ETV Bharat / state

'చెత్తే కదా అని రోడ్లపై పారేస్తే - ఇక మీపని అంతే'

పలు పోలీస్‌స్టేషన్లను సందర్శించిన వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ - రోడ్డుపై చెత్త కనిపించడంతో ఆగ్రహం - పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో చెత్త పడేస్తే సీసీకెమేరాల ఆధారంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక

West Zone DCP Statement On Garbage in hyderabad
West Zone DCP Statement On Garbage in hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

West Zone DCP Statement On Garbage in hyderabad : హైదరాబాద్​లోని వెస్ట్ జోన్ పరిధిలోని పలు పోలీస్‌స్టేషన్లను సందర్శించిన డీసీపీ పి.విజయ్‌కుమార్ పరిశీలనలో రోడ్డుపై చెత్త కనిపించడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు రోడ్డుపై ఇష్టానుసారంగా చెత్త వేస్తే ఇకపై కఠినమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. స్థానిక పోలీసులకు ఈ విషయంలో చొరవ చూపించాలని సూచించారు. అవసరమైతే చెత్త వేసిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. డీసీపీ స్పష్టం చేస్తూ – “స్వచ్ఛమైన పరిసరాలు కల్పించేందుకు పోలీసులు, ప్రజలు అంతా కట్టుబడి ఉండాలి. ప్రజలు శ్రద్ధ వహించకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకోవడమే మార్గం” అని పేర్కొన్నారు.

వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ పి.విజయ్‌కుమార్ మాట్లాడుతూ పలు ప్రాంతాల్లో మటన్, చికెన్ షాపులు, హోటల్ యజమానులు, కొందరు పౌరులు రోడ్డు పక్కన, ఫుట్‌పాత్‌లపై, రోడ్డు మూలల్లో చెత్త వేయడం వల్ల స్థానికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా స్కూల్, కాలేజీ, ఆసుపత్రుల దగ్గర చెత్త పేరుకుపోవడం అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు వాహనదారులు, పాదచారులకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తోందని వాపోయారు. డీసీపీ హెచ్చరిస్తూ పండుగ సమయాల్లో వీధి కుక్కలు, కోతులు, పిల్లులు ఈ గార్బేజ్ నుంచి ఎముకలు, మాంసపు ముక్కలు తీసుకుని ఆలయాల ముందు, గణేష్ మండపాలు, దుర్గా మాత మండపాల దగ్గర పడేస్తే కమ్యూనల్ టెన్షన్, లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

'చెత్తే కదా అని రోడ్లపై పారేస్తే - ఇక మీపని అంతే' (ETV)

"వెస్ట్ జోన్​ పరిధిలో చాలా చోట్ల ఫుట్​పాత్​లపై, రోడ్డు మూలలో చికెన్​ షాపులు, కొందరు హొటల్ వారు, స్థానికులూ వాళ్ల ఇంట్లోని చెత్తను తీసుకు వచ్చి రోడ్డు మూలల్లో పడేస్తున్నారు. దీని వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో పాదచారులు, పాఠశాల విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులకు గురౌతున్నారు. సాధారణ రోజుల కన్నా పండగ సమయాల్లో వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ చెత్తలోని మాంసాన్ని, ఎముకలను వీధి కుక్కలు, పిల్లులు తీసుకుని ఆలయాల ముందు పడేస్తుంటాయి. దీని వల్ల కమ్యూనల్ టెన్షన్, లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది." - పి.విజయ్‌కుమార్, వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ

సీసీ కెమేరాల ద్వారా గుర్తిస్తాం : డీసీపీ మాట్లాడుతూ 'పోలీసులను, జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసి చెత్తను తీయిస్తున్నాము. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకుండా చెత్తను ఈ విధంగా పబ్లిక్ ప్లేసులలో వేస్తున్నారో అలాంటివారిని సీసీ కెమేరాల ద్వారా గుర్తిస్తాం. వాళ్లపైన కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని పోలీస్​ స్టేషన్​లకు సూచనలు జారీ చేశాం' అని తెలిపారు.

ఈ ప్రాంతాల్లో అధికం : మధురానగర్, బోరుబండ, ఫిల్మ్​నగర్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాల్లో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ ప్రాంతంలోని పోలీసు సిబ్బంది అందరూ జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులతో సమన్వయం చేశామని అన్నారు. దీనితో పాటు చెత్త వేస్తున్న షాపు వారిని ఆధారాలతో గుర్తించి, సిటీపోలీస్ యాక్ట్ కింద, బీఎన్​ఎస్ లోని పలు సెక్షన్ల కింద చాలా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు సూచించామని వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ పి.విజయ్‌కుమార్ పేర్కొన్నారు.

శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్ట్​ పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు - విమానాలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు!

పాతవి, పని చేయట్లేదని పడేస్తున్నారా? - వాటిని ఇలా డబ్బులుగా మార్చుకోండి

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD POLICE WITH GHMCHYD POLICE STATEMENT ON GARBAGEGARBAGE PROBLEM IN HYDERABADహైదరాబాద్ రోడ్లపై చెత్తWEST ZONE DCP STATEMENT ON GARBAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.