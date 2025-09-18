ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రులకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు - ఈసారి 6 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత
‘ఈ-డిప్లాయ్మెంట్’ యాప్తో విధుల కేటాయింపు - డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ - ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలతో నిఘా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 10:37 AM IST
Dasara Arrangements At Indrakeeladri In Vijayawada: దసరా ఉత్సవాలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో బందోబస్తు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ ప్రణాళికను నగర పోలీసు కమిషనర్ ఎస్వీ రాజశేఖరబాబు సిద్ధం చేశారు. ఈసారి బందోబస్తు విధులు ‘ఈ-డిప్లాయ్మెంట్’ యాప్ ద్వారా కేటాయిస్తున్నారు. పోలీసులు ఎక్కడ రిపోర్టు చేయాలి? ఎక్కడ విధులు నిర్వహించాలి. వసతి తదితర సమాచారం అందులోనే పంపిస్తారు. ఎక్కడా తొక్కిసలాటకు ఆస్కారం లేకుండా, ట్రాఫిక్ ఆగకుండా తీసుకోవాల్సిన ముందు జాగ్రత్తలపై కసరత్తు చేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక పార్కింగ్ ప్రదేశాలు: సొంత వాహనాల్లో వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరిగిన నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా పర్యవేక్షిస్తారు. కుమ్మరిపాలెంలోని టీటీడీ స్థలం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎదురు పాత పోలీస్ నివాస సముదాయం, బబ్బూరి గ్రౌండ్స్, భవానీ ఘాట్, బీఆర్టీఎస్ రోడ్డు, కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషన్ ఎదురు సర్వీసు రోడ్డు తదితర ప్రాంతాల్లో వాహనాలను పార్క్ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆయా ప్రదేశాల్లో బోర్డుల ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు: దుర్గమ్మ దర్శనానికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివస్తారు. దసరా వేడుకలతో పాటు ఈ సారి విజయవాడ ఉత్సవ్ కూడా నిర్వహిస్తున్నందున భక్తులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వివిధ మార్గాల నుంచి నగరంలోకి వచ్చే వారు సులభంగా ఆలయానికి వెళ్లేలా ఎక్కడికక్కడ సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సుమారు 6 వేల మంది పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అవసరమని గుర్తించారు. కమిషనరేట్లోని సిబ్బందితో పాటు ఇతర జిల్లాల నుంచి తీసుకురానున్నారు. వారందరూ రోజుకు మూడు షిఫ్టుల్లో విధులు నిర్వహిస్తారు.
డ్రోన్లతో నిఘా: పర్యవేక్షణకు దాదాపు 15 డ్రోన్లు వాడనున్నారు. ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాటితో పాటు ఆయా దృశ్యాలు చూసేందుకు 24 గంటలు పనిచేసే కంట్రోల్ రూమ్ సిద్ధం చేశారు. దొంగల కదలికల పైనా నిఘా ఉంచుతారు. చోరీల నియంత్రణకు సీసీ కెమెరాలతో పాటు, సాధారణ దుస్తుల్లో 160 మంది పోలీసులు విధులు నిర్వహించనున్నారు.
కొండ కింద పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు డీఐజీ ర్యాంకు అధికారికి, అదే విధంగా కంట్రోల్ రూమ్లో పర్యవేక్షణకు ముగ్గురు ఎస్పీ స్థాయి అధికారులకు విధులు కేటాయిస్తున్నారు. తొక్కిసలాటకు జరిగే అవకాశం లేకుండా ప్రత్యేకంగా కంపార్ట్మెంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సీతమ్మ వారి పాదాలు, పూల మార్కెట్ పక్కన కూడా కంపార్ట్మెంట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గతంలో అయితే కేఎల్రావు హెడ్ వాటర్ వర్క్స్ వరకు మాత్రమే క్యూలైన్ ఉండేది. దానిని ఈసారి కుమ్మరిపాలెం వరకు పొడిగిస్తున్నారు.
దసరా ఏర్పాట్లు భారీ ఎత్తున చేస్తున్నట్లు సీపీ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. ఆపరేషన్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూం ద్వారా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో భక్తులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. విజయవాడ నగరం మొత్తం 12 వేల సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. దర్శన సమయాలను ఇవ్వడం ద్వారా సులభంగా భక్తులకు దర్శనం అయ్యే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ, విజయవాడ ఉత్సవ్, ఉచిత బస్సు నడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది దసరా ఉత్సవాలకు 4 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నామని వివరించారు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈసారి దసరా వేడుకలకు మహిళా పోలీసుల సేవలను ఉపయోగిస్తామన్నారు. ఈ దసరా ఉత్సవాలకు వీఐపీలు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
