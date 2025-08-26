ETV Bharat / state

ఇండియన్ నేవీ చరిత్రలో తొలిసారి - ఒకేసారి రెండు యుద్ధ నౌకలు ప్రారంభం - INS UDAYGIRI AND HIMGIRI LAUNCHING

ఐఎన్‌ఎస్‌ ఉదయగిరి, ఐఎన్‌ఎస్‌ హిమగిరిలను విశాఖలో ప్రారంభించిన రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ - రెండు యుద్ధ నౌకలు ఏకకాలంలో ప్రారంభించటం దేశంలో ఇదే తొలిసారి

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

August 26, 2025

Updated : August 26, 2025 at 7:59 PM IST

Rajnath Singh Launches INS Udaygiri and Himgiri in AP : భారత నౌకాదళ అమ్ములపొదిలోకి మరో రెండు యుద్ధనౌకలు వచ్చిచేరాయి. నౌకాదళానికి చెందిన నీలగిరి శ్రేణి స్టెల్త్‌ ఫ్రిగేట్లు ఐఎన్‌ఎస్‌ ఉదయగిరి, ఐఎన్‌ఎస్‌ హిమగిరి నేడు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ విశాఖపట్టణంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో విధుల్లోకి ప్రవేశపెట్టారు. ప్రాజెక్టు-17 ఆల్ఫా కింద వీటిని పూర్తిగా దేశీయంగానే నిర్మించారు. సముద్ర రక్షణలో ఇవి భారత నౌకాదళంలో కీలకం కానున్నాయి. అద్భుతమైన ఎలక్ట్రానిక్‌ వార్ఫేర్‌ వ్యవస్థలు వీటి సొంతం.

దేశ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి : రెండు వేర్వేరు షిప్‌ యార్డుల్లో నిర్మించిన యుద్ధ నౌకలు ఏకకాలంలో కమిషన్‌ చేయడం దేశంలో ఇదే తొలిసారి. ప్రాజెక్టు 17ఏ (ఆల్ఫా) కింద నిర్మించిన తొలి నౌక ఐఎన్‌ఎస్‌ నీలగిరిని ఈ ఏడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కమిషన్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టులో రెండో నౌక ఐఎన్‌ఎస్‌ ఉదయగిరి (INS Udaygiri). దీనిని ముంబయిలోని మాజగావ్‌ డాక్‌ షిప్‌ బిల్డర్స్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎండీఎల్‌) నిర్మించింది. ఇక ఐఎన్‌ఎస్‌ హిమగిరి (INS Himgiri)ని కోల్‌కతాలోని గార్డెన్‌ రిచ్‌ షిప్‌బిల్డర్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీర్స్‌ (జీఆర్‌ఎస్‌ఈ) తయారు చేసింది.

భారత నౌకదళానికి చెందిన ‘వార్‌షిప్‌ డిజైన్‌ బ్యూరో’ డిజైన్‌ చేసిన 100వ నౌకగా ఐఎన్‌ఎస్‌ ఉదయగిరి నిలిచింది. భారత్‌లో నిర్మాణం కోసం ఏర్పాటైన దాదాపు 200 సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యపరిశ్రమల సాయంతో వీటి నిర్మాణం జరిగింది. ప్రత్యక్షంగా 4,000 మందికి, పరోక్షంగా 10,000 మందికి ఉపాధి లభించిందని రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది.

'రెండు నౌకలు బహుళ పాత్ర పోషించనున్నాయి. స్వదేశీ యుద్ధనౌక సామర్థ్యానికి ఈ నౌకలు ప్రతీక. ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌కి ఈ రెండు నౌకలు నిదర్శనం. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈనౌకల తయారీలో ప్రతిబింబిస్తోంది. 2050 నాటికి 200 యుద్ధనౌకలు నిర్మాణం. ఆపరేషన్‌ సిందూర్ ఇంకా ముగియలేదు.' - రాజ్‌నాథ్‌సింగ్, రక్షణమంత్రి

ఆ యుద్ధ నౌకలకు కొనసాగింపుగా : నీలగిరి శ్రేణిలో ఏడు గైడెడ్‌ మిసైల్‌ ఫ్రిగేట్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఇవి ప్రాజెక్ట్‌-17లో నిర్మించిన శివాలిక్‌ శ్రేణి యుద్ధ నౌకలకు కొనసాగింపుగా ఉంటాయి. నీలగిరి, ఉదయగిరి, తారగిరి, మహేంద్ర గిరి యుద్ధ నౌకలను ఎండీఎల్‌, హిమగిరి (INS Himgiri), దునాగిరి, వింధ్యాగిరిలను జీఆర్‌ఎస్‌ఈ నిర్మిస్తున్నాయి. వీటి కోసం 75 శాతం భారతీయ పరికరాలు, మెటీరియల్‌నే వినియోగిస్తున్నారు. గతంలో వాడిన లియాండర్‌ శ్రేణి యుద్ధనౌకలకు నీలగిరి శ్రేణివి అప్‌డేట్‌ వెర్షన్‌గా అభివర్ణించవచ్చు.

అదే పేరుతో కొత్త నౌక : ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో నెల్లూరు జిల్లాలోని పర్వత ప్రాంతమైన ఉదయగిరి పేరును వీటిల్లోని ఒక దానికి పెట్టారు. ఇదే పేరుతో 1976లో కమిషన్‌ అయిన ఒక నౌక ఉంది. అప్పట్లో దానిని శ్రీలంకలో ఆపరేషన్‌ పవన్‌, ఆపరేషన్‌ కాస్టోర్‌, ఆపరేషన్‌ డాల్ఫిన్‌, ఆపరేషన్‌ కాక్టస్‌, ఆపరేషన్‌ మడాడ్‌లో వినియోగించారు. 2007లో ఆ నౌకకు విశ్రాంతి ప్రకటించారు. ఇప్పుడు అదే పేరుతో కొత్త నౌకను ప్రవేశపెట్టారు.

హిమగిరి పేరిట నేవీకి తొలి యుద్ధ నౌక : 1974లో ఐఎన్‌ఎస్‌ హిమగిరి పేరిట తొలిసారి యుద్ధ నౌకను నేవీకి అందించారు. వెస్ట్రన్‌ నేవల్‌ కమాండ్‌లో ఇది సేవలు అందించింది. ఆపరేషన్‌ కాక్టస్‌లో పాల్గొంది. బాంబే హై చమురు క్షేత్రం రక్షణ బాధ్యతలను చూసుకొంది. గుజరాత్‌ భూకంపం సమయంలో ఆపరేషన్‌ సహాయతలో పాల్గొంది. 2005లో దీనిని డికమిషన్‌ చేశారు. ఇప్పుడు అదే పేరుతో మరోదానిని తీసుకొచ్చారు.

నౌకాదళంలో సన్‌రైజ్‌ ఫ్లీట్‌గా పిలిచే ఈస్ట్రన్‌ నేవల్‌ కమాండ్‌లో ఉదయగిరి భాగమైంది. దీని కమాండింగ్‌ ఆఫిసర్‌గా వికాస్ సూద్‌ వ్యవహరించనున్నారు. ఆయన తండ్రి మొదటి ఉదయగిరి నౌకలో సేవలు అందించడం విశేషం.

