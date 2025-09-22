సింగరేణి ఉద్యోగులకు దసరా బొనాంజా - ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1,95,610 బోనస్
సింగరేణి ఉద్యోగులకు దసరా బోనస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం - రూ.2.360 కోట్ల లాభాల్లో 34 శాతం కార్మికులకు బోనస్గా పంపిణీ
Dasara Bonus for Singareni Employees in Telangana (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 12:54 PM IST
- Dasara Bonus for Singareni Employees in Telangana :
సింగరేణి సంస్థ రాష్ట్రప్రభుత్వానికి ఆత్మవంటిది: భట్టి విక్రమార్క
- సింగరేణి సంస్థ బొగ్గు గని మాత్రమే కాదు.. అది ఒక ఉద్యోగ గని: భట్టి
- సింగరేణి సంస్థలో అన్నిరకాల ఉద్యోగులు కలిసి 71 వేల మంది ఉన్నారు
- సింగరేణి సంస్థను జాగ్రత్తగా నడుపుతున్న యాజమాన్యానికి అభినందనలు
- కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న సింగరేణి యాజమాన్యానికి అభినందనలు
- రాష్ట్రప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ కలిసి గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నాయి
- సింగరేణి లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించాం
- గత పదేళ్లు సింగరేణి సంస్థ కొత్త బ్లాక్లకు వేలంలో పాల్గొనలేని పరిస్థితి
- సింగరేణి సంస్థను వేలానికి దూరంగా పెట్టడం వల్ల రెండు బ్లాక్లు కోల్పోయింది
- ఆ రెండు బ్లాక్లు గత ప్రభుత్వ నేతల సన్నిహితుల చేతికి వెళ్లాయి
- సింగరేణి సంస్థను నష్టాల్లోకి నెట్టాలని గత ప్రభుత్వం ప్రయత్నించింది
- కీలక ఖనిజాల మైనింగ్లోకి సింగరేణి సంస్థ వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందించాం
- సింగరేణి సంస్థ మొత్తంగా రూ.6,394 కోట్లు ఆర్జించింది: భట్టి విక్రమార్క
- సంస్థ విస్తరణ ఖర్చులు, ఇతర ఖర్చులు పోను రూ.2.360 కోట్లు లాభంగా తేలింది
- రూ.2.360 కోట్ల లాభాల్లో 34శాతాన్ని కార్మికులకు బోనస్గా పంపిణీ
- సింగరేణి లాభాల్లో 34 శాతాన్ని కార్మికులకు పంచాలని నిర్ణయం: భట్టి
- ఒక్కో కార్మికుడికి బోనస్గా రూ.1,95,610 పంపిణీ జరుగుతుంది: భట్టి
- మొత్తం 71 వేల మంది సింగరేణి ఉద్యోగులకు దసరా బోనస్ పంపిణీ
- సింగరేణి శాశ్వత, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరికి బోనస్ పంపిణీ: భట్టి
- మొత్తంగా రూ.819 కోట్లను సింగరేణి కార్మికులకు పంపిణీ చేస్తాం
- దీపావళి సందర్భంగా కూడా బోనస్ పంపిణీ ఉంటుంది