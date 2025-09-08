దర్వాజాలో దవాఖానా : మహిళలే డాక్టర్లు - ప్రకృతి ప్రసాదాలే మందులు!
Story on Deccan Development Society : సమాజాభివృద్ధిలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మహిళా సంఘాలు అతి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మహిళలను సామాజికంగా, ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా అవి పని చేస్తున్నాయి. తద్వారా ఓవైపు వారికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, మరోవైపు ఆర్థిక అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నాయి. అలాంటి వాటిలో ఒకటే సంగారెడ్డి జిల్లాలోని దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ. మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్న ఈ సంస్థ ఏయే సేవలందిస్తుంది? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధే లక్ష్యంగా : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని జహీరాబాద్లో దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ (డీడీఎస్) గత కొన్నేళ్లుగా గ్రామీణ మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తోంది. ప్రధానంగా వర్షాధార పంటలు పండించే ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు ఆర్థిక పొదుపుపై అవగాహనతో పాటు అక్షరాస్యత తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ చైతన్యం తీసుకొస్తున్నారు. చిరుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహించడంతో పాటు వాటితో తయారు చేసిన ఆహారంతో ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు మహిళలకు అవసరమైన తర్ఫీదును దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే గ్రామాల్లో మహిళలను సంఘటితం చేస్తూ సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తుండటం విశేషం. మరోవైపు ఎంపిక చేసిన కొన్ని పల్లెల్లో ‘దర్వాజాలో దవాఖానా’ పేరుతో వైద్య చికిత్స కేంద్రాలను ప్రారంభించడం విశేషం.
అవగాహన కల్పిస్తూ : పల్లెల్లో లభ్యమయ్యే పలు రకాల ఔషధ మొక్కలు, తీగలతో పలు రకాల రోగాలను నయం చేయవచ్చని దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ నిర్వాహకులు వివరించారు. శాస్త్రీయంగా పరిశోధనలను సైతం చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఔషధ మొక్కలు, తీగలతో మందులను తయారు చేస్తున్నారు. అవసరమైన వారికి అందజేస్తున్నారు.
పల్లెల్లో దొరికే మూలికలను వినియోగించి : మందులను తయారు చేసేందుకు తులసీ, వేప, బంతి, దొగ్గలి, దూసరి, తంగేడు, మోదుకు, అత్తిపత్తి, తిప్పతీగ, కలబంద, అడ్డసరం లాంటి ఆకులు, తీగలు లాంటివాటిని వీరు వినియోగిస్తున్నారు. 100 గ్రాముల చొప్పున ముద్ద కర్పూరం, ఓమ పువ్వు, పుదీన ఒకే డబ్బాలో వేసి ఉంచితే ద్రావణం తయారవుతుంది. దీన్నే జీవన్ధారా అని పిలుస్తుంటారు. ఇది నొప్పుల సమస్యకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని దక్కన్ డెవలప్మెంట్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, మాడనొప్పి లాంటి అనారోగ్య సమస్యల నివారణకు వినియోగిస్తున్నారు. టానికాయ, కరక్కాయ, ఉసిరికాయల్లో గింజలను తీసేసి, మిగిలిన దాన్ని ఎండబెట్టి పొడిని తయారు చేస్తున్నారు. దీనినే త్రిఫల చూర్ణం అని పిలుస్తారు.
స్థానికంగా ప్రాథమిక చికిత్స : సంఘాల్లో ఆరోగ్యం, వైద్య సేవలపై (మెడికల్ సర్వీసులపై) అవగాహన ఉన్న ఇద్దరిని ఆరోగ్య కార్యకర్తలుగా ఎంపిక చేస్తున్నారు. సంఘంతో పాటు గ్రామాల్లో రోగాల బారినపడిన వారికి ఔషధాలు తయారు చేసి చికిత్సను అందిస్తున్నారు. జహీరాబాద్ డివిజన్లోని 42 పల్లెల్లో డీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో దర్వాజాలో దవాఖానాలు కూడా పని చేస్తున్నాయి. గ్రామీణ మహిళలకు పలు అంశాల్లో శిక్షణను కూడా అందిస్తున్నారు. ఓ వైపు మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తూ, మరోవైపు సమాజాభివృద్ధిలో భాగమవుతున్న డెక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
