏ గ్రేడ్ చందనమైతే రూ. 11 కోట్ల విలువ ఉంటుందన్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 7:08 PM IST
Delhi STF Seizes 10 Tonnes of Red Sandalwood Smuggled from Tirupati: ఏపీ, దిల్లీ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్లో భారీగా ఎర్రచందనం నిల్వలను పట్టుకున్నామని స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు తెలిపారు. దిల్లీలో తుగ్లకాబాద్లోని గోదాములపై నిర్వహించిన దాడుల్లో సుమారు 10 టన్నుల దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వెల్లడించారు.
పట్టుకున్న ఏ గ్రేడ్ చందనం విలువ సుమారు రూ. 11 కోట్ల విలువ ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్, ముంబైకి చెందిన ఇద్దరు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశామనీ, హరియాణాకు చెందిన మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని వివరించారు. ఎర్రచందనం తిరుపతి నుంచి దిల్లీకి అక్రమంగా తరలించినట్టు గుర్తించామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
10 టన్నుల ఎర్రచందనం పట్టివేత: ఏపీ, దిల్లీ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్లో స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం భారీగా ఎర్రచందనం నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఏపీ నుంచి దిల్లీకి తరలించిన సుమారు 10 టన్నుల ఎర్రచందనాన్ని సంబంధిత సమాచారంతో పట్టుకున్నారు.
ఇద్దరు స్మగ్లర్లను అరెస్టు: దిల్లీలోని తుగ్లకాబాద్లో ఎర్రచందనం బయటపడింది. అంతేకాకుండా దిల్లీ, ఏపీ పోలీసులు హైదరాబాద్, ముంబయికి చెందిన ఇద్దరు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లను అరెస్టు చేశారు. పోలీసుల అదుపులో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లు ఇర్ఫాన్, అమిత్పవార్ ఉన్నారు. అయితే హరియాణాకు చెందిన మరో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ పరారీలో ఉన్నాడు. ఎర్రచందనం దుంగలను తిరుపతి నుంచి దిల్లీకి తరలించినట్లు సమాచారం. జులైలో అందిన సమాచారం ఆధారంగా ఏపీ పోలీసులు ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఈ కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని ఎస్టీఎఫ్ పోలీసులు అధికారికంగా తెలియజేశారు.
"ఏపీ నుంచి దిల్లీకి తరలించిన సుమారు 10 టన్నుల ఎర్రచందనాన్ని సమాచారంతో పట్టుకున్నాం. దిల్లీలోని తుగ్లకాబాద్లో ఎర్రచందనం బయటపడింది. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్, ముంబయికి చెందిన ఇద్దరు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లను అరెస్టు చేశాం. అయితే హరియాణాకు చెందిన మరో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది"-స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు, దిల్లీ
