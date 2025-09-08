ETV Bharat / state

సాగు చేయని సరికొత్త ఆకుకూరల వంటకాలు - అధిక మొత్తంలో పోషకాలు

వర్షాకాలంలో పెరుగుతున్న సాగు చేయని ఆకుకూరలు - జొన్నచెంచలి కూర, అడవి సోయకూర, ఎర్రగర్జల కూర - సహజ సిద్ధ ఆకుకూరలతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు - వీటిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోన్న డీడీఎస్

Uncultivated Leafy Vegetables
Uncultivated Leafy Vegetables (ETV)
Published : September 8, 2025 at 5:00 PM IST

Uncultivated Leafy Vegetables : ఆకు కూరలంటే పాలకూర, తోటకూర, గోంగూర, మెంతికూర, బచ్చలి కూర ఇలా ఓ పది పేర్ల వరకు చెబుతాం. కానీ, జొన్నచెంచలి కూర, అడవి సోయకూర, ఎర్ర గర్జల కూర, తెల్ల గర్జల కూర, నల్ల కాశీ, బంకటి ఆకు, తడక దొబ్బుడు, పప్పుకూర, గునుగ కూర, ఉత్తరేణి లాంటి ఆకు కూరలు ఉంటాయని ఎంత మందికి తెలుసు. ఇవన్నీ పొలాల్లో కలుపు మొక్కలుగా పెరిగేవే. సహజ సిద్ధంగా లభించే ఈ ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి అనేక రకాలుగా మేలు చేస్తాయి.

ఇలాంటి ఆకుకూరలను సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ ప్రాంతంలో ఆహారంగా వండుకొని తింటుంటారు. అయితే వీటి గుర్తింపు, వంట తయారీ తదితర అంశాలపై ఇక్కడి మహిళల నైపుణ్యాన్ని, అవగాహనను బాహ్య ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేందుకు దక్కన్ డెవలప్​మెంట్ సొసైటీ- డీడీఎస్ కృషి చేస్తోంది. ఇక ఆ ఆకుకూరలను జాతీయ పోషకాహార సంస్థలో పరీక్షించగా అధిక మొత్తంలో పోషకాలు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వెరైటీ ఆకుకూరల ప్రత్యేకతలు, వాటి ప్రయోజనాలు, వండే విధానం, తదితర అంశాలను తెలిపే కథనమే ఇదీ.

సాగు చేయని సరికొత్త ఆకుకూరల వంటకాలు - అధిక మొత్తంలో పోషకాలు (ETV)

సహజ సిద్ధంగా పెరిగే మొక్కలు : ఆకుకూరలు అనగానే పాలకూర, తోటకూర, గొంగూర, మెంతి, బచ్చలి కూర మన కళ్ల ముందు మెదులుతాయి. ఎవరినీ అడిగినా వీటి పేర్లే టకాటకా చెప్పేస్తారు. అదే జొన్నచెంచలి, ఎలుక చెవుల కూర, అడవి సోయకూర, తెల్ల గర్జలు, బంకటి ఆకు, తడక దొబ్బుడు, పప్పుకూర, గునుగ, ఉత్తరేణి పేర్లు వింటే ఇవేంటని అడుగుతాం. ఈ పేర్లు ఎప్పుడు వినకపోవడమే దీనికి కారణం. ఇవన్నీ పొలాల్లో సహజ సిద్ధంగా పెరిగే మొక్కలు. ఆరోగ్యానికి మంచివి కూడా.

"ఈ ఆకుకూరలు మనకు చూడటానికి కలుపు మొక్కల్లానే కనిపిస్తాయి. వీటి గురించి తెలిసిన రైతులు మాత్రమే ఆకుకూరలను గుర్తిస్తారు. పంట పోలాల్లో నుంచి సేకరించి సాయంత్రం పూట ఈ ఆకుకూరలను వండుకొని రొట్టెలు, అన్నంలోకి తీసుకుని తింటారు. మనం సాగు చేసే ఆకుకూరల కంటే వీటిలో పోషకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. రక్త హీనతను తగ్గించే లక్షణం కూడా ఉంది. గర్భిణీలు, బాలింతలు తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు" -శైలజ, ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త, డీడీఎస్

అయితే పోషకాలు కలిగిన ఈ ఆకుకూరల విశిష్టతను ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు జహీరాబాద్‌కు చెందిన దక్కన్ డెవలప్​మెంట్ సొసైటీ కృషి చేస్తోంది. ఇందుకు ఆకుకూరల పండగ పేరిట ఏటా వేడుక నిర్వహిస్తోంది. ప్రధానంగా పండించని ఆకుకూరల ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది. సాగు చేయని ఆకుకూరలు వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువుగా పెరుగుతాయని, అప్పుడు వాటిని వండుకుని తినడం ద్వారా మంచి పోషకాలు లభిస్తాయని మహిళా రైతులు చెబుతున్నారు.

పాతపంటల జాతర : ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో దొరికే ఆకుకూరల కంటే వీటిల్లో పోషకాలు అధిక స్థాయిలో ఉంటాయి. కానీ, జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పులతో ఇవన్నీ నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. ప్రస్తుత తరానికి వీటి గురించి అంతగా తెలియకపోగా కలుపు మొక్కలుగా భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ-DDS ఏటా పాతపంటల జాతర పేరిట ఓ వేడుక నిర్వహిస్తోంది. జహీరాబాద్, ఝరాసంగం, కోహీర్ ప్రాంతాల్లో సాగును విస్తృతం చేసేందుకు డీడీఎస్ కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో పదేళ్ల కిందట 'సాగుచేయని ఆకుకూరల పండగ' పేరిట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

నాటి నుంచి ఏటా 150 రకాల ఆకుకూరలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఏటా వేడుక నిర్వహిస్తోంది దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ. నగరాలు, పట్టణ వాసులు, ఉద్యోగులు, యువతకు ఆరోగ్యంపై స్పష్టమైన అవగాహనను కల్పిస్తోంది. ప్రత్యేకించి ఈ పండగను తిలకించడానికి, ఆహారాన్ని రుచి చూడటానికి ఆకుకూరలపై అవగాహన ఉన్నవారు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి విచ్చేస్తారు. పంట పొలాల్లో ఈ ఆకుకూరల మొక్కలు ఏ విధంగా పండుతున్నాయో వెళ్లి చూసి మొక్కల ఎదుగుదల గురించి తెలుసుకుం టారు. దీంతో సహజ సిద్ధంగా ఎన్ని మెుక్కులు పెరుగుతున్నాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎన్ని రకాలా ఔషధ గుణాలను కల్పిస్తున్నాయో తెలుసుకున్నారు.

సాగుచేయని ఆకుకూరలు 150 వరకు : డీడీఎస్ కృషితో సాగుచేయని ఆకుకూరలు 150 వరకు ఉన్నాయని వెలుగులోకి వచ్చింది. సన్నపాయలు, అడవి సోయకూర, అత్తిలి, పిట్టకూర, బంకటికూర, తెన్నంగి, ఎన్నాద్రి, ఉత్తరేణి, గునుగు, బుడ్డకాశ, గొరిమడి, తెల్ల గజ్రల కూర, జొన్న చెంచలి, తడక దొబ్బుడు, పుల్లకూర, తగరంచ, ఎలుక చెవుల కూర, అంగిబింగి, పప్పుకూర, అడవి మెత్తెంకూర, తుమ్మికూర, గురిమాసి, అడవి పొన్నగంటి, నల్లకాశ, దూసరి, తలాయిలా, తంగెడుపువ్వు, రేల పువ్వు, తెల్లార్జం పువ్వు, గురిమయాసిగడ్డ పేర్లతో వీటిని పిలుస్తారు.

ఈ ఆకుకూరలకు విత్తనాలు చల్లడం, నీరు పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. పొలాల్లో వాటంతట అవే మొలకెత్తాయి. అయితే చాలా మంది వీటిని చాలా కలుపు మొక్కలుగా భావిస్తున్నారు. ఇలాంటివి దాదాపుగా 160 రకాల మొక్కలకు పైగా ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ డీడీఎస్​ పొలాల నుంచి సేకరించి జాతీయ పోషకాహార సంస్థలో పరీక్షలు చేయించింది. పరిశోధనల అనంతరం సాధారణ ఆకుకూరల కంటే వీటిల్లో అధిక పోషకాలు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.

అనారోగ్య సమస్యలకు ఔషధాలుగా : ఆయా ఆకుకూరల వారీగా ఛాయచిత్రాలు ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసి వండే విధానం, తినడం వల్ల ప్రయోజనాలపై అనుభవజ్ఞులు, నిపుణులతో అవగా హన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు డీడీఎస్​ నిర్వాహకులు. ఖరీఫ్, రబీలలో 160 రకాలకి పైగా పొలాల్లో సహజంగా పెరుగుతాయి. కాలానుగుణంగా దొరికే వీటిని వండుకుని తింటే పోషకాలు సంమృద్ధిగా అందుతాయి. ఆయా కాలాల్లో వాతావరణ ప్రభావం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలకు ఔషధాలుగా పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు.

పాత పంటల జాతరతో పాటు, ఏడాదికి ఒకసారి నిర్వహించే పండించని ఆకుకూరల పండుగ కోసం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది విచ్చేస్తుంటారు. పండించని ఆకు కూరలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఏ వింధంగా ఉపయోగపడుతాయో తెలుసుకోవాలని పండుగకు వస్తుంటారు. తమ పొలాల్లో అవి లభిస్తే తప్పనిసరిగా కూరకు ఉపయోగిస్తామని చెబుతున్నారు. ఇక్కడి మహిళా రైతులు వండే పద్ధతిని క్షుణ్ణంగా పరీశీలించి తామేలా వండాలో తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ పండుగకు రావాడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు.

అంతరించిపోతున్న పంటల ప్రత్యేకతను నవతరానికి పరిచయం చేస్తోంది డీడీఎస్​. ఇక్కడి మహిళా రైతులను ప్రోత్సహిస్తే మరన్ని నూతన పంటలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారని దక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

Uncultivated Leafy Vegetable Festival : 'సాగు చేయని ఆకు కూరల్లో.. పోషకాలు మెండు'

పాత పంటల జాతరతో... నేటితరానికి కొత్త సందేశం

