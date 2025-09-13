ETV Bharat / state

పట్టపగలే రూ.40 లక్షల దారి దోపిడీ - పారిపోతుండగా 'బోల్తా' కొట్టిన ప్లాన్​ - రోడ్డుపై నోట్ల కట్టలు

రూ.40 లక్షలు దోచుకెళ్లేందుకు యత్నించిన దుండగులు - కారు బోల్తా పడటంతో అందిన కాడికి పట్టుకొని పరారైన నిందితులు - తుపాకీ, కత్తులతో బెదిరించి డబ్బుతో ఉడాయించిన దొంగలు

Daylight Robbery in Vikarabad
Daylight Robbery in Vikarabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 8:35 AM IST

Daylight Robbery in Vikarabad : హైదరాబాద్‌ శివారులో పట్టపగలు సినీ ఫక్కీలో జరిగిన దారిదోపిడీ కలకలం రేపింది. ఓ స్టీల్‌ వ్యాపారికి చెందిన రూ.40 లక్షల నగదును నలుగురు దుండగులు తుపాకీ, కత్తులతో బెదిరించి దోచుకున్నారు. అయితే కొట్టేసిన డబ్బుతో కొద్ది దూరం వెళ్లగానే కథ అడ్డం తిరిగింది. నిందితులు ప్రయాణిస్తున్న కారు బోల్తా పడటంతో నోట్ల కట్టలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడ్డాయి. దొరికిన కాడికి డబ్బును అందుకున్న నిందితులు, కొంత నగదును కారులోనే వదిలేసి పరారయ్యారు. రంగారెడ్డి జిల్లా శంకరపల్లి మండలంలో జరిగిన దోపిడీ ఘటనపై పోలీసులు 4 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం,

పట్టపగలే దారి దోపిడి - కొట్టేసిన సొమ్ముతో కారులో దాడి - రోడ్డుపై పడిన నోట్ల కట్టలు (ETV)

మేడ్చల్‌ జిల్లా కీసరకు చెందిన రాకేశ్‌ అగర్వాల్‌ స్టీల్‌ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. వికారాబాద్‌లో ఇటీవలి డెలివరీకి సంబంధించి రూ.40 లక్షలు రావాల్సి ఉండగా, తీసుకురమ్మని తన డ్రైవర్‌తో పాటు మరో వ్యక్తిని పంపాడు. డ్రైవర్‌ మధు, సహాయకుడు సాయిబాబా శుక్రవారం ఉదయం డబ్బు తీసుకుని వస్తుండగా, హైదరాబాద్‌ శివారు శంకరపల్లి మండలం హుస్సేన్‌పూర్‌-పర్వేద గ్రామాల మధ్యలోకి రాగానే వెనక నుంచి ఓ కారు వచ్చి ఢీకొట్టింది.

తుపాకీ, కత్తులతో బెదిరింపులు : మధు, సాయికుమార్‌ తేరుకునేలోపే అదే కారు ముందుకెళ్లి రోడ్డుకు అడ్డంగా తిరిగింది. డ్రైవరు సీటులో ఒకరుండగా, మాస్కులు ధరించిన ముగ్గురు తుపాకీ, కత్తులతో బెదిరించారు. రాయితో బాధితులు ఉన్న కారు అద్దం పగులగొట్టి, కంట్లో కారం చల్లి బెదిరించిన దుండగులు, డబ్బుల బ్యాగుతో పరారయ్యారు. అయితే అక్కడి నుంచి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కొత్తపల్లికి చేరుకున్నాక మలుపు వద్ద కారు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. నోట్ల కట్టలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఇదంతా గమనించిన స్థానికులు దగ్గరకు వచ్చి ఆరా తీసేలోపే ఇద్దరు చేతికందిన డబ్బు సంచితో పరిగెత్తారు.

బోల్తా పడిన కారులో నుంచి మరో ఇద్దరు బయటకు వచ్చేలోగానే స్థానికులు అక్కడ గుమిగూడారు. ఏం జరిగిందని ఆరా తీయగా, తాము డబ్బు తెస్తుండగా కొందరు దాడి చేసి లాక్కొడానికి ప్రయత్నించారని చెప్పారు. తప్పించుకొని పారిపోతుండగా ఇలా జరిగిందని బుకాయించారు. జనం పోగవ్వడాన్ని గమనించి ఇద్దరూ నగదు వదిలేసి పారిపోయారు. నిందితుల్లో ఒకరు అప్పటికీ డ్రామా ఆపలేదు. తన డబ్బుతో ఇద్దరు పారిపోతున్నారంటూ ఓ స్థానిక వ్యక్తి బైక్ తీసుకోబోయాడు.

కారులో డబ్బు పంచుకుంటుండగా : అతడు ఇవ్వకపోవడంతో బైక్‌పై కూర్చుని తనని తీసుకెళ్లాలన్నాడు. అయినా నిరాకరించడంతో నడుచుకుంటూనే పరారయ్యారు. బాధితులు మధు, సాయిబాబా ఇచ్చిన సమచారం మేరకు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు గ్రామస్థుల నుంచి డబ్బు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దొంగతనం తర్వాత నిందితులు కారులోనే డబ్బు పంచుకునేందుకు యత్నించారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కారు అదుపుతప్పి బోల్తా కొట్టినట్లు భావిస్తున్నారు.

డమ్మీ తుపాకీతో బెదిరింపులు : నిందితులు డమ్మీ తుపాకీ ఉపయోగించినట్లు గుర్తించారు. బోల్తా పడ్డ కారులో నుంచి చిన్న కపాలాలతో చేసిన దండ, మద్యం సీసాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు ఉపయోగించిన కారు జడ్చర్లకు చెందిన వ్యక్తిదని, నెంబర్ ప్లేటు మార్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కారు యజమానిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు.

దుండగుల కోసం గాలింపు చర్యలు : రాకేశ్ అగర్వాల్‌కు సంబంధించిన డబ్బును తీసుకువస్తున్న వారి సమాచారం దుండగులకు ఎవరు ఇచ్చి ఉంటారనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పథకం ప్రకారం కారును ఢీకొట్టి, బెదిరించి డబ్బులు దోచుకున్న క్రమంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. దుండగులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

