ETV Bharat / state

మీరు పాత వాహనం ఉపయోగిస్తున్నారా? - ఈ విషయం తప్పక తెలుసుకోండి

పాతవాహనాలకు హైసెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్ల ఏర్పాటుకు సమీపిస్తున్న గడువుతేదీ - సాంకేతిక సమస్యలపై హైసెక్యూరిటీ నంబర్‌ ప్లేట్ల ఏర్పాటుపై అనాసక్తి - కొత్తది ఏర్పాటు చేసుకోకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు

Deadline For HSRP Installation
Deadline For HSRP Installation (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 11:50 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 11:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deadline For HSRP Installation : పాత వాహనాలకు హైసెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్లేట్లను అమర్చాలని కేంద్ర రవాణా శాఖ ఏప్రిల్‌ నెలలో ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. 2019 మార్చి 31వ తేదీకి ముందు కొనుగోలు చేసిన వాహనదారులు ఈ నెల 30వ తేదీలోపు వాటిని బిగించుకోవాలని గడువు విధించింది. అయితే చాలా మందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఉన్న వారు ఆన్‌లైన్‌లో చేసుకునే సమయంలో టెక్నికల్​ ప్రోబ్లమ్స్​ వస్తుండటంతో అనాసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

నకిలీలకు అడ్డుకట్టవేసేందుకు : నకిలీలకు అడ్డుకట్ట వేసి దూరం నుంచి స్పష్టంగా కనిపించేవిధంగా హై సెక్యూరిటీ నంబర్‌ ప్లేట్లను వాహనాలకు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కేంద్రం పేర్కొంది. వెహికల్​ రకం ఆధారంగా రూ.320- రూ.860 వరకు రుసుములను ఖరారు చేసింది. వాహన యజమాని వెబ్‌సైట్‌లో వెహికల్​ వివరాలను నమోదు చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాహన నంబర్, రకం, కంపెనీ, సెల్​ఫోన్​ నంబరు, ఇలా వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి. అందులో చూపిన విధంగా సంబంధిత వాహన షోరూంకు వెళ్లి నంబర్‌ ప్లేట్​ను బిగించుకొని ఫొటో తీసి మళ్లీ వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేంద్రం అమలు చేస్తున్న వాహన సారథి పోర్టల్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రవాణాశాఖ వివరాలు అనుసంధానం చేస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని సందర్భాల్లో టెక్నికల్​ సమస్యలు ఎదురవుతున్నట్లు రవాణాశాఖ అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

ఆర్‌సీ పునరుద్ధరించకుండా : నాన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు వాహనాల ఆర్‌సీ గడువు 15 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అది తీరాక విధిగా మళ్లీ పునరుద్ధరించుకోవాలి. అలా చేయకుండా రోడ్లపై తిప్పే సమయంలో అనుకోకుండా ప్రమాదానికి గురైతే పరిహారం పొందేందుకు వీలుండదు. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఇలా 15ఏళ్ల గడువు ముగిసి ఆర్‌సీ పునరుద్ధరించుకోకుండా తిరుగుతున్న ద్వి, నాలుగు చక్ర వాహనాలు, ట్రాక్టర్‌లు, ట్రాలీలు, ఇతర వాహనాలు 3,320 వరకు ఉన్నాయి.

అవగాహన లేకనే : 2019 మార్చి 31వ తేదీకి ముందు అన్ని రకాల వాహనాలు జిల్లాలో 50,911 వరకు ఉన్నాయి. అప్పట్లో వాహనదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా నంబర్‌ ప్లేట్లను బిగించుకున్నారు. ఇలాంటి వాటితో నకిలీలకు ఆస్కారం ఉందని గమనించి హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌పీ నంబర్‌ ప్లేట్ల ఏర్పాటనేది అమల్లోకి వచ్చింది. కానీ దీనిపై చాలా మందికి సరైనటువంటి అవగాహన లేనట్లుగా తెలుస్తోంది. కొంతమంది మెకానిక్‌లు, షోరూంలలో దీనిపై సంప్రదిస్తే అవగాహన లేనట్లుగా చెప్పడమనేది పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. కొత్తది ఏర్పాటు చేసుకోకుంటే వాహనం అమ్మాలన్నా, కొనాలన్నా, రవాణా శాఖలో పేరు మార్పు సాధ్యం కాదని, బీమా, పొల్యూషన్‌ ధ్రువ పత్రాలు జారీ కావని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్లేట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన పాత వాహనాల వివరాలు :

ద్విచక్ర వాహనాలు- 36,877
కార్లు- 2744
ట్రాక్టర్‌లు, ట్రేలర్లు- 3737
ఇతరాలు - 496

పాత వాహనం కొనుగోలు చేస్తున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:

  • అమ్మేవారు అదే వెహికల్​ యజమాని అయితేనే కొనుగోలు చేయాలి.
  • మీరు కొంటున్న వాహనంపై ఆన్‌లైన్‌ చలానాలు ఉన్నాయా లేదా చూడాలి.
  • రిజిస్ట్రేషన్‌ డాక్యుమెంట్లు అసలువా నకిలీవా పరిశీలించాలి.
  • కేసుల్లో ప్రమేయం ఉన్న వాహనాలను కొంతమంది అంటగట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అమ్మేవారిపై ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా సమీప పోలీస్​ స్టేషన్​లో సమాచారం ఇవ్వాలి.

సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ కొంటున్నారా? - ఇకపై వీటిని పాటించకపోతే అంతే!

సెకండ్ హ్యాండ్​ కార్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ - హైదరాబాద్​లోనే అత్యధికం - SECOND HAND CARS SALES IN HYD

Last Updated : September 24, 2025 at 11:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH SECURITY REGISTRATION PLATESగడువు ముందర సమీపిస్తున్న గడువు తేదీDEADLINE FOR HSRP INSTALLATIONDEADLINE FOR HSRP INSTALLATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.