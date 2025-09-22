కన్నుల పండువగా దసరా ఉత్సవాలు - బాలాత్రిపుర సుందరి దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు
దసరా సందర్భంగా 11 రోజులపాటు జరగనున్న దసరా ఉత్సవాలు - దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 5:09 PM IST
Dasara Sharan Navaratri Celebrations in Vijayawada: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి జగన్మాత నామంతో మార్మోగుతోంది. జయదుర్గా జైజైదుర్గా అంటూ భక్తులు ఎంతో ఆర్తిగా తన్మయత్వంతో అమ్మను వేడుకుంటున్నారు. అరుణకిరణజాలై రంచితాశావకాశా అంటూ బాలా త్రిపుర సుందరీదేవిని భక్తులు ఆరాధిస్తున్నారు. మొత్తం 11 రోజులపాటు జరగనున్న దసరా ఉత్సవంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భారీగా భక్తులు తరలి రావడంతో దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం రద్దీగా మారింది.
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. రోజుకొకటి చొప్పున పదకొండురోజులపాటు ప్రత్యేక అలంకరణలతో దర్శనం ఇచ్చే అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని తిలకించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అపర కైలాసక్షేత్రమై ఇంద్రకీలాద్రి వెలుగులీనుతోంది. తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి స్నపనాభిషేకం, విశేష పూజలు నిర్వహించి బాలా త్రిపురసుందరీదేవిగా అలంకరించారు.
దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ప్రముఖులు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు లక్ష్మీశ, విజయవాడ నగర పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ దంపతులు, వేద పండితులు సమక్షంలో లాంఛనంగా మొదలయ్యాయి. అమ్మవారి ఉత్సవాలను ముఖ్యకార్యదర్శి హరిజవహర్లాల్ దుర్గగుడి ఈవో శీనానాయక్ దంపతులు వినాయక పూజతో విశేష అర్చనలకు అంకురార్పణ చేశారు. మంత్రి ఆనం ఇంద్రకీలాద్రిపై రెండు గంటలకుపైగా గుడిలో ఉండి స్వయంగా ఏర్పాట్లను పరిశీలించి భక్తులతో మాట్లాడి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యే సుజనాచౌదరి కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.
ఈరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించాలని భావించినప్పటికీ ఓ అరగంట ముందుగానే దర్శనానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు. సామాన్య భక్తుల సంతృప్తికర దర్శనమే ప్రాధాన్యంగా ఈ సారి ఐదు వందల రూపాయల టికెట్లు రద్దు చేశారు. వీవీఐపీలకు నిర్దేశిత సమయాలు కేటాయించి అప్పుడే రావాలనే కోరారు. దర్శనం అనంతరం భక్తులు శివాలయం నుంచి అర్జునవీధిలోకి దిగే మార్గంలోనే కొత్తగా నిర్మించిన అన్నదాన కేంద్రంలో భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించారు. భక్తులతో కలిసి కలెక్టరు లక్ష్మీశ, ఇతర అధికారులు అన్నప్రసాదం తీసుకున్నారు.
అమ్మవారి ఆలయం ఆరో అంతస్తులో ఉత్సవ మూర్తిని బాలా త్రిపుర సుందరీదేవిగా అలంకరించి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు. లలితా సహస్ర నామ సహితంగా కుంకుమ పూజలు జరిపారు. అనంతరం అమ్మవారికి పంచహారతులు ఇచ్చారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు: దసరా ఉత్సవాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని నగర పోలీసు కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు తెలిపారు. గతేడాది అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి మరింత పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. పార్కింగ్, హోల్డింగ్ పాయింట్లు, రవాణా, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ ఇలా ప్రతి అంశంలోనూ కొండపైన, కొండ కింద ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నామని తెలిపారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న అన్నదాన భవనం ఈ ఉత్సవాలకు వినియోగించేందుకు ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అధికారుల సమన్వయంతో దసరా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు : హోంమంత్రి అనిత
శరన్నవరాత్రులు ఎప్పుడు ప్రారంభం ? అమ్మవారిని ఎలా పూజించాలో తెలుసా