ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫోటోలు అప్​లోడ్​ చేయలేనంత బిజీలో ఇంజినీరింగ్ అధికారులు!

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం - సాంకేతిక, ఇతర కారణాలతో లబ్ధిదారులకు తప్పనితిప్పలు - సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్న వైనం

Delay in Indiramma Housing bills
Delay in Indiramma Housing bills (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Delay in payment of Indiramma Housing scheme bills : పేదల సొంతింటి కల నెరవేరటానికి పలు రకాల అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆధార్, బ్యాంకు అకౌంట్​ ఇబ్బందులతో పాటు కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల బిల్లులు సకాలంలో అందటం లేదు. సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాలయాల చుట్టూ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు కాళ్లరిగేలా చేస్తున్నారు.

మచ్చుకు కొన్ని : ఖమ్మం జిల్లాలోని కొణిజర్లకు చెందిన దుగ్యాల రేణుక అనే మహిళ పేరిట ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరైంది. బేస్​మెంట్(పునాది) వరకు ననులు పూర్తయ్యాయి. అధికారులు ఫొటోలు కూడా తీసుకున్నారు. ‘పదిహేను రోజులు దాటినా ఇంతవరకు ఖాతాలో సొమ్ము జమకాలేదు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్‌కు కాల్​ చేశాను. ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులు ఇంటి ప్లాన్, ఫొటోలు అప్​లోడ్​ చేయలేదని చెప్పారు. ఇంటి బిల్లు అందితేనే నిర్మాణ పనులు ముందుకు సాగుతాయి’ అని రేణుక తెలిపారు. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో 31వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో 15,400 ఇళ్ల నిర్మాణం పునాది వరకు, 3వేల గృహాల నిర్మాణం రూఫ్‌ లెవల్‌ వరకు పూర్తయ్యాయి.

మంజూరులో ఒకటి ఆధార్‌లో మరొకటి : ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుల పేర్లు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు జాబితాలో ఒకరకంగా, ఆధార్‌లో మరోరకంగా ఉన్నాయి. వీటిని సరిచేస్తేనే ఇళ్లకు సంబంధించిన యాప్‌లో వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఇందుకోసం లబ్ధిదారులు ఆధార్‌ కేంద్రాలకు వెళ్లి బయోమెట్రిక్‌ వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్‌లో లబ్ధిదారుగా మహిళ పేరు కనిపిస్తుంటే ఆధార్‌ నంబర్‌ ఆమె భర్తది ఉండటం లాంటి వాటి వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలంటే రెవెన్యూ అధికారుల నుంచి నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకోవాలి. ఇందుకు సుమారు 10 రోజుల సమయం పడుతుంది. ఇంటి నిర్మాణం తొలుత పంచాయతీ కార్యదర్శి యాప్‌లో నమోదయిన అనంతరం, దానిని ఇంజినీరింగ్‌ అధికారి పరిశీలించి బిల్లు మంజూరుకు ఉన్నతాధికారులకు పంపిస్తారు. అనంతరం ఆయా లబ్ధిదారుల అకౌంట్లలో సొమ్ము జమవుతుంది.

ఆన్‌లైన్‌లో వివరాల నమోదు సమయంలో ఇచ్చిన బ్యాంకు అకౌంట్లో కాకుండా మరో ఖాతాలో సొమ్ము పడుతుందని పలువురు లబ్ధిదారులు గుర్తించారు. పోస్టాఫీసు అకౌంట్లో రోజుకు నగదు పరిమితి తక్కువ ఉండటం, జీరో అకౌంట్‌లో సొమ్ము జమవటం వల్ల లబ్ధిదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ హెల్ప్​లైన్​ నంబర్​కు కాల్​ చేస్తున్నారు. తమ సమస్యలను విన్నవించుకుంటున్నారు.

ఏదైనా సమస్య ఉత్పన్నమైతే వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నాం : లబ్ధిదారుల పేర్లు, బ్యాంకు అకౌంట్​ తదితర వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నా కొంతమంది లబ్ధిదారులకు బిల్లులు అందట్లేదు. కారణాలు అధికారులకూ తెలియకపోవటం వల్ల సమస్య అలానే కొనసాగుతోంది. ఎల్‌-3 జాబితాలోని లబ్ధిదారులను ఎల్‌-1లోకి తీసుకొచ్చి ఇంటి మంజూరు పత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఇలాంటి లబ్ధిదారులకూ బిల్లుల చెల్లింపు విషయంలో పలు సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ‘కొంతమంది లబ్ధిదారుల ఆధార్‌తో అనుసంధానమైన బ్యాంకు అకౌంట్లో సొమ్ము జమవుతుంది. వేరే బ్యాంకు ఖాతాలో పడుతున్నప్పటికీ వెంటనే సమాచారం ఇస్తున్నాం. ఏదైనా సమస్యలు ఉత్పన్నమైనా వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నామని అని గృహనిర్మాణశాఖ కొణిజర్ల ఏఈ ఉమామహేశ్వరరావు వెల్లడించారు.

స్లాబ్​ దశకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు! - బిల్లులు రాక లబ్ధిదారుల ఎదురుచూపులు

తగ్గనున్న సిమెంట్, స్టీల్​ ధరలు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అ'ధన'పు భరోసా!

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIRAMMA HOUSING SCHEME PROBLEMSఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల సమస్యలుHOUSING SCHEME BENEFICIARY PROBLEMSAADHAR ISSUE FOR INDIRAMMA HOUSINGDELAY IN INDIRAMMA HOUSING BILLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.