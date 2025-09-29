ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు - సరస్వతీదేవి అలంకారంలో దుర్గమ్మ

అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తుతున్న భక్తులు - వినాయక గుడి నుంచి సుమారు 2 కి.మీ మేర బారులు తీరిన జనసందోహం

Dasara Celebrations in Vijayawada
Dasara Celebrations in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:06 PM IST

Dasara Sharan Navaratri Celebrations in Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. మూలా నక్షత్రం రోజు కావడంతో సరస్వతీదేవి అలంకారంలో దుర్గమ్మ దర్శనమిస్తున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి సోమవారం భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. సరస్వతీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారి దర్శనానికి ఆదివారం రాత్రి నుంచే భక్తులను అనుమతించారు. దీంతో క్యూలైన్లన్నీ నిండిపోయాయి. వినాయక గుడి నుంచి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర భక్తులు బారులుదీరారు.

అమ్మవారిని దర్శించుకున్న డిప్యూటీ స్పీకర్​: మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా సరస్వతి దేవి అలంకరణలో ఉన్న కనకదుర్గమ్మను డిప్యూటీ స్పీకర్ రామకృష్ణంరాజు దర్శించుకున్నారు. అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు రఘురామ కృష్ణంరాజు తెలిపారు. భక్తులెవరికీ అసౌకర్యం కలవకుండా అధికారులు సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. దసరా ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై రఘురామకృష్ణ రాజు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పోటెత్తారు. రాత్రి ఒంటి గంటన్నర నుంచి జగన్మాత సరస్వతీదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. దేశ నలుమూల నుంచి పెద్ద ఎత్తుల భక్తులు బెజవాడకు తరలివస్తున్నారు. అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రమైన మూలా నక్షత్రం రోజు కావడంతో రెండు లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తొక్కిసలాట జరగకుండా అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రభుత్వం చేసిన ఏర్పాట్లపై ప్రజలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు బెజవాడకు తరలివచ్చారు. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. తాగునీరు, తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు, బిస్కెట్లు, కొండపైన తాగడానికి పాలు వంటివి సమకూర్చారు.

ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు: విజయవాడ క్షేత్రంలోని శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానంలో దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎంతో వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. రోజంతా అమ్మవారికి నవరాత్రి అలంకారాలు, అర్చనలు, ఊరేగింపులు సాగుతున్నాయి. దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల వేదికపై పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా సాగుతున్నాయి. ఆలయ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల వేదికపై హైదరాబాద్‌ నుంచి వచ్చిన శ్రీ రామకృష్ణ నృత్య మందిరం విద్యార్థినులు దాదాపు 30 మంది ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్యాలు భక్తులను ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి.

రామకృష్ణ నృత్యమందిరం డ్యాన్స్‌ టీచర్‌ అనూరాధ ఉదయ్‌ తన శిష్యబృందం ముందుగా "ముదాకరాత్త మోదకం" అంటూ వినాయకుని స్తుతి గీతానికి నృత్యాన్ని ప్రదర్శించారు. "అదుగో అల్లదుగో శ్రీహరి వాసమూ" అంటూ తిరుపతి వేంకటేశ్వరుని వైకుంఠ లోక వైభవాన్ని, "జగడపు చనవుల జాజర" కీర్తనలో పద్మావతీ శ్రీనివాసుల ప్రణయగీతికను తమ నృత్యంలో ప్రదర్శించారు. నర్తకీమణులు ప్రదర్శించిన నృత్యం ప్రేక్షకులను ఎంతో ఆకట్టుకుంది. దుర్గా విజయం నృత్య రూపకాన్ని ఎంతో ఆకట్టుకుంది.

