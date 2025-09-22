ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!
నేడు శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా దుర్గమ్మ - రాష్ట్ర నలుమూలలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి పోటెత్తన్న భక్తులు
Published : September 22, 2025 at 4:34 PM IST
Dasara Navaratri Utsavalu 2025: ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన జగన్మాత దుర్గమ్మ దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా పదకొండు అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. రాష్ట్ర నలుమూలలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తనున్నారు. బెజవాడ కనకదుర్గగా స్వర్ణకాంతుల మధ్య విరాజిల్లే అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా ప్రజలు భావిస్త్తారు. వివిధ అలంకారాల్లో అమ్మవారు ఎలాంటి ఆభరణాలు ధరిస్తారో తెలుసుకుందాం.
బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి: తొలి రోజున బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవిగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి అభయహస్తాలు, బంగారు పూల జడ, కంఠాభరణాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
గాయత్రీ దేవి అలంకారంలో: స్వర్ణ పంచముఖాలు, బంగారు అభయహస్తాలు, పచ్చల హారం, కంఠాభరణం, శంఖు చక్రాలు, బంగారు కిరీటంతో వేదమాత దర్శనమిస్తుంది.
అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో: స్వర్ణపాత్ర, బంగారు త్రిశూలం, అభయహస్తాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
కాత్యాయని దేవిగా: శార్దూల వాహనంపై కొలువు దీరిన అమ్మవారు కాత్యాయని దేవిగా దర్శనం ఇస్తారు. అభయ హస్తాలు, స్వర్ణ కిరీటం, పచ్చల హారాలు అలంకరిస్తారు.
మహాలక్ష్మీదేవిగా: శంఖు, చక్రాలు, గద, అభయహస్తాలు, వడ్డాణం, కర్ణాభరణాలు, ధనరాశులు ప్రసాదించే అమ్మవారిగా అలంకరణ చేస్తారు.
లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా: స్వర్ణాభరణాలు, బంగారు కిరీటం, కంఠాభరణాలు, అభయ హస్తాలతో అమ్మవారు దర్శన మిస్తారు.
మహాచండీ దేవిగా: సింహ వాహనంపై కొలువుదీరిన అమ్మవారు మహాచండీ దేవిగా దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. స్వర్ణ ఖడ్గం, కర్ణాభరణాలు, కంఠాభరణాలు, అభయహస్తాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
సరస్వతీ దేవిగా: హంస వాహనంపై సరస్వతీ దేవిగా కొలువు దీరిన అమ్మవారిగా దర్శనం ఇస్తారు. బంగారు వీణ, స్వర్ణ హస్తాలు, పగడ హారాలు, వడ్డాణంతో దర్శనమిస్తారు.
దుర్గాదేవిగా: శార్దూల వాహనంపై స్వర్ణ కిరీటం, బంగారు త్రిశూలం, సూర్య, చంద్రులు, శంఖుచక్రాలతో అలంకరణ చేస్తారు.
మహిషాసుర మర్దినిదేవిగా: సింహవానంపై కొలువు దీరిన అమ్మవారికి. స్వర్ణఖడ్గం, బంగారు త్రిశూలం, కంఠాభరణాలు, స్వర్ణ కిరీటం, కర్ణాభరణాలతో అమ్మవారికి అలంకరణ చేస్తారు.
రాజరాజేశ్వరి దేవిగా: దసరా ఉత్సవాల చివరి రోజున చెరుకుగడ ధరించిన అమ్మవారికి బంగారు పూలజడ, కాసుల పేరు, స్వర్ణాభరణాలు, బంగారు పాదాలు, కర్ణాభరణాలతో ప్రసన్న వదనంతో దర్శనమిస్తారు.
హిందువులు రావి చెట్టును త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా భావిస్తారు. బ్రహ్మా విష్ణు మహేశ్వరులు కొలువుదీరి ఉంటారని విశ్వాసిస్తుంటారు. అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఈ వృక్షం జగన్మాత దుర్గమ్మ చెంత ఉండడంతో మరింత విశిష్టతను సంతరించుకుంది. నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు దుర్గమ్మ మూలవిరాట్కు అభిముఖంగా ఉన్న రాగి చెట్టుకు దండం పెట్టుకొని వెళతారు. వృక్షానికి దిగువన క్షేత్రపాలక ఆంజనేయస్వామి కొలువుదీరడంతో భక్తుల మదిలో శాశ్వత ముద్ర వేసుకుంది. మూడు వందల సంవత్సరాలుగా తుపానులు, భారీ వర్షాలకు తట్టుకొని నిలిచింది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఒక అధికారి ఈ వృక్షాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేయడంతో, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో వృక్షాన్ని తొలగించే ఆలోచన విరమించుకున్నారు.
శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి నేటి అలంకారం:దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి రోజు జగన్మాత దుర్గాదేవి బాలా త్రిపుర సుందరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల ఆవహించి ఉండే శక్తి స్వరూపమే త్రిపుర అని త్రిపురతాపినీ ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తుంది. 'స్వర్గ, భూ పాతాలం' అనే త్రిపురాల్లో ఉండే శక్తి చైతన్యాన్ని త్రిపురగా వర్ణిస్తుంటారు. శ్రీ చక్రంలో ఉండే 9 ఆమ్నయాల్లో మొదటిది అమ్నయంనే త్రిపుర సుందరిదేవిగా చెబుతుంటారు. 'శ్రీ' విద్యలో మొదటి విద్య బాల అందుకే ఆధ్యాత్మిక విద్యను అభ్యసించే వారు. మొదట బాల మంత్రాన్ని ఉపాసన చేయడం జరుగుతుంది. త్రిపుర సుందరీ దేవి అభయహస్తముద్రతో పాటుగా చేతిలో అక్షరమాల ధరించి ఉంటుంది. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఆమె నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఆమెను ధ్యానించడం వల్ల అన్ని మానసిక రుగ్మతలు తొలగి నిత్య సంతోషం కలుగుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు. బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవిని అరుణవర్ణ వస్త్రాలు ధరించి, ఎరుపు రంగు పూలతో పూజ చేసి, నైవేద్యంగా కట్టెపొంగలిని అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు.
