ETV Bharat / state

విజయవాడ దుర్గమ్మ ప్రసాదం అమృతం - ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూలు సిద్ధం!

తొలి రోజు అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు 80 వేల మందికి పైనే - అమ్మవారిలో సేవలో ప్రముఖులు - నేడు శ్రీ గాయత్రీ దేవిగా అలంకారం

Kanaka Durga Temple Laddu Prasadam In Vijayawada
Kanaka Durga Temple Laddu Prasadam In Vijayawada (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kanaka Durga Temple Laddu Prasadam In Vijayawada : విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ నేతి లడ్డూ అంటే భక్తులకు అత్యంత ఇష్టం. అందుకే ఏటా దసరా ఉత్సవాల్లో ఎన్ని లక్షల లడ్డూలు చేసినా, అవన్నీ అయిపోతుంటాయి. అయితే ఈ ఏడాది ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో 36 లక్షల లడ్డూలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్మిస్తున్న ప్రసాదాల పోటు భవనంలో లడ్డూ తయారీని ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకూ సరైన లడ్డూ పోటు భవనం లేక, ఇబ్బంది ఎదురయ్యేది. ఈసారి విశాలమైన కొత్త భవనం ప్రారంభించారు. ఎంతో శుభ్రత పాటిస్తూ, స్వచ్ఛమైన రుచికరమైన ప్రసాదం తయారు చేస్తున్నారు.

laddu prasadam in vijayawada
భక్తులకు అందించేందుకు సిద్ధం చేశారిలా (EENADU)

తొలి రోజు 80 వేల మందికి పైగా : ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజు బాలా త్రిపురసుందరీదేవి అలంకారంలో కనక దుర్గమ్మ భక్తులకు దర్శనమిచ్చింది. మొదటి రోజు కావడంతో, భక్తుల రద్దీ సాధారణంగానే ఉంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 11 వరకు 80 వేల మందికి పైగా దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు.

కొండ దిగువన వినాయక ఆలయం, కుమ్మరిపాలెం దగ్గర నుంచి క్యూలైన్లు సాయంత్రం సమయంలో రద్దీగా కొనసాగాయి. అభయహస్తం, వరదముద్ర ప్రదర్శిస్తూ అక్షమాల ధరించిన బాలాత్రిపుర సుందరీదేవి రూపంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించారు. శరన్నవరాత్రోత్సవాల తొలిరోజు కావడంతో తెల్లవారుజాము నుంచి సుప్రభాత సేవ, స్నపనాభిషేకం, బాలభోగ నివేదన, నిత్యార్చన పూజలను నిర్వహించిన తర్వాత భక్తులను దర్శనాలకు అనుమతించారు.

అమ్మసేవలో ప్రముఖులు : దసరా మహోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పలువురు ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, హోం మంత్రి అనిత, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, పౌరసరఫరాల మంత్రి మనోహర్, ఎమ్మెల్యేలు సుజనాచౌదరి, కామినేని, ఎమ్మెల్సీ కావలి గ్రీష్మ, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు మణిశర్మ తదితరులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.

Kanaka Durga In Vijayawada
నేటి అలంకారం శ్రీ గాయత్రీ దేవి (EENADU)

నేడు శ్రీ గాయత్రీ దేవిగా అలంకారం : దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజు జగన్మాత దుర్గమ్మను వేదమాత గాయత్రీ దేవిగా అలంకరించారు. పంచముఖాలతో దర్శనమిచ్చే సంధ్యావందన అధిష్ఠాన దేవతగా అమ్మవారిని కొలుస్తారు. కొబ్బరి అన్నాన్ని నివేదనగా అమ్మవారికి సమర్పించారు. సకల మంత్రాలకు, వేదాలకు మూలమైన దేవతగా గాయత్రీదేవి ప్రసిద్ధి. మహత్తర శక్తిగల జగన్మాత పంచ ముఖాలతో వరదాభయ హస్తాలు ధరించి కమలాసనాసీనురాలిగా నేడు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.

దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో రెండో రోజు జగన్మాత దుర్గమ్మను వేదమాత గాయత్రీదేవిగా అలంకరిస్తారు. పంచముఖాలతో దర్శనమిచ్చే సంధ్యావందన అధిష్ఠాన దేవతగా అమ్మవారిని కొలుస్తారు. కొబ్బరిఅన్నాన్ని నివేదనగా సమర్పిస్తారు. సకల మంత్రాలకు, వేదాలకు మూలమైన దేవతగా గాయత్రీదేవి ప్రసిద్ధి. మహత్తర శక్తిగల జగన్మాత ఐదు ముఖాలతో వరదాభయ హస్తాలు ధరించి కమలాసనాసీనురాలిగా నేడు భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.

ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!

కన్నుల పండువగా దసరా ఉత్సవాలు - బాలాత్రిపుర సుందరి దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు

For All Latest Updates

TAGGED:

DASARA NAVARATRI UTSAVALU 2025DASARA CELEBRATION AT INDRAKEELADRIVIJAYAWADA LADDU PRASADAMKANAKA DURGA LADDU PRASADAMVIJAYAWADA KANAKA DURGA PRASADAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.