Published : September 16, 2025 at 10:29 AM IST

'Dasara 2025' App For Temple In Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రిపై నిర్వహించనున్న దసరా వేడుకలకు ఈసారి సాంకేతికత పరవళ్లు తొక్కనుంది. ఏఐ కెమెరాలు, డ్రోన్‌లు, చిన్నారులకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్‌ (RFID) చేతి బ్యాండ్‌లు. ఇలా దసరా ఉత్సవాలకు టెక్నాలజీని వినియోగించనున్నారు. తాజాగా ఉత్సవాల సమాచారం, సేవల గురించి మొబైల్‌ యాప్, చాట్‌బాట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. బీ దసరా 2025 అనే పేరిట ప్లేస్టోర్, యాప్‌ స్టోర్‌లో యాప్‌ ఉంది. భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సేవల వివరాలు అందులో ఉంచారు. సేవలు ఏ ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలో ఈ యాప్​ దిశానిర్దేశం కూడా చేస్తుంది.

చాట్‌బాట్‌లోనూ సమగ్రంగా: చాట్‌బాట్‌ సేవలను ఈ నంబరుతో 94418 20717 అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దీన్ని ఏఐ ఆధారిత సంభాషణ వేదికగా రూపొందించారు. ఈ నంబర్‌ను మొబైల్‌లో సేవ్‌ చేసుకున్నా తర్వాత మీ వాట్సాప్‌లో అమ్మ లేదంటే హాయ్‌ అనే మెసేజ్‌ చేయాలి.

మీరు వాట్సాప్‌లో మెసేజ్‌ చేయగానే తెలుగు, ఆంగ్లం ఏ భాషలో సమాచారం కావాలని అడుగుతుంది. తర్వాత మెయిన్‌ మెనూ ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది. దానిని టచ్‌ చేస్తే, వరుసగా దర్శనం, విరాళాలు, గ్రీవెన్స్, సదుపాయాలు, సేవలు, పండగలు వంటి ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. వాటిలో దేనినైనా టిక్‌ చేస్తే ఆ వివరాలన్నీ మొత్తం మెసేజ్‌ రూపంలో వస్తాయి. యాప్‌లో సేవలన్నీ చాట్‌బాట్‌లోనూ అందుబాటులో ఉంచారు.

సమాచారం ఇలా:

  • దర్శన సమయాలు, టిక్కెట్ల కొనుగోళ్లు, వీఐపీ దర్శనాలు, పూజల షెడ్యూల్‌ సంబంధించిన వివరాలు.
  • అమ్మవారి అలంకారాలు, వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలు
  • ప్రసాదాల కౌంటర్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అక్కడ రద్దీ పరిస్థితి
  • అన్నప్రసాదం హాళ్ల వివరాలు, రియల్‌ టైమ్‌ క్యూలైన్‌ అప్‌డేట్స్‌
  • దేవస్థానం బస్సులు, వాటిని లైవ్‌ ట్రాకింగ్‌ చేసుకొనే సౌకర్యం
  • పార్కింగ్‌ సమాచారం, మ్యాప్‌ నావిగేషన్‌ సౌకర్యం ఉంది.
  • అత్యవసర వైద్య సేవలు, పోలీసు, అగ్నిమాపక వివరాలు
  • పిల్లల భద్రతకు ఆర్‌ఎఫ్‌ఐడీ చేతిబాండ్‌ల సమాచారం
  • భక్తుల ఫిర్యాదులు, ఫీడ్‌బ్యాక్, సూచనలు స్వీకరించేందుకు ఏర్పాట్లు
  • రియల్‌టైమ్‌ అలర్ట్స్, అత్యవసర ప్రకటనలు ఉంటాయి.

Dussehra Arrangements At Indrakeeladri : ఇప్పటికే ఇంద్రకీలాద్రిలో దసరా ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు అన్నీ శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈసారి అమ్మవారి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈనెల 22 నుంచి అక్టోబర్​ 2 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వస్తుంటారు. వారికి ఏ విధమైనా ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు పోలీసు అధికారులు ప్రత్యేక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. భక్తులకు ఎక్కడా లోటుపాట్లకు తావులేకుండా కసరత్తు చేస్తున్నారు. వీఐపీల రాకతో సామాన్య భక్తులు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. క్యూ లైన్లలో భక్తులకు తాగునీరు, పాలు, అన్నప్రసాదం అందించే ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు ఈవో నాయక్ తెలియజేశారు. అదేవిధంగా మరోవైపు దసరా సందర్భంగా నిర్వహించే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ఈసారి ఏఐ టెక్నాలజీని పెద్ద ఎత్తున వినియోగించేలా అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

దసరా ఉత్సవాలకు సాంకేతిక దన్ను - క్యూలైన్ల అనుసంధానంలో ఏఐ

మరో పది రోజుల్లో శరన్నవరాత్రులు - ఇంద్రకీలాద్రిపై శరవేగంగా ఏర్పాట్లు

