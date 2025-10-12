మత్తు బానిస నుంచి విముక్తి - 90 రోజుల శిక్షణతో రెండో జీవితం!!
మత్తుపదార్థాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్న భద్రాచలంలోని వ్యసన విముక్తి కేంద్రం - పాఠశాలలో 20 మంది విద్యార్థులకు 15 రోజులు శిక్షణ - ఒక్కో విద్యార్థికి పది మందిని జతచేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా అవగాహన
Published : October 12, 2025 at 6:34 PM IST
Drug De addiction Centre in Bhadrachalam : తరగతి గదిలో ఉండాల్సిన మెదళ్లు మత్తు పొగలో చిక్కుకుంటున్నాయి. గంజాయి, మాదకద్రవ్యాలతో మొదలైన విషవలయం మరింత ప్రమాదకరమైన మలుపు తీసుకుంటోంది. 15 ఏళ్లలోపు బాలలు సైతం టైర్ల పొగ, వైట్నర్, పెయింటింగ్ రంగులు వంటి విషతుల్యమైన ప్రత్యామ్నాయాలకు బానిసలు అవుతున్నారు. ఇలాంటి వారికి భద్రాచలం వ్యసన విముక్తి కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న మూడు రకాల వినూత్న కార్యక్రమాలు రెండో జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి.
అవగాహన సదస్సులు : 18 ఏళ్లు పైబడినవారందరికీ వ్యసన విముక్తి కేంద్రం సిబ్బంది అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. గ్రామాల్లో మత్తుకు బానిసైన వారి వివరాలు సేకరిస్తోంది. వ్యసనం నుంచి దూరం చేసేందుకు విముక్తి కేంద్రాలకు రప్పిస్తుంది.
మత్తుపై పోరులో పిల్లలదే తొలి అడుగు : మత్తుపదార్థాల వల్ల కలిగే అనర్థాలపై 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఏదైనా ఒక పాఠశాలలో చురుకైన 20 మంది విద్యార్థులను ఎంచుకొని 15 రోజులు వ్యసన విముక్తి కేంద్రంలో శిక్షణ ఇస్తారు. తర్ఫీదు పొందిన ఒక్కో విద్యార్థికి పది మంది ఇతర విద్యార్థులను జత చేసి 11 మందితో ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇలా 20 బృందాలు జిల్లాలో పర్యటించి 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్లో అవగాహన కల్పిస్తారు. మత్తుకు బానిసైన బాలలను విముక్తి కేంద్రాలకు చేరవేస్తారు. ఇలా 90 రోజుల పాటు కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. దీన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు వ్యసన విముక్తి కేంద్రం నిర్వాహకులు ధ్రువపత్రాలు కూడా అందజేస్తారు.
వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స : మత్తుతో చిత్తవుతున్న వారికి కేంద్రంలో చికిత్స అందిస్తారు. తొలి నాలుగు రోజులు డిటాక్స్ రూమ్లో ఉంచుతారు. మత్తు పదార్థాల వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన విష రసాయనాలను వైద్యుల పర్యవేక్షణలో సురక్షితంగా తొలగిస్తారు. శరీరాన్ని తిరిగి శక్తివంతం చేయటానికి పోషకాహారం అందిస్తారు. అనంతరం మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారిస్తారు.
మళ్లీ వ్యసనం బారిన పడకుండా : మత్తు వైపు మళ్లేలా చేసిన మూలకారణాలను గుర్తించి చికిత్స అందిస్తారు. వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కౌన్సెలింగ్ చేస్తారు. ధ్యానం, యోగా, ఆటలు, పాటలు వంటి వాటిని చికిత్సలో భాగంగా చేర్చుతారు. కేంద్రం నుంచి బయటికెళ్లిన తర్వాత వారానికి ఒకసారి ఫోన్కాల్స్ ద్వారా పలకరిస్తూ మళ్లీ వ్యసనం వైపు మళ్లకుండా పర్యవేక్షిస్తారు.
"మత్తుకు బానిసైన వారికి కొత్త జీవితం ప్రసాదించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పటివరకు 75 మందికి చికిత్స అందించగా 20 మంది పూర్తిగా కోలుకున్నారు. కుటుంబీకులతో సంతోషకరమమైన జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. మిగతావారు ఇప్పుడిప్పుడే వ్యసనం నుంచి బయట పడుతున్నారు." - శ్రీకాంత్, భద్రాచలం, వ్యసన విముక్తి కేంద్రం సమన్వయకర్త
గంజాయికి ప్రత్యామ్నాయంగా టైర్ల గాలి : కొత్తగూడెం పట్టణానికి చెందిన ఓ విద్యార్థి నాలుగేళ్లుగా గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలకు బానిసయ్యాడు. గంజాయికి ప్రత్యామ్నాయంగా కాల్చిన టైర్ల గాలిని పీల్చేవాడు. తల్లిదండ్రులకు భారంగా, సమాజానికి దూరంగా బతికాడు. భద్రాచలంలోని వ్యసన విముక్తి కేంద్రం బాలుడిలో పరివర్తన తీసుకొచ్చింది. సదరు బాలుడు సత్ప్రవర్తనతో వృత్తివిద్య కోర్సు చదువుతున్నాడు.
