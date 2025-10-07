ఏపీ ప్రజలకు గుడ్న్యూస్ - ట్రూ డౌన్తో తగ్గనున్న విద్యుత్ బిల్లుల భారం
తొలిసారిగా ‘ట్రూ డౌన్’ పేరిట బిల్లుల భారాన్ని తగ్గిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం - తద్వారా వినియోగదారులకు రూ.22.13 కోట్ల మేర చేకూరనున్న లబ్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 10:20 AM IST
Decrease True UP Charges in Prakasam District: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ట్రూ అప్ పేరిట విద్యుత్తు బిల్లుల బాదుడు గురించి వినియోగదారులందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం తొలిసారిగా ‘ట్రూ డౌన్’ పేరిట బిల్లుల భారం తగ్గిస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ నవంబరు నుంచి తగ్గింపు ప్రయోజనాలతో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీంతో ప్రకాశం జిల్లా పరిధిలో రూ.22.13 కోట్ల మేర ఉపశమనం లభించనుంది. విద్యుత్తు ఛార్జీలు పెంచబోమనీ, అవసరమైతే తగ్గిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు.
యూనిట్కు 13 పైసలు తగ్గింపు: ప్రకాశం జిల్లాలో ఉచిత విద్యుత్తు ఇస్తున్న వ్యవసాయ కనెక్షన్లను మినహాయిస్తే ఇతర కనెక్షన్లు దాదాపు 13.62 లక్షలు ఉన్నాయి. తద్వారా 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,648 మిలియన్ యూనిట్ల వినియోగం జరిగడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా విద్యుత్తు కొనుగోళ్లు, సరఫరా, పంపిణీ నష్టాలు, ఇతర వ్యయాలతో కలిపి ఎఫ్పీపీసీఏ కింద ట్రూ అప్ పేరిట యూనిట్కు 40 పైసలు చొప్పున అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది జరిగిన కొనుగోళ్లు, వాస్తవ లెక్కలపై కూటమి ప్రభుత్వం సమీక్షించింది.
అదనంగా వసూలు చేసిన మొత్తంలో కొంత వినియోగదారులకు తిరిగి ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. 2024 ఏప్రిల్ నుంచి 2025 మార్చి వరకు జరిగిన విద్యుత్తు వినియోగం ఆధారంగా యూనిట్కు 13 పైసలు చొప్పున తగ్గించనున్నారు. నవంబరు నుంచి ఏడాది పాటు (అక్టోబర్-2026 వరకు) ఈ మేరకు తగ్గించి బిల్లులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ ట్రూ డౌన్ విధానం ద్వారా జిల్లాలో ఉన్న వినియోగదారులకు రూ.22.13 కోట్ల మేర లబ్ధి చేకూరనుందని విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
జిల్లాలో ఉన్న సర్వీసుల వివరాలు
- గృహ : 11,91,599
- వాణిజ్య: 1,34,271
- పరిశ్రమలు: 32,080
- ఇతర: 4,963
విద్యుత్ రంగం బలోపేతంపై సీఎం దృష్టి : విద్యుత్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంపై సీఎం చంద్రబాబు దృష్టిపెట్టారని మంత్రి రవికుమార్ పేర్కొన్నారు. గడచిన 15 నెలల్లో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టామని ఆయన అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 17.8%గా ఉన్న స్వల్పకాలిక విద్యుత్ కొనుగోళ్లను కూటమి ప్రభుత్వం 6.8%కు తగ్గించిందని గుర్తు చేశారు. పీక్ డిమాండ్ సమయంలో అవసరమైన విద్యుత్తును శ్వాపింగ్ విధానంలో పంజాబ్, హరియాణా నుంచి ఇచ్చిపుచ్చుకునే విధానంలో తీసుకుంటున్నామని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. జెన్కో థర్మల్ కేంద్రాల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 90 శాతానికి పెంచాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఇన్నాళ్లూ యూనిట్కు 40 పైసల చొప్పున వసూలు చేస్తున్న ఇంధన సర్దుబాటు ఛార్జీలను తగ్గించే ప్రయత్నం కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తోందని విద్యుత్శాఖ గొట్టిపాటి రవికుమార్ వివరించారు.
