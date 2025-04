ETV Bharat / state

ఏడేళ్ల బాలిక హత్య కేసు - మరణశిక్ష విధించిన న్యాయస్థానం - DEATH SENTENCE TO ACCUSED

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Death Sentence Given to Accused in Girl Murder Case: బాలికను కిరాతకంగా హత్య చేసిన కేసులో నిందితునికి న్యాయస్థానం మరణశిక్షను విధించింది. దాదాపు పదేళ్లు సాగిన ఈ కేసులో నేరం రుజువుకావడంతో ధర్మాసనం ఈ రోజు తీర్పు ఇచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే అనకాపల్లి జిల్లాలోని చీమకుర్తి గ్రామానికి చెందిన శుభాచారి గుణ శేఖర్ (31) అనే వ్యక్తి దేవరాపల్లి గ్రామంలో బంధువులు ఇంటి వద్ద ఉంటున్నాడు. అదే గ్రామంలో వేపాడ మురుగున్, ధనలక్ష్మి దంపతుల టీ కొట్టులో పని చేసేవాడు. మురుగున్, ధనలక్ష్మిలకు ఏడేళ్ల పాప ఉంది. అయితే గుణశేఖర్ ఆ పాపను 2015లో రైవాడ జలాశయం వద్దకు తీసుకెళ్లి బీరు బాటిల్​తో కిరాతకంగా హతమార్చాడు. ఈ ఘటనకు కారణం కుటంబ కలహాలేనని పోలీసులు తెలిపారు.

మొదట తమ పాప కనిపించడం లేదని తల్లి ధనలక్ష్మి దేవరాపల్లి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు గాలింపు చేపట్టగా మరుసటి ఆ రోజు రైవాడ దరి బిల్లల మెట్ట వద్ద బాలిక మృతదేహం లభించింది. దీంతో నిందితుడైన గుణశేఖర్​పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన తరువాత నేరం రుజువు కావడంతో దాదాపు పదేళ్ల తరువాత చోడవరం 9వ అదనపు జిల్లా జడ్జి కె. రత్నకుమార్ నిందితుడు గుణశేఖర్​కు మరణశిక్ష విధిస్తూ తీర్పు చెప్పారు. అయితే చోడవరం కోర్టు చరిత్రలో మరణ శిక్ష విధిసూ తీర్పు చెప్పడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం.