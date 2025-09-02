ETV Bharat / state

పెంపుడు శునకాలకు 'డేటింగ్​ యాప్' ​ - వీటి ప్రత్యేకతలు ఇవే - STORY ON DOFFAIR APP FOR PET DOGS

పెట్​ డాగ్స్​ కోసం డేటింగ్​ యాప్​ను రూపొందించిన యువకుడు - హైదరాబాద్​, బెంగళూరు, ముంబయి నగరాల్లో సేవలు విస్తరణ - 10వేల మందికి పైగా యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్న పెట్​ పేరెంట్స్​

Story on Doffair App For Pet Dogs
Story on Doffair App For Pet Dogs (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

Story on Doffair App For Pet Dogs : సమాజంలో కొంతమంది అందిరికంటే విభిన్నంగా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారే ప్రత్యేక గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోయే వ్యక్తి కూడా ఆ కోవలోకే వస్తారు. శునకాలు ఒంటరితనంతో బాధపడుతుండటాన్ని గమనించిన ఓ యువకుడు వాటికోసం ఏదైనా ఉపయోగపడే పనిచేయాలనుకున్నాడు. అంతటితో ఆగిపోలేదు. పెంపుడు శునకాలం కోసం డేటింగ్​యాప్​ను రూపొందించాడు. అది దేశంలోనే మొదటియాప్​ కావడమనేది విశేషం. ఇప్పుడు మూడు ప్రధాన నగరాల్లో యాప్​ ద్వారా సేవలను అందిస్తున్నాడు. ఇంతకీ అతడు ఎవరు? అతడి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా?

శునకాలకోసం డేటింగ్​యాప్​ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే? : పెంపుడు శునకాలు ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నాయని హైదరాబాద్​లోని సైనిక్​పురికి చెందిన మౌర్య కొంపెల్లి గమనించారు. ఈ క్రమంలోనే కేవలం మనుషులకే కాదు పెట్​ డాగ్స్​కు కూడా ఓ డేటింగ్​యాప్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో వాటికోసం ఓ యాప్​ను రూపొందించాలనుకున్నాడు. అందుకోసం డాఫైర్​ అనే యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు. ఇది పెట్​ డాగ్స్​కు దేశంలోనే మొదటి డేటింగ్​ యాప్​ కావడం విశేషం. ఈ యాప్​ ద్వారా సేవలనందించడం మొదలుపెట్టారు. అయితే తొలుత దీనిని​ హైదరాబాద్​ నగరం వరకే సేవలు పరిమితం చేయాలనుకున్నాడు. కానీ ఇతర రాష్ట్రాలనుంచి విజ్ఞప్తులు రావడంతో ముంబయి, బెంగళూరు నగరాల్లోనూ ఈ డాఫైర్ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు. దీని ద్వారా సేవలందిస్తున్నాడు.

"నా స్నేహితులు, బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు వారు తమ పెంపుడు శునకాలు(పెట్​ డాగ్స్​) ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నాయని చెప్పడం గమనించా. ఈ క్రమంలోనే శునకాలకు కూడా డేటింగ్‌ యాప్‌ ఉంటే ఏవిధంగా ఉంటుందనే ఆలోచన వచ్చింది. దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి సఫలీకృతమయ్యా. యాప్​ను ఇప్పటి వరకు పది వేల మందికి పైగా పెట్​ పేరెంట్స్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారు"- మౌర్య కొంపెల్లి, డాఫైర్​ యాప్​ రూపకర్త

డాఫైర్​ యాప్​నకు ప్రజల నుంచి కూడా అనూహ్య స్పందన వచ్చిందని మౌర్య తెలిపారు. సుమారు పదివేలమందికి పైగా పెట్​పేరెంట్స్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. ఈ యాప్​ను ఏవిధంగా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలనే విషయంతో పాటు ఉపయోగించే విధానాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు. తోడు కావాలనుకునే పెట్​డాగ్​ కోసం పెట్​ పేరెంట్స్​ ఈ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. ఈ యాప్​ ద్వారా శునకాలు నచ్చిన వాటితో వీడియో కాల్​లోనే మాట్లాడుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అసలు ఈ యాప్​ ద్వారా లభించే సేవలు వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకునే విధానం :

  • ముందుగా డాఫైర్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం శునకం జాతి, వయసు, జెండర్​ తదితర వివరాలు పొందుపర్చాలి
  • స్థానికతను ఎంచుకోవాలి
  • ఈ వివరాల ఆధారంగా పలు శునకాల ఇమేజ్​లు స్క్రీన్​పై ప్రత్యక్షమవుతాయి.
  • నచ్చిన వాటితో వీడియో కాల్​ మాదిరిగా ఫ్రీగా సంభాషించుకునే సౌకర్యం
  • శునకాలు మాత్రమే కాకుండా పెట్​పేరెంట్స్​ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు
  • డాగ్స్​ హావభావాల ఆధారంగా వాటికి ఇష్టమైతే జత కట్టవచ్చు
  • పెట్​ పేరెంట్స్​ మెసేజ్​లను కూడా పంపించుకోవచ్చు.
  • ఈ సేవల కోసం ఆరు నెలలు, ఏడాది సబ్​స్క్రిప్షన్​ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

అలర్ట్ : అందుకోసం మీ కుక్కను బయట వదిలేస్తున్నారా? - అయితే రూ.1000 కట్టాల్సిందే!

పెంపుడు కుక్కలతోనూ జాగ్రత్త!- రేబిస్​ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే! -

Story on Doffair App For Pet Dogs : సమాజంలో కొంతమంది అందిరికంటే విభిన్నంగా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారే ప్రత్యేక గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోయే వ్యక్తి కూడా ఆ కోవలోకే వస్తారు. శునకాలు ఒంటరితనంతో బాధపడుతుండటాన్ని గమనించిన ఓ యువకుడు వాటికోసం ఏదైనా ఉపయోగపడే పనిచేయాలనుకున్నాడు. అంతటితో ఆగిపోలేదు. పెంపుడు శునకాలం కోసం డేటింగ్​యాప్​ను రూపొందించాడు. అది దేశంలోనే మొదటియాప్​ కావడమనేది విశేషం. ఇప్పుడు మూడు ప్రధాన నగరాల్లో యాప్​ ద్వారా సేవలను అందిస్తున్నాడు. ఇంతకీ అతడు ఎవరు? అతడి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా?

శునకాలకోసం డేటింగ్​యాప్​ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే? : పెంపుడు శునకాలు ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నాయని హైదరాబాద్​లోని సైనిక్​పురికి చెందిన మౌర్య కొంపెల్లి గమనించారు. ఈ క్రమంలోనే కేవలం మనుషులకే కాదు పెట్​ డాగ్స్​కు కూడా ఓ డేటింగ్​యాప్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో వాటికోసం ఓ యాప్​ను రూపొందించాలనుకున్నాడు. అందుకోసం డాఫైర్​ అనే యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు. ఇది పెట్​ డాగ్స్​కు దేశంలోనే మొదటి డేటింగ్​ యాప్​ కావడం విశేషం. ఈ యాప్​ ద్వారా సేవలనందించడం మొదలుపెట్టారు. అయితే తొలుత దీనిని​ హైదరాబాద్​ నగరం వరకే సేవలు పరిమితం చేయాలనుకున్నాడు. కానీ ఇతర రాష్ట్రాలనుంచి విజ్ఞప్తులు రావడంతో ముంబయి, బెంగళూరు నగరాల్లోనూ ఈ డాఫైర్ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు. దీని ద్వారా సేవలందిస్తున్నాడు.

"నా స్నేహితులు, బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు వారు తమ పెంపుడు శునకాలు(పెట్​ డాగ్స్​) ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నాయని చెప్పడం గమనించా. ఈ క్రమంలోనే శునకాలకు కూడా డేటింగ్‌ యాప్‌ ఉంటే ఏవిధంగా ఉంటుందనే ఆలోచన వచ్చింది. దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి సఫలీకృతమయ్యా. యాప్​ను ఇప్పటి వరకు పది వేల మందికి పైగా పెట్​ పేరెంట్స్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారు"- మౌర్య కొంపెల్లి, డాఫైర్​ యాప్​ రూపకర్త

డాఫైర్​ యాప్​నకు ప్రజల నుంచి కూడా అనూహ్య స్పందన వచ్చిందని మౌర్య తెలిపారు. సుమారు పదివేలమందికి పైగా పెట్​పేరెంట్స్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. ఈ యాప్​ను ఏవిధంగా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలనే విషయంతో పాటు ఉపయోగించే విధానాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు. తోడు కావాలనుకునే పెట్​డాగ్​ కోసం పెట్​ పేరెంట్స్​ ఈ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. ఈ యాప్​ ద్వారా శునకాలు నచ్చిన వాటితో వీడియో కాల్​లోనే మాట్లాడుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అసలు ఈ యాప్​ ద్వారా లభించే సేవలు వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకునే విధానం :

  • ముందుగా డాఫైర్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం శునకం జాతి, వయసు, జెండర్​ తదితర వివరాలు పొందుపర్చాలి
  • స్థానికతను ఎంచుకోవాలి
  • ఈ వివరాల ఆధారంగా పలు శునకాల ఇమేజ్​లు స్క్రీన్​పై ప్రత్యక్షమవుతాయి.
  • నచ్చిన వాటితో వీడియో కాల్​ మాదిరిగా ఫ్రీగా సంభాషించుకునే సౌకర్యం
  • శునకాలు మాత్రమే కాకుండా పెట్​పేరెంట్స్​ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు
  • డాగ్స్​ హావభావాల ఆధారంగా వాటికి ఇష్టమైతే జత కట్టవచ్చు
  • పెట్​ పేరెంట్స్​ మెసేజ్​లను కూడా పంపించుకోవచ్చు.
  • ఈ సేవల కోసం ఆరు నెలలు, ఏడాది సబ్​స్క్రిప్షన్​ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

అలర్ట్ : అందుకోసం మీ కుక్కను బయట వదిలేస్తున్నారా? - అయితే రూ.1000 కట్టాల్సిందే!

పెంపుడు కుక్కలతోనూ జాగ్రత్త!- రేబిస్​ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే! -

For All Latest Updates

TAGGED:

STORY ON DOFFAIR APP FOR PET DOGSDATING APP FOR PET DOGS IN HYDపెంపుడు శునకాల కోసం డాఫైర్ యాప్DOFFAIR APP FOR PET DOGSSTORY ON DOFFAIR APP FOR PET DOGS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.