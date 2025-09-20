మహారాష్ట్రకు ఒకరు హైదరాబాద్కు మరొకరు! - ఇందిరమ్మ బిల్లుల కోసం లబ్ధిదారుల పాట్లు
చిన్న తప్పులతో ఇందిరమ్మ బిల్లులకు ఆటంకం - సాంకేతిక, ఆధార్ తదిత కారణాలతో లబ్ధిదారులకు తప్పనితిప్పలు - సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్న వైనం
Published : September 20, 2025 at 10:59 PM IST
Indiramma Housing Beneficiaries Problems In Adilabad : సాంకేతిక సమస్యలు, చిన్న చిన్న తప్పులతో ఇందిరమ్మ బిల్లులకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటేనే వారం రోజుల్లో హౌసింగ్ బిల్లు వస్తోంది. చాలా మంది ఆధార్కార్డులో ఒక ఇంటి పేరు, మంజూరు పత్రంలో మరో పేరు ఉండటం వల్ల వారి బిల్లు ఆగిపోతోంది. కంప్యూటర్లో లబ్ధిదారుల ఆధార్ నమోదు నంబరు తప్పుగా ఎంటర్ చేయడంతోనూ కొన్ని సార్లు సమస్య వస్తోంది. పంచాయతీ సెక్రటరీలు బిల్లు కోసం జీపీఎస్ విధానంతో స్మార్ట్ఫోన్తో ఇంటి నిర్మాణం ఫొటో తీసి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు దూరం వెళ్లాక ఆప్లోడ్ కావడం వల్ల లొకేషన్ మారిపోతోంది. హైదరాబాద్లో నగరంలోని గృహ నిర్మాణ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఆదేశాలు వస్తే మళ్లీ మొదటి నుంచి ఫోటో తీయాలి. ఇదంతా జరిగేందుకు సుమారు నెలకు పైగా సమయం పడుతోంది.
బిల్లురాక రెండు నెలలు పని నిలిపివేసి : ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని గాంధీనగర్ కాలనీకి చెందిన కూలీ పనిచేసే సీహెచ్ మనోజ్ పునాది వరకు ఇలా నిర్మించుకున్నారు. లొకేషన్ తప్పుగా పడటం, బ్యాంకు అకౌంట్ నంబరు తప్పుగా ఉండటం వల్ల రెండు నెలలు బిల్లురాక పని నిలిపివేశారు. తాజాగా బస్సు ఛార్జీలు పెట్టుకొని హైదరాబాద్ వెళ్తేనే సమస్య పరిష్కారమైంది.
మహారాష్ట్ర వెళ్లి డబ్బులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి : ఆదిలాబాద్లోని బ్రాహ్మణవాడ నివాసి ఉదయ్సింగ్ భార్య పేరిట ఇల్లు మంజూరవడంతో బేస్మెంట్(పునాది) వరకు నిర్మించుకొని బిల్లుకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆరాతీస్తే ఆధార్ అనుసంధానం సిండికేట్ బ్యాంకుతో అయిందని తెలుసుకొని ఆ అకౌంట్లో డబ్బు పడినట్లు గుర్తించారు. కాగా ఆదిలాబాద్లో ఆ బ్యాంకు బ్రాంచి ఎత్తివేశారు. చివరకు మహారాష్ట్రలో ఉన్న పాండ్రకవడకు వెళ్లి డబ్బులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
లబ్ధిదారుల ఆధార్ లింకైన ఖాతాలో డబ్బులు జమవుతున్నాయి. కొందరివి పోస్టల్ అకౌంట్లలో పడుతుండటంతో విషయం తెలియక తికమక పడుతున్నారు. పలు అకౌంట్లలో రూ.లక్ష ఒకేసారి డ్రాచేసే అవకాశం లేకపోవడం వల్ల చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. అధికారుల అనుమతితో రూ.2 లక్షల వరకు డ్రా చేసేందుకు లేఖ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. నిరక్షరాస్యతతో లబ్ధిదారులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
లొకేషన్ తప్పుగా నమోదు అవ్వడంతో : పునాది లెవల్ వరకు ఇల్లు నిర్మించుకున్న ఈమె పేరు జాదవ్ వందన. ఉట్నూరు మండలం శ్యామ్నాయక్ తండాకు చెందిన ఈమెకు రెండు నెలలుగా ఇందిరమ్మ బిల్లు రావడం లేదు. పంచాయతీ సెక్రటరీ జీపీఎస్ విధానంతో ఫొటో తీసి పంపించారు. అయినప్పటికీ బిల్లు ఎందుకు రాలేదని ఆరాతీస్తే స్థలం(లొకేషన్) తప్పుగా నమోదైనట్లుగా తేలింది.
పురోగతి ఇదీ
- మంజూరైన ఇళ్లు - 15,438
- ప్రారంభమైనవి - 7,656
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు భారీ శుభవార్త. సిమెంట్, స్టీల్ జీఎస్టీ శ్లాబ్ను కేంద్రప్రభుత్వం తగ్గించడం వల్ల వారికి ఉపశమనం కలగనుంది. ప్రస్తుతం ఈ రెండింటికి సంబంధించి 28 శాతం జీఎస్టీ(వస్తుసేవల పన్ను) ఉండగా, ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి అది 18 శాతంనకు తగ్గనుంది. దీంతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల నిర్మాణంలో కొంత ఆర్థిక భారం తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
