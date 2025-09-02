Story on Doffair App For Pet Dogs : సమాజంలో కొంతమంది అందిరికంటే విభిన్నంగా ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారే ప్రత్యేక గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోయే వ్యక్తి కూడా ఆ కోవలోకే వస్తారు. శునకాలు ఒంటరితనంతో బాధపడుతుండటాన్ని గమనించిన ఓ యువకుడు వాటికోసం ఏదైనా ఉపయోగపడే పనిచేయాలనుకున్నాడు. అంతటితో ఆగిపోలేదు. పెంపుడు శునకాలం కోసం డేటింగ్యాప్ను రూపొందించాడు. అది దేశంలోనే మొదటియాప్ కావడమనేది విశేషం. ఇప్పుడు మూడు ప్రధాన నగరాల్లో యాప్ ద్వారా సేవలను అందిస్తున్నాడు. ఇంతకీ అతడు ఎవరు? అతడి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా?
శునకాలకోసం డేటింగ్యాప్ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే? : పెంపుడు శునకాలు ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నాయని హైదరాబాద్లోని సైనిక్పురికి చెందిన మౌర్య కొంపెల్లి గమనించారు. ఈ క్రమంలోనే కేవలం మనుషులకే కాదు పెట్ డాగ్స్కు కూడా ఓ డేటింగ్యాప్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో వాటికోసం ఓ యాప్ను రూపొందించాలనుకున్నాడు. అందుకోసం డాఫైర్ అనే యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు. ఇది పెట్ డాగ్స్కు దేశంలోనే మొదటి డేటింగ్ యాప్ కావడం విశేషం. ఈ యాప్ ద్వారా సేవలనందించడం మొదలుపెట్టారు. అయితే తొలుత దీనిని హైదరాబాద్ నగరం వరకే సేవలు పరిమితం చేయాలనుకున్నాడు. కానీ ఇతర రాష్ట్రాలనుంచి విజ్ఞప్తులు రావడంతో ముంబయి, బెంగళూరు నగరాల్లోనూ ఈ డాఫైర్ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు. దీని ద్వారా సేవలందిస్తున్నాడు.
"నా స్నేహితులు, బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు వారు తమ పెంపుడు శునకాలు(పెట్ డాగ్స్) ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నాయని చెప్పడం గమనించా. ఈ క్రమంలోనే శునకాలకు కూడా డేటింగ్ యాప్ ఉంటే ఏవిధంగా ఉంటుందనే ఆలోచన వచ్చింది. దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి సఫలీకృతమయ్యా. యాప్ను ఇప్పటి వరకు పది వేల మందికి పైగా పెట్ పేరెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు"- మౌర్య కొంపెల్లి, డాఫైర్ యాప్ రూపకర్త
డాఫైర్ యాప్నకు ప్రజల నుంచి కూడా అనూహ్య స్పందన వచ్చిందని మౌర్య తెలిపారు. సుమారు పదివేలమందికి పైగా పెట్పేరెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. ఈ యాప్ను ఏవిధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనే విషయంతో పాటు ఉపయోగించే విధానాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు. తోడు కావాలనుకునే పెట్డాగ్ కోసం పెట్ పేరెంట్స్ ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. ఈ యాప్ ద్వారా శునకాలు నచ్చిన వాటితో వీడియో కాల్లోనే మాట్లాడుకునే సౌలభ్యం ఉంది. అసలు ఈ యాప్ ద్వారా లభించే సేవలు వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం :
- ముందుగా డాఫైర్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం శునకం జాతి, వయసు, జెండర్ తదితర వివరాలు పొందుపర్చాలి
- స్థానికతను ఎంచుకోవాలి
- ఈ వివరాల ఆధారంగా పలు శునకాల ఇమేజ్లు స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతాయి.
- నచ్చిన వాటితో వీడియో కాల్ మాదిరిగా ఫ్రీగా సంభాషించుకునే సౌకర్యం
- శునకాలు మాత్రమే కాకుండా పెట్పేరెంట్స్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు
- డాగ్స్ హావభావాల ఆధారంగా వాటికి ఇష్టమైతే జత కట్టవచ్చు
- పెట్ పేరెంట్స్ మెసేజ్లను కూడా పంపించుకోవచ్చు.
- ఈ సేవల కోసం ఆరు నెలలు, ఏడాది సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
