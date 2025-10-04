ETV Bharat / state

తక్కువకు వస్తుందని ‘దిల్లీ కారు’ కొంటున్నారా - తేడా వస్తే బేజారు!

సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లంటూ విక్రయం - ఆపై ఉడాయింపు - మన ఆసక్తే మోసానికి ఆయుధం

Delhi NCR Second Hand Car Sell Scam
Delhi NCR Second Hand Car Sell Scam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi NCR Second Hand Car Sell Scam Victims Facing Problems : దిల్లీలో కాలుష్యం అధికం కావడంతో 15 ఏళ్లు దాటిన కార్లు, ట్యాక్సీలపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో డీజిల్, పెట్రోలు కార్ల అమ్మకాలు పెరిగాయి. వీటి కోసం అక్కడ ప్రత్యేక మార్కెట్లు ఏర్పాటవగా ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో పలువురు వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు వాటిని కొని సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లంటూ విక్రయిస్తున్నారు.

ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో రకరకాల పేర్లతో సుమారు 25 వరకు దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఏటా సుమారు 1,500 నుంచి 2 వేల కార్ల విక్రయాలు సాగుతున్నాయి. ఇవి కాక తెలిసిన వారు, మధ్యవర్తుల సహకారంతో తెచ్చుకునేవి మరో 500 వరకు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

  • తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరుకు చెందిన కె.ఎస్‌. రాము స్నేహితుడి ద్వారా దిల్లీలోని కార్లు విక్రయించే కారోల్‌బాగ్‌ వెళ్లి కారు అడిగారు. అయిదేళ్ల కిందటి మోడల్‌ చూపించడంతో కొనుగోలు చేశారు. ఎన్‌ఓసీ ఇవ్వలేదు. మోడల్, సామర్థ్యంలోనూ వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని తర్వాతగాని రాముకు అర్థం కాలేదు.
  • రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన పి. జగదీష్‌ సామాజిక మాధ్యమంలో ఓ ప్రకటన చూసి దిల్లీ వెళ్లారు. 90 శాతం సొమ్ము చెల్లించి కారు కొనుగోలు చేశారు. తీరా చూస్తే దిల్లీ పోలీసులు ఫోన్‌ చేసి అది చోరీకి గురైన కారని చెప్పడంతో లబోదిబోమన్నారు.

కారు కొనేటప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఎంతో కీలకం

  • ఏదైనా వాహనం కొనేటప్పుడు ఆర్‌సీ, బీమా, కాలుష్య నియంత్రణ ధ్రువీకరణ పత్రం, అఫిడవిట్‌ తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
  • వాహనంపై ఎలాంటి కేసులు లేవని పోలీసు శాఖ నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం పొందడం ఎంతో ముఖ్యం.
  • ఎల్‌ఓసీ పొందిన 15 రోజుల లోపు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవాలి. లేదంటే నెలవారీగా జరిమానా విధిస్తారు.
  • వాహనం కాల పరిమితి 15 ఏళ్లు. మోడల్, కంపెనీ (ఇన్వాయిస్‌) ధరను బట్టి రోడ్‌ ట్యాక్స్‌ విధిస్తారు.
  • ఇంజిను ఆన్‌ చేసే సమయంలో ఆయిల్‌ పైకి ఎగజిమ్మినా, లీకైనా, నల్లటి పొగ వచ్చినా ప్రమాదమని గుర్తించాలి.
  • గేర్, ఇంజిన్‌ సరి చూసుకోవాలి. టైర్లు సరిగా లేకపోతే మైలేజీ తగ్గుతుంది.

ఖరీదైన ఫోన్​ ఐదారువేలకే వస్తుందంటే కాస్త ఆలోచించండి గురూ!

ఏది తప్పుగా ఉన్నా పసిగట్టొచ్చిలా

  • వాహన అద్దాల చివర కంపెనీ పేరు, ఏడాది సంఖ్య ముద్రించి లేకపోతే మార్చారని గ్రహించాలి.
  • డోర్‌ బాటమ్‌ ప్రాంతంలో రబ్బర్లు తీసి వాటిపై గుండీల ఆకారంలో అచ్చులుంటే ఎలాంటి మార్పు చేయలేదని అర్థం.
  • కాళ్ల కింద డిక్కీ ప్రాంతంలో మ్యాట్‌లు ఎత్తి కింది వైపు దెబ్బ తిందో లేదో చూసుకోవాలి.
  • ప్రమాదం జరిగిన వాహనాలకు రంగులు వేసి బఫంగ్‌ చేస్తే పోల్చుకోవడం కష్టమవుతుంది.

ఒరిజినల్‌ పత్రాలు ఉంటేనే కొనుగోలు చెయ్యాలి : దిల్లీ, హరియాణాకు చెందిన కార్లను కొనుగోలు చేసే సమయంలో జాగ్రత్తలు అవసరమని కొవ్వూరు మోటారు వెహికల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ కేవీ శివప్రసాద్ తెలుపుతున్నారు. వాహనానికి సంబంధించిన అన్ని ఒరిజినల్‌ పత్రాలను దిల్లీ రవాణా శాఖ ద్వారా సిటిజన్‌ పోర్టల్‌లో సరిచూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అనుభవజ్ఞులను వెంట తీసుకెళ్లాలని తెలుపుతున్నారు. అన్నీ బాగుంటే రెండు, మూడు దఫాలుగా ఆన్‌లైన్‌లో సొమ్ము చెల్లించాలని సూచిస్తున్నారు.

సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వెహికల్​ కొంటున్నారా - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే కేసులే!

For All Latest Updates

TAGGED:

TROUBLES WITH DELHI CARSSECOND HAND CARS TO BUY IN DELHISECOND HAND CAR SELL SCAMసెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లుTROUBLES WITH DELHI CARS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.