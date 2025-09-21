ETV Bharat / state

పిల్లలకు దసరా సెలవులు - ఇంట్లో ఆటలతో పాటు ఈ పనులు చేయించండి

నేటి నుంచే దసరా సెలవులు - ఆటవిడుపుగానే ఉంటూ కొంత సమయాన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు కేటాయిస్తే ప్రయోజనకరం - సెలవుల్లో పోషకాలు లభించే ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 2:48 PM IST

How To Utilize Holidays For Kids Telugu : విద్యార్థులకు ఒక రోజు సెలవు వస్తేనే సంబరపడిపోతారు. అలాంటిది ఏకంగా పది రోజులకు పైగా బడికెళ్లే అవసరం లేకపోతే వారి ఆనందానికి హద్దులు ఉండవు. ప్రస్తుతం దసరా సెలవులు మొదలయ్యాయి. ఎక్కడెక్కడో వసతిగృహాల్లో ఉంటూ చదువుకునే పిల్లలు సొంతింటికి పయనమయ్యారు. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలొస్తున్నారన్న ఆనందం ఒక వైపు, సెల్​ఫోన్​, టీవీ అంటూ సమయం వృథా చేస్తారనే ఆలోచన మరోవైపు ఉంటుంది. ఈ విరామ సమయంలో ఆటలు ఆడే సమయంలో ఆటవిడుపుగానే ఉంటూ కొంత సమయాన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు కేటాయిస్తే అది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది.

వారి ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టాలి : గురుకులాలు, వసతి గృహాల నుంచి వచ్చే పిల్లల్లో సాధారణంగా కొంత పౌష్టికాహార లోపం కనిపించవచ్చు. వారికి చర్మ సంబంధిత సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు పిల్లలు ఇంటికి రాగానే వారిని పరిశీలించి వైద్యులకు చూపిస్తే పది రోజుల్లో అన్నీ సర్దుకుంటాయని భైంసాకు చెందిన వైద్యురాలు సుమల తెలిపారు. ఇంటివద్ద ఉన్నన్ని రోజులు సమయానికి తినడం, పోషకాలు లభించే ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.

బామ్మలు, తాతయ్యల దగ్గరకు పంపండి : సెలవుల్లో పాఠశాలల నుంచి వచ్చిన పిల్లలను చూడాలన్న తపన ఊళ్లలో ఉండే అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు, తాతయ్యలకూ ఉంటుంది. ఉద్యోగరీత్యా వేరే గ్రామాల్లో ఉన్నా ఊ సెలవుల్లో ఒకటి, రెండు రోజులైనా వారితో పిల్లలు గడిపేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. దీనివల్ల కుటంబ సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. పిల్లల్లో కుటుంబ విలువలు పెంచేందుకు ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

డ్రైవింగ్‌ నేర్చుకోవచ్చు : వాహనం నడపాలంటే 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. బీటెక్, డిగ్రీ చదువుతున్న వారికి డ్రైవింగ్ రాకపోతే ఈ సెలవుల్లో నేర్చుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల తదితర ప్రధాన పట్టణాల్లో కారు డ్రైవింగ్ స్కూళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముందుగానే లెర్నింగ్ లైసెన్సు తీసుకుంటే 10 రోజుల్లో రోజుకు 2 గంటల చొప్పున శిక్షణకు వెళ్తే వాహనం నడిపేయొచ్చని నిర్మల్​కు చెందిన కారు డ్రైవింగ్ స్కూల్ నిర్వాహకుడు చంద్రశేఖర్​రెడ్డి తెలిపారు.

చిన్న చిన్న పనులు నేర్పండి : చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలకు ఏ పనీ చెప్పకుండా ఉండటం మంచిదికాదు. వారికిష్టమైన పనులు చేయిస్తూనే భవిష్యత్తులో అవసరమయ్యే పనులు నేర్పించాలి. ఇంటిపని, వంట పనుల్లో భాగస్వాములను చేయాలి. చిన్న చిన్న మొలకువలు నేర్పిస్తూ వారి బాధ్యతను గుర్తించేలా ప్రొత్సహించాలి.

విత్తనాలు వేయించండి : పిల్లలు రాగానే ఇంటి ఆవరణలో లేదా కుండీల్లో ధనియాలు, మెంతులు, పాలకూర, పుదీనా వంటి విత్తనాలు వారితో నాటించాలి. వారు తిరిగి పాఠశాలకు వెళ్లేలోపు వాటి పెరుగుదల కళ్లముందు కనిపిస్తుంది. ఓహో! మేము వేసిన విత్తులే పంటగా మారుతున్నాయా అనే అనుభూతి పొందుతారని, సాగు ప్రాధాన్యతపై అవగాహన కలుగుతుందని ఇచ్చోడకు చెందిన వృక్షశాస్త్ర సహాయ ఆచార్యుడు మధు తెలిపారు.

