రవాణాశాఖలో 'స్మార్ట్' దందా! - రూ.500 సమర్పిస్తేనే కార్డు చేతికి
రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో స్మార్ట్ కార్డుల పేరిట దోపిడీ - ఒక్కో స్మార్టు కార్డుకు అక్రమ వసూలు రూ.300-రూ.500 - లేకుంటే వారాలు, నెలల తరబడి ఆలస్యం
Published : October 2, 2025 at 1:06 PM IST
Irregularities In smart Cards Issue : ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ రవాణా శాఖ కార్యాలయాల్లో 'స్మార్టు కార్డుల' పేరుతో దోపిడీ మాత్రం ఆగడం లేదు. మహా నగరంలో మూడు జిల్లాల పరిధిలోని 9 ఆర్టీఓ ఆఫీసులున్నాయి. ప్రతి జిల్లాకు ఒక డీటీసీ కూడా ఉంటారు. ఖైరతాబాద్లో జేటీఓ ఉంటారు. ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ఆర్టీఓ, ఎంవీఐలు(మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్), ఏఎంవీఐలు, కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డులు ఉంటారు. కొత్త వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, రెన్యువల్స్ ప్రక్రియలు ఉంటాయి. వీటికి స్మార్టు కార్డులు పోస్టు ద్వారా ఇంటికి పంపాల్సి ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఈ కాంట్రాక్టును ప్రైవేటుకు అప్పగించారు. ప్రింట్ అయిన కార్డులను ఆర్టీఏ ఆఫీసులకే పంపుతారు. అక్కడ సిబ్బంది వీటిని పోస్టు ద్వారా ఇళ్లకు పంపాల్సి ఉంటుంది. రుసుం ముందే చెల్లించాలి.
అసలేం జరుగుతోంది : పోస్టు ద్వారా పంపించాల్సిన స్మార్టు కార్డులను కార్యాలయంలోనే ఉంచుతున్నారు. దీనివల్ల కార్డుల జారీలో జాప్యం జరుగుతోంది. వాటి గురించి ఆరా తీసేందుకు వెళ్తే వారి నుంచి మరికొంత వసూలు చేస్తున్నారు. కారు ఆర్సీ కార్డుకు సంబంధించి రూ.500, డ్రెవింగ్ లైసెన్సు కార్డుకు రూ.300 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. ఒక్కో ఆర్డీఏ కార్యాలయంలో సుమారుగా కనీసం 200 వాహనాలు రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి. ఏళ్ల తరబడి పాతుకుపోయిన సిబ్బందికి ఏజెంట్ల నుంచి సహకారమనేది అందుతోంది. కొన్ని పోస్టు ద్వారా అందినప్పటికీ వాటికి ముందే సొమ్ము వసూలు చేస్తుండటం విశేషం.
నగరంలో రవాణా శాఖ కార్యాలయాలు : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలుచోట్ల రవాణాశాఖ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం.
- హైదరాబాద్ జిల్లాలో : ఖైరతాబాద్, తిరుమలగిరి, మెహదీపట్నం, బండ్లగూడ, మలక్పేటల్లో ఉన్నాయి.
- మేడ్చల్ జిల్లాలో : పేట్బషీరాబాద్
- రంగారెడ్డి జిల్లా : ఇబ్రహీంపట్నం, మణికొండ, కూకట్పల్లి
- ఒక్కో స్మార్టు కార్డుపై అక్రమ వసూలు రూ.300-రూ.500
- గ్రేటర్లో రవాణా శాఖ కార్యాలయాలు 9
- ప్రతి నెలా వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు 4.80 లక్షలు
- ప్రతి రోజూ ఇచ్చే వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు 1,200
- ప్రతి నెలా సమకూరే అవినీతి సొమ్ము రూ.2.52 కోట్లు
ఇంట్లో నుంచే లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేసుకోండిలా : వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నవీకరణ(రెన్యువల్) కోసం ఆర్టీఏ ఆఫీసులు, దళారులను సంప్రదించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. రవాణా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ (టీజీఆర్టీఏ) ను సందర్శించి లైసెన్స్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. మరో పేజీ తెరుచుకుంటుంది. అందులో ‘రెన్యూవల్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్’ అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
ఆ తరువాత 'క్లిక్ హియర్ టు బుక్ ది స్లాట్'ను ఎంచుకోవాలి. మరో విండోలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ బాక్సులో ‘రెన్యూవల్ ఆఫ్ లైసెన్స్’ను, తర్వాత ‘కంటిన్యూ స్లాట్ బుకింగ్’ ఆప్షన్పైన క్లిక్ చేయాలి. కింద వచ్చే బాక్సుల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబరు, ఎక్కడ ఇచ్చారు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబరు తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత 'రిక్వెస్ట్ ఓటీపీ'పై క్లిక్ చేసి దానిని నమోదు చేయాలి. తర్వాత నిర్దేశిత ఫీజును ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి. దీంతో స్లాట్ బుకింగ్ పూర్తవుతుంది.
తర్వాత ఫిట్నెస్ ధ్రువీకరణపై డాక్టర్ సంతకం చేయించుకోవాలి. బుక్ చేసుకున్న స్లాట్ను అనుసరించి ఆర్టీఏ ఆఫీస్కు ఒరిజినల్ లైసెన్స్తో వెళ్తే అధికారులు క్రమబద్ధీకరిస్తారు. మరి ఆలస్యం ఎందుకు, ఇప్పుడే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ డేట్ ఆఫ్ వాలిడిటీని ఒకసారి తనిఖీ చేసుకుని, ఆ ప్రక్రియను మీరే పూర్తి చేసుకోండి.
