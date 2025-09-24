ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో దుర్గమ్మ
దుర్గమ్మ సన్నిధిలో మూడో రోజు శరన్నవరాత్రి వేడుకలు - అన్నపూర్ణ దేవిని దర్శించుకుంటే ఆకలి బాధలు ఉండవనేది భక్తుల విశ్వాసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 12:26 PM IST
Dasara Sharan Navaratri Celebrations in Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రోజుకొకటి చొప్పున పదకొండురోజులపాటు ప్రత్యేక అలంకరణలతో దర్శనం ఇచ్చే అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని తిలకించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. శరన్నవరాత్రుల్లో భాగంగా నేడు అమ్మవారు అన్నపూర్ణా దేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణాదేవిని అన్నము ప్రసాదించే మాతృమూర్తిగా కొలుస్తారు. అమ్మవారి ఎడమ చేతిలో ఉన్న బంగారు పాత్రలో ఉన్న అమృతాన్నము, వజ్రాలు పొదిగిన గరిటెతో సాక్షాత్తుగా ఈశ్వరునికే భిక్షను అందించే ఘట్టము అద్భుతం.
అన్నపుర్ణాదేవి దర్శనం సర్వ పుణ్యప్రదాయకము. నిత్యాన్నదానేశ్వరి అలంకారంలో జగన్మాతను దర్శించి తరించడం వల్ల అన్నాదులకు లోపం ఉండదని ఇతరులకు కూడా అన్నదానం చేసే సౌభాగ్యం పొందుతారని భక్తుల నమ్మకం. ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మూడో రోజు దుర్గమ్మ శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఆశ్వయుజ మాసం ఆరంభంలో నిర్వహించేటటువంటి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జగన్మాతను వివిధ అలంకారాలలో ఆరాధిస్తారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా దుర్గమ్మ రోజుకో అలంకారంలో విశేషంగా దర్శనమిస్తుంది. మొదటి రోజు బాలా త్రిపుర సుందరి, రెండో రోజు వేదమాత గాయత్రిగా అనుగ్రహించిన అమ్మవారు మూడో రోజు అన్నపూర్ణ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. సకల జీవరాశికి ఆహారం ప్రసాదించే అన్నపూర్ణ దేవిని దర్శించుకుంటే ఆకలిదప్పులుండవనేది భక్తుల విశ్వాసం. భక్తులకు కొంగు బంగారంగా అనుగ్రహిస్తున్న బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సమయంలో భక్తులు అనేక కానుకలను సమర్పిస్తూ తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.
సకల ప్రాణకోటికి జీవనాధారం అన్నం. అందుకే అన్నాన్ని పరబ్రహ్మస్వరూపం అని వేదాల కాలం నాటి నుంచి ఉంది. సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడికే భిక్షపెట్టిన అన్నపూర్ణాదేవిని ధ్యానిస్తే ధనధాన్యవృద్ధి, ఐశ్వర్య సిద్ధి కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. లోకంలో జీవుల ఆకలిని తీర్చటం కన్నా మించినది ఇంకేమీ లేదన్నదే ఈ అలంకారం వెనుకున్న ఆంతర్యం తెలియజేస్తుంది.
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు: దసరా ఉత్సవాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని నగర పోలీసు కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. గతేడాది అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి మరింత పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. పార్కింగ్, హోల్డింగ్ పాయింట్లు, రవాణా, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ కొండపైన, కొండ కింద ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నామని తెలిపారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం ఈ ఉత్సవాలకు వినియోగించేందుకు ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
