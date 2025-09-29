పండుగ వేళ దరి చేరని ‘రేషన్’ - డీలర్ల ఆందోళన
విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా అక్టోబరు నెల రేషన్ సరకులు 40 నుంచి 50 శాతం మాత్రమే వచ్చాయని, ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో చేరలేదని డీలర్లు ఆందోళన
Dealers Worrying About October Ration Supplies in Visakhapatnam : విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా అక్టోబరు నెల రేషన్ సరకులు 40 నుంచి 50 శాతం మాత్రమే వచ్చాయని, ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో చేరలేదని డీలర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దసరా పర్వదినం నేపథ్యంలో ఈసారి 1వ తేదీ నుంచి కార్డుహోల్డర్లు భారీ సంఖ్యలో డిపోలకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున పూర్తిస్థాయిలో సరకులు లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పేటట్లు లేదని అంటున్నారు.
- జిల్లాలో 624 రేషన్ డిపోలున్నాయి. వాటికి నగరంలోని మర్రిపాలెం, వడ్లపూడి, పెందుర్తి, ఆనందపురం, పద్మనాభం మండల కేంద్రాల్లో ఉన్న గోదాముల నుంచి ప్రతీ నెలా సరకులు సరఫరా అవుతాయి. జిల్లాలో బియ్యం సేకరణ పెద్దగా లేనందున ఇతర జిల్లాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి. జిల్లాలోని 5.17 లక్షల రేషన్ కార్డుహోల్డర్లకు నెలకు 8వేల టన్నుల వరకు బియ్యం అవసరం. అక్టోబరు నెల బియ్యం శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి రావాల్సి ఉంది. సాంకేతిక పరమైన ఇబ్బందుల కారణంగా అక్కడి నుంచి బియ్యం జిల్లాకు రావడంలో ఆలస్యమవుతోంది. ఇంతవరకు 50శాతం వరకు మాత్రమే వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. బియ్యం రవాణా అంతా ఆన్లైన్లో జరుగుతున్నందున వచ్చిన సరకును ఎప్పటికప్పుడు డిపోలకు తరలిస్తున్నారు.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా మిల్లర్ల నుంచి సరకు సరఫరా చేసే సమయంలో ఆన్లైన్లో ఇబ్బందులు వస్తున్న కారణంగా జాప్యం తలెత్తుతోంది. సాధారణంగా ప్రతీనెలా 15వ తేదీలోగా గోదాములకు సరకులు చేరితే, 20వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీలోపు డిపోలకు చేరుస్తారు. ఈ నెల 28వ తేదీ దాటినా పూర్తిస్థాయిలో సరకులు రాలేదని చెబుతున్నారు. ఆన్లైన్ లోపాలను సరిదిద్ది సరకుల సరఫరా వేగవంతం చేయాలని డీలర్లు కోరుతున్నారు. కాగా పంచదార మాత్రం పూర్తిస్థాయిలో డిపోలకు చేరింది.
- జిల్లాలో దాదాపు 25 డిపోలకు డీలరు పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. సస్పెండ్ కావడం, చనిపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఖాళీ అయిన డీలర్ల స్థానంలో సమీప డిపోల డీలర్లకు ఇన్ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగించారు. వారు వేలి ముద్రలు వేస్తున్నా సరకులు విడుదల కావడం లేదు. దీంతో ఆయా డిపోల పరిధిలో పంపిణీపై అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. ఆయా సాంకేతిక పరమైన సమస్యలను కూడా పరిష్కరించాలని డీలర్లు కోరుతున్నారు.
రోజంతా రేషన్ సరఫరా - పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 5 నగరాల ఎంపిక
మరోవైపు పేదలకు అందించే చౌక బియ్యం అక్రమ రవాణాను నిరోధించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ గతంలో తెలిపారు. పౌర సరఫరాల వ్యవస్థలో లోపాలను సరిదిద్దేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు శాసన మండలిలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెప్పారు. టెక్నాలజీ వాడి పౌర సరఫరాల వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెంచేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందన్నారు. స్మార్ట్ రైస్ కార్డులను అందించడం సహా ఈపోస్ యంత్రాలను ఆధునీకరించి అందిస్తున్నామన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ వచ్చాక రూ.234 కోట్ల విలువైన పీడీఎస్ రైస్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.