బోధన్లో ఉగ్రమూలాలు - యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న దిల్లీ పోలీసులు
బోధన్లో యువకుడి అరెస్ట్ - యాప్లో చూసి ఆయుధాల తయారీ - యువకుడి వద్ద ఎయిర్ పిస్టల్ స్వాధీనం
Published : September 11, 2025 at 9:49 AM IST
Delhi Special Cell Police arrested Terrorist in Bodhan : నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ పట్టణంలోని అనుమానిత ప్రాంతాల్లో బుధవారం దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. పట్టణానికి చెందిన ఓ యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం సమీపంలోని ఎడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో నాలుగు గంటల పాటు విచారణ చేసిన తర్వాత కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి కస్టడీకి తీసుకుని తమ వెంట తీసుకెళ్లారు.
ఆయుధాలు, మందు గుండు సామగ్రి తయారీ : ఈ యువకుడు నిజామాబాద్ నగరంలో బీ-ఫార్మసీ చదువుతున్నట్లు సమాచారం. గత కొంతకాలంగా ఉగ్రవాదులకు సంబంధించిన యాప్లో ఆయుధాలు, మందు గుండు సామగ్రి తయారీ వంటి కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నాడని పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో తనిఖీలు చేశారు. సదరు యువకుడి వద్ద ఎయిర్ పిస్టల్, బుల్లెట్లు సైతం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
డానిష్ను విచారిస్తున్న క్రమంలో : ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను నిలువరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు, దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు నిఘాను విస్తృతం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాంచీ పట్టణంలో బాంబు దాడులకు కుట్రలు చేస్తున్న డానిష్ అనే ఉగ్రవాదిని పోలీసులు ఇటీవలే అరెస్ట్ చేశారు. డానిష్ను విచారిస్తున్న క్రమంలోనే బోధన్ యువకుడి పేరు బహిర్గతమైంది. మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో సైతం పలువురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. డానిష్ సోషల్ మీడియా ప్రత్యేక యాప్ల ద్వారా ఆయుధాల తయారీ, వినియోగం, సమకూర్చుకోవడం వంటి పనులు చేస్తుండగా, అందులో బోధన్ యువకుడు సైతం పాలుపంచుకుంటున్నట్లు ప్రత్యేక బృందాలు గుర్తించాయి. విచారణ జరిపితే ఇంకా ఎంత మంది దీనిలో ఉన్నారన్న విషయం తెలుస్తుంది.
32 మంది ఒకే ఇంటి నంబరుపై పాస్పోర్టు : ఉగ్ర మూలాలు ఉన్నాయనే కారణంతో బోధన్ కేంద్రంగా గతంలోనూ ఎన్ఐఏ, ఐబీ పోలీసులు పలుమార్లు తనిఖీలు చేశారు. 2021లో బంగ్లాదేశీయులు 72 మంది బోధన్ నుంచి నకిలీ అడ్రస్తో పాస్పోర్టు పొందారు. వీరిలో 32 మంది ఒకే ఇంటి నంబరుపై పాస్పోర్టు తీసుకున్నారని పోలీసు విచారణలో తేలింది. దీంతో వాటిని రద్దు చేసి నిందితులు, వారికి సహకరించిన వారిని అరెస్టు చేశారు. 2022 ఎమ్మెస్సీ ఫారం గ్రామంలో సైతం ఓ వ్యక్తి ఇంట్లో ఎన్ఐఏ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. అదే ఏడాది సెప్టెంబరులో నిజామాబాద్లో ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సమయంలోనే ఆర్మూర్కు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ చేసింది.
