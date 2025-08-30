ETV Bharat / state

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట - HOME SALES IN FESTIVAL SEASON

ఐదేళ్లుగా ఏటా పండుగ వేళల్లోనే 30 శాతం విక్రయాలు - దేశవ్యాప్తంగా మార్కెట్​లో జోరుగా సాగుతున్న గృహ విక్రయాలు - కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రారంభాలు, పండుగ ఆఫర్లతో కొనుగోలదారుల ఆసక్తి

Investments on Home Sales in Festival Season
Investments on Home Sales in Festival Season (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2025 at 12:13 PM IST

Investments on Home Sales in Festival Season : వినాయక చవితితో మొదలై దసరా నవరాత్రులు, దీపావళి, క్రిస్​మస్​ ఉత్సవాల వరకు దేశవ్యాప్తంగా గృహ విక్రయాల మార్కెట్​ జోరుగా సాగుతుంది. సంవత్సరం మొత్తం దాదాపు మూడో వంతు అమ్మకాలు ఈ పండుగల సమయంలోనే జరుగుతాయి. సొంతింటిపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు, పెట్టుబడులు పెట్టడం గురించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజులను శుభపద్రంగా భావిస్తారు. ఈ సంవత్సరంలోనూ అదే ట్రెండ్​ కొనసాగుతుందని మార్కెట్​ వర్గాలు ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

ఈ మూడు నెలల్లో గృహ విక్రయాలు : ప్రతి సంవత్సరంలో చివరి మూడు నెలల్లో గృహ విక్రయాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని అంచనా. గత సంవత్సరాల్లో ఇదే ట్రెండ్​ కొనసాగింది. డెవలపర్లు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు, కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రవేశపెడుతున్నారు. అలాగే బ్యాంకులు గృహ రుణాలను తక్కువ వడ్డీకే అందిస్తున్నాయి. ఈ అన్ని అంశాలను కలిపి చివరి మూడు నెలల్లో గృహ విక్రయాలు పెరిగేందుకు దోహదపడతాయని మార్కెట్​ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్​ మార్కెట్​ మరింత పుంజుకుంటుందని నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Home Sales in Festival Season
Home Sales in Festival Season (Eenadu)

ప్రాజెక్టుల ప్రారంభాలు, ఆఫర్లు : గత ఐదు సంవత్సరాలుగా అక్టోబర్​ నుంచి డిసెంబర్​ వరకు చివరి మూడు నెలలు గృహ విక్రయాలు అత్యంత సానుకూలంగా ఉన్నాయి. డెవలపర్లు సాధారణంగా కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రారంభాలు, పండుగ ఆఫర్లతో కొనుగోలుదారుల దృష్టి ఆకర్షిస్తారు. కొనుగోలుదారులు పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా ఇళ్లను కొనుగోలు చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. దీనికి ఫలితంగానే సంవత్సరం చివరి నెలలు ఆశాజనకంగా ఉండటమే కాదు మార్కెట్​ పనితీరును నిర్ణయించే కీలకమైన త్రైమాసికంగా ఉంటుందని ఆర్​.ఇ.ఏ ఇండియా సీఈవో ప్రవీణ శర్మ తెలిపారు. 2025 సంవత్సరంలో ఇదే ట్రెండ్​ కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

  • 2020 నుంచి 2024 వరకు ఐదు సంవత్సరాల్లో నాలుగో త్రైమాసికం వార్షిక గృహ అమ్మకాల పరిమాణంలో 25-35 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. ఇది ప్రతి ఏడాది అత్యంత బలమైన త్రైమాసికం.
  • కొవిడ్​ మహమ్మారి వంటి 2020 క్లిష్ట సమయాలు ఉన్నప్పటికీ, నాలుగో త్రైమాసికం మూడోదానితో పోలిస్తే 32 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అప్పటి నుంచి ఇది సంవత్సరాల్లో ఒకసారి 35 శాతానికి చేరుకుంది. ఇది పండుగ సీజన్​లో డిమాండ్​, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది.

30 శాతంపై అంచనాలు : గత అనుభవాలతో ఈ ఏటా నాలుగో త్రైమాసికంలో వార్షిక అమ్మకాలు కనీసం 30 శాతం వాటాను అందుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. కొత్త ప్రాజెక్టుల ప్రకటనలు, ఆకర్షణీయమైన పథకాలు ముందుగానే ప్రవేశపెట్టడంతో ఇందుకు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా అనుకున్న అమ్మకాలు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చనే విశ్వాసం వ్యక్తమవుతోంది.

ప్రతికూలతను దాటుకుని : భారతదేశ గృహ నిర్మాణ మార్కెట్‌ 2025 ప్రథమార్థంలో కొంత మందగమనాన్ని చూపిందని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. గత రెండు సంవత్సరాలుగా బలమైన వృద్ధి తర్వాత ఈ రంగం ప్రస్తుతం సవరణ దశలో ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే ప్రతి సంవత్సరం చివరి మూడు నెలలు పండుగల సీజన్‌ డిమాండ్‌ను మళ్లీ పెంచుతుందనే ఆశ మార్కెట్‌లో ఉంది.

