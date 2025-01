ETV Bharat / state

కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్టులు ఎప్పుడు? విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన - CONVENERS APPOINTMENT ISSUE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Delay in Appointment of Conveners for Conducting Entrance Exams: రాష్ట్రంలో అండర్‌ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణకు కన్వీనర్ల నియామకం, పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. కన్వీనర్లను సకాలంలో నియమిస్తేనే వారు నిపుణుల నుంచి ప్రశ్నలు ఆహ్వానించి, ప్రవేశ పరీక్షలకు ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించేందుకు సమయం దొరుకుతుంది. ఈ దశలో జాప్యం కావడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.

ఇప్పటికే చాలా ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించాయి. జేఈఈ మెయిన్స్‌ మొదటి విడత ఈనెల 22 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, అడ్వాన్స్‌డ్‌ పరీక్ష మే 18న నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటన విడుదలైంది. మరోపక్క, తెలంగాణలో పలు సెట్‌లకు కన్వీనర్ల నియామకంతో పాటు షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. తెలంగాణలో టీడీఈఏరీ(TGEAP) సెట్‌ ఏప్రిల్‌ 29 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఏపీలో ప్రవేశ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు ప్రైవేటు వర్సిటీలతో పాటు తెలంగాణలోనూ రాస్తారు. ఇక్కడ సెట్‌ల షెడ్యూల్‌ విడుదలైతే తదనుగుణంగా వారు ప్రణాళికలు వేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఇంటర్‌ పరీక్షలు మార్చి 1న ప్రారంభమై 20తో పూర్తి కానున్నాయి. ఈ పబ్లిక్‌ పరీక్షలు పూర్తయితే, ఆ తర్వాతి ఉన్నత చదువుల కోసం విద్యార్థులు సన్నద్ధమవుతారు. ఏపీ సెట్‌ల నిర్వహణలో జాప్యం జరిగితే విద్యార్థుల ప్రవేశాలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. స్థానికంగా ప్రవేశాలు పొందాలనుకునే వారిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు, పక్క రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశ పరీక్షలు తొందరగా పూర్తయితే వాటిల్లో చేరాలా? ఏపీలో జరిగే కౌన్సిలింగ్‌ వరకూ ఎదురుచూడాలన్న సంశయం ఏర్పడుతుంది. ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలు ప్రవేశాలు పెంచుకునేందుకు విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రమాదముంది.

'సాక్షి' న్యూస్ సహా పలువురి సోషల్ మీడియా అకౌంట్లపై కేసులు

పరీక్షల నిర్వహణకు ధర పెంచాలని డిమాండ్‌: ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణ బాధ్యతను టెండర్ల ద్వారా టీసీఎస్ సంస్థకు అప్పగిస్తూ వస్తున్నారు. గతేడాది ఒక్క సంవత్సరానికి టెండరు నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ పరీక్షల నిర్వహణకు ధర పెంచాలని డిమాండ్‌ చేస్తోంది. గతంలో దరఖాస్తుల ప్రక్రియ, పరీక్షల నిర్వహణ, ర్యాంకు కార్డులు ఇచ్చేవరకు ఒక్కో విద్యార్థికి 350 రూపాయల చొప్పున వసూలు చేసేవారు. ఇప్పుడు 450 రూపాయలు ఇస్తేనే చేస్తామని టీసీఎస్ అంటోంది. ఇంతమొత్తం పెంచి టెండరు లేకుండా పనులు అప్పగించడం సాధ్యం కాదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. స్వల్పకాలిక టెండరుకు వెళ్లాలని ఉన్నత విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఇప్పటికిప్పుడు టెండర్లు పిలిచినా, ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి ఈ నెల గడిచిపోతుంది. తెలంగాణతో పాటు జేఈఈ, కేంద్రంలోని ఇతర ప్రవేశ పరీక్షలను టీసీఎస్ నిర్వహిస్తోంది. వీటి ఆధారంగానే ఏపీ ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణకు షెడ్యూల్‌ ఇస్తుంది.