ఇక ఈజీగా ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు​ - గవర్నమెంట్​ 'డీట్​ యాప్'​ గురించి తెలుసా? - DEET APP FOR JOB SEEKERS

Published : July 18, 2025

Deet App For Job Seekers : ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసిన వారు ఉద్యోగ అన్వేషణ చేస్తుంటారు. ఏ సంస్థలో ఖాళీలున్నాయి, ఏవి హైరింగ్​ చేసుకుంటున్నాయి, ఎలా సంప్రదించాలన్నది చాలా మందికి తెలియదు. ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోకుండా నిరుద్యోగులు ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కాంగ్రెస్​ సర్కార్​ డీట్​ (డిజిటల్​ ఎంప్లాయీమెంట్​ ఎక్చేంచ్​ ఆఫ్​ తెలంగాణ) యాప్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నిరుద్యోగులు పంపించిన దరఖాస్తులను ఆయా సంస్థలు పరిశీలించి వారికి కావాల్సిన ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం సదరు సభ్యులకు సమాచారమిచ్చి ఎంపిక చేసుకుంటారు. చాలా మందికి యాప్​పై అవగాహన లేకపోవడంతో : పదో తరగతి నుంచి పీజీ ఆపై చదువులు చదివిన వారు, వివిధ ప్రొఫెషనల్‌ కోర్సులు చేసిన వారు కూడా ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్నారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేలా ఏఐ ఆధారంగా డీట్‌ యాప్‌ తయారు చేసి రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షించేలా చర్యలు తీసుకుంది. గతేడాది డిసెంబరులోనే దీన్ని ప్రారంభించినా ప్రచారం లేక చాలా మందికి ఈ యాప్​పై అవగాహన లేదు. కలిగిన వారు ఇప్పుడిప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగాలిచ్చే 1134 కంపెనీలు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగా, ఉద్యోగాల కోసం 84,913 మంది నిరుద్యోగులు అప్లై చేసుకున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు సంస్థలు 39 నమోదవగా, 6,826 మంది రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు. ఖాళీలను వేదికలో ప్రదర్శిస్తారు : ఉద్యోగాలు కల్పించే సంస్థలతోపాటు ఉద్యోగాలు కావాలనుకునే నిరుద్యోగులు, ఇంటర్, ఇంజినీరింగ్, పాలిటెక్నిక్‌ ఇలా ఏదేని కోర్సుల్లో చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న వారు సైతం రిజిస్ట్రేషన్‌ వెసులుబాటు ఉంది. యాప్‌లో లేదా https:///deet.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. అభ్యర్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ, సెల్​ఫోన్​ నెంబరు, మెయిల్‌ ఐడీ, జిల్లా తదితర వివరాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి. విద్యార్హత ధ్రువపత్రాలు, ఇతర సాంకేతిక విద్యార్హత, అనుభవం, ఏ రంగం ఆశిస్తున్నారు, నైపుణ్యాలు ఇలా అన్ని నమోదు చేసి సంబంధిత ధ్రువపత్రాలు జత చేయాలి. ప్రక్రియ పూర్తయితే అవకాశాలు చెంతకు వస్తాయి. పరిశ్రమలు, వ్యాపార సంస్థలు ఇలా ఏవైనా ఉద్యోగ ఖాళీలను ఈ వేదికలో ప్రదర్శిస్తారు. దరఖాస్తులు పరిశీలించి అభ్యర్థులకు సమాచారమిస్తారు. ముఖాముఖి నిర్వహించి అవసరం మేరకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తుంటారు. ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుండడంతో నకిలీ కంపెనీలకు తావులేకుండా మోసాలకు గురికాకుండా ఉంటుంది. నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, నోటిఫికేషన్లు తెలుసుకోవచ్చు.

