మరో పది రోజుల్లో శరన్నవరాత్రులు - ఇంద్రకీలాద్రిపై శరవేగంగా ఏర్పాట్లు
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా మహోత్సవాలు - దుర్గగుడిలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 4:39 PM IST
Dasara Arrangements at Indrakeeladri in Vijayawada : ప్రతీ ఏటా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా ఈసారి దుర్గ గుడిలో దసరా మహోత్సవాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి. లక్ష్మీశ పరిశీలించారు. నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర, అడిషినల్ ఎస్పీ రామకృష్ణ, దుర్గగుడి ఈవో వి.కె. శీనానాయక్ ఇతర శాఖ అధికారులతో కలిసి పర్యవేక్షించారు. దసరా ఉత్సవాలు మరో పది రోజుల్లో సమీపిస్తుండడంతో దుర్గగుడి అధికారులు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేశారు. ఏర్పాట్ల పురోగతిని సమీక్షించారు. ఆలయ ఇంజినీర్లు కోటేశ్వరరావు, రాంబాబు ఇతర ఇంజినీరింగ్ సిబ్బందితో మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు పనుల తీరుతెన్నుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
కెనాల్ రోడ్డులో వినాయకుడి నుంచి రథం సెంటరు వరకు రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయడంలో జాప్యం జరగడంతో క్యూలైను ఏర్పాటు పనులు ఆలస్యంగా ప్రారంభించారు. రథం సెంటరు నుంచి దుర్గగుడి టోల్గేటు, ఘాట్ రోడ్డు మార్గంలో క్యూలైన్ల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. కనకదుర్గానగర్లో ప్రసాదాల పంపిణీ షెడ్డు నిర్మాణ పనులతోపాటు రోడ్డు నిర్మాణం పనులు చేస్తున్నారు. అన్ని రకాల వాహనాలను కనకదుర్గానగర్ వెలుపలే నిలిపేందుకు దేవస్థానం అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. సీతమ్మవారి పాదాల సెంటరు వద్ద తాత్కాలిక కేశఖండన శాల, హోల్డింగ్ ఏరియా షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఘాట్ల వద్ద జల్లు స్నానాలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
మరో పది రోజుల్లో శరన్నవరాత్రులు : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈ నెల 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దుర్గమ్మ దర్శనార్థం వస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా క్యూలైన్ల నిర్వహణ, బందోబస్తు, చోరీలు జరగకుండా నగర పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు నగర పోలీస్ యంత్రాంగం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఎక్కడా లోటుపాట్లకు తావులేకుండా కసరత్తు చేస్తున్నారు. వీఐపీల రాకతో సామాన్య భక్తులు ఇబ్బందుల్లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఉత్సవాలకు దాదాపు ఐదు వేల మంది అధికారులు, సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నారు.
దసరా ఉత్సవాలకు సాంకేతిక దన్ను - క్యూలైన్ల అనుసంధానంలో ఏఐ
గతంలో ఎదురైన సమస్యలను అధిగమించి, భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. దసరా ఉత్సవాల సమయంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, భక్తుల పార్కింగ్ కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. క్యూలైన్లలో భక్తులకు మంచినీరు, పాలు, అన్నప్రసాదం అందించే ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు ఈవో నాయక్ తెలిపారు. మరుగుదొడ్లు, వైద్య సహాయ కేంద్రాలు, సమాచార కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆన్లైన్లో స్వచ్ఛంద సేవకులకు నమోదు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించాలన్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ఒకరితో ఒకరు సమన్వయం చేసుకొని పని చేయాలని కలెక్టరు తెలిపారు. ఆలయ పరిసరాలు, నది ఘాట్లు, క్యూలైన్లలో పరిశుభ్రతకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని భక్తులకు అందించే ప్రసాదాలు, అన్నప్రసాదం నాణ్యతలో రాజీపడకూడదని కలెక్టర్ తెలిపారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరాకు సరికొత్త క్యూలైన్లు - భక్తుల ఇబ్బందులకు చెక్