Dangerous Road Turns in Parvathipuram Manyam: రాష్ట్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మరోవైపు కొండలు పచ్చదనం సంతరించుకున్నాయి. జలపాతాలు జలజలా పారుతున్నాయి. ఆనకట్టలన్నీ అందాలు ఆరబోస్తున్నాయి. ఘాట్ల ప్రయాణాలు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో ప్రమాదాలు కూడా పొంచి ఉన్నాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏ మాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా ముప్పు తప్పదంటున్నారు. క్షణాల్లో ప్రాణాలు గాల్లో కలిసి పోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సీతంపేట ఆడలి వ్యూపాయింట్, పాచిపెంట ఘాట్ రోడ్డు, జామి ఆనకట్ట తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ పరిస్థితి ఉంది. ఈ తరుణంలో వాహనదారులకు అప్రమత్తత తప్పనిసరని సూచిస్తున్నారు.
మనసు దోచే ముప్పు: సీతంపేట మండలంలోని కీలకమైన పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ఆడలి వ్యూపాయింట్ ఒకటి. మనసు దోచే అందాలు ఈ కేంద్రం సొంతం. ఇక్కడికి వెళ్లాలంటే ప్రమాదకరమైన ఘాట్ రోడ్లో ప్రయాణం తప్పనిసరి. కిట్టాలపాడు కూడలి వ్యూపాయింట్ వరకు 13 లోయల వద్ద మలుపులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఇప్పటి వరకు అయిదుగురు మృతి చెందగా 30 మంది వరకు క్షతగాత్రులుగా మారారు. వీటిపై స్పందించిన అధికారులు రోడ్కు ఇరువైపులా రూ.1.20 కోట్లతో రక్షణ గోడలు నిర్మిస్తున్నారు.
పొంచి చూస్తోంది: సాలూరు, గుమ్మలక్ష్మీపురం, ఎస్.కోట, సీతంపేట ప్రాంతాల్లో జలపాతాలు ఎక్కువ. ఇప్పటి వరకు ఏడుగురు మృతి చెందారు. శిఖపరువు, లొద్ద, కురుకుట్టి తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రమాదాలు జరిగాయి. దండిగాం, దళాయివలస, పసుపుగుమ్మి జలపాతాల వద్ద ముప్పు పొంచి ఉంది. వీటిల్లో చాలావరకు కనీస రోడ్డు సౌకర్యం కూడా లేదు. ప్రమాదకర రాళ్లతో కూడి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ పర్యాటకులు క్యూ కడుతూ అక్కడకు వెళ్లి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు.
అమ్మో వైకుంఠగిరి: అనంత వేంకటేశ్వరుడు కొలువుదీరిన వైకుంఠగిరికి చేరాలంటే గంట్యాడ మండలం ఎగువకొండపర్తికి వెళ్లాల్సిందే. 18 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఈ మార్గం అటవీ ప్రాంతం గుండా వెళ్తుంది. ఎత్తయిన కొండలు, 36 ప్రమాదకరమైన మలుపులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రమాదాలకు గురై ఇప్పటికే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక్కడ రక్షణ ఎలాంటి చర్యలు లేవు. మరోవైపు పాచిపెంట మండల పరిధిలోని ఘాట్రోడ్డు సైతం భయాందోళన కలిగిస్తోంది. పి.కోనవలస చెక్పోస్టు నుంచి ఆంధ్ర- ఒడిశా సరిహద్దు వరకు 7 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ దారిలోని కంకణాపల్లి, రొడ్డవలస సమీపంలో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
15 మంది మృత్యువాత: జామి మీదుగా ప్రవహిస్తున్న గోస్తనీ నదిలో జాగరం గెడ్డ కలిసే ప్రాంతంలో చిన్నపాటి ఆనకట్ట కట్టారు. అక్కడ నీరు పైనుంచి కింద వరకు జారుతూ ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ పర్యాటకుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో సైతం ప్రచారం చేయడంతో యువతీయువకులు అక్కడకు పెద్దఎత్తున వెళ్తున్నారు. అయితే ఎగువన ఊబిలాంటి గుంతలు ఉన్నాయి. అయితే అందులోకి దిగి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. గత 4 ఏళ్లలో 15 మంది మరణించారు. దీంతో రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు స్పందించి, హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టారు. అయినప్పటికీ పర్యాటకుల రద్దీ మాత్రం తగ్గ లేదు. ఈ క్రమంలో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా త్వరలో పూర్తిస్థాయి నిషేధం విధించే అవకాశం ఉంది.
దడ పుట్టిస్తున్న ఘాట్రోడ్డు - వర్షాకాలం బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రయాణం
తిరుమల మొదటి ఘాట్రోడ్డులో ఏనుగుల సంచారం - భయాందోళనలో భక్తులు