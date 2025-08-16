Danger Looms Over Gates of Tungabhadra Reservoir : తుంగభద్ర జలాశయం గేట్లకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. జలాశయంలోని 33 గేట్లలో ఏడు గేట్లకు వరద ఉద్ధృతికి దెబ్బతిన్నాయి. ఆ క్రస్ట్ గేట్లు ఎత్తి నీటిని బయటకు వదలాలన్నా, వరద తగ్గాక దించాలన్నా మొరాయిస్తున్నాయి. వీటిని ఆపరేట్ చేస్తే ప్రమాదం జరగొచ్చని డ్యాం ఇంజనీర్లు మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు నివేదించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు జీవనాడి లాంటి తుంగభద్ర జలాశయం గేట్లకు ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. గత ఏడాది కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఆగస్టు 10న జలాశయం 19 నెంబర్ గేటు కొట్టుకపోయింది.
ఏపీ ప్రభుత్వ చొరవతో అతి కష్టంమీద ప్రవాహం ఉండగానే స్టాప్ లాగ్ గేటును అమర్చి రికార్డు సృష్టించారు. ఈ స్టాప్ లాగ్ గేటుకు రెండు వైపుల ఉన్న 18, 20 నెంబర్ గేట్లను ఎట్టి పరిస్థితిలో తెరవకూడదని అప్పట్లోనే డ్యాం నిపుణులు కన్నయ్యనాయుడు అధికారులకు చెప్పారు. గత ఏడాది తరహాలోనే ప్రస్తుతం టీబీ డ్యాంకు వరద వస్తోంది. మళ్లీ కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం టీబీ డ్యాంకు 23వేల క్యూసెక్కుల వరద కొనసాగుతుండగా, దిగువనున్న నదికి రెండు గేట్ల ద్వారా పదివేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
జలాశయానికి మొత్తం 33 గేట్లు ఉండగా వీటిలో ఇప్పటికే 19 గేటు స్టాప్ లాగ్ కాగా, 18,20 నెంబర్ల గేట్లను తెరవద్దని నిపుణులు చెప్పారు. వీటితో పాటు మరో ఐదు 4, 17, 24, 27, 28 నెంబర్ల గేట్లను కూడా తెరిస్తే మళ్లీ మూయడానికి వీలుపడదని తెలుస్తోంది. డ్యాంపై ఉన్న ఎనిమిది గేట్లు నీటి తటాకాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయాయని నీటి విడుదలకు ఆస్కారం లేదని టీబీ బోర్డు అధికారులు తేల్చారు. ఈ సీజన్లో వచ్చే కొద్ది పాటి ప్రవాహాలకు ఈ ఏడు గేట్లు ఎట్టి పరస్థితుల్లో తెరవరాదని డ్యాం భద్రత పర్యవేక్షణ అధికారులు చెప్పారు.
తుంగభద్ర గేట్లన్నీ మార్చాల్సిందే - ప్రాజెక్టులను స్కాన్ చేయించాలి: కన్నయ్యనాయుడు
ఒకవేళ ఈ సీజన్లో భారీ ప్రవాహం వస్తే మాత్రం అన్ని గేట్లు తెరవాల్సి వస్తుందని, ఆ రోజు ప్రవాహ వేగం, వచ్చే నీటి పరిమాణాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలని బోర్డు అధికారుల సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గత ఏడాది ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కొత్త గేట్ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకొని అధికారుల ద్వారా కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చినా ఆ ప్రభుత్వం స్పందించలేదు.
దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వమే చొరవతీసుకొని కొత్త గేట్ల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం డ్యాంకు అమర్చనున్న కొత్త గేట్లు కర్ణాటకలోని గదగలో తయారవుతున్నాయి. వచ్చే సీజన్కు ఏపీ ప్రభుత్వం డబ్బు వెచ్చించి గేట్లు మార్పించనుంది. అయితే ఈ సీజన్లో భారీ ప్రవాహం వస్తే పరిస్థితి ఏమిటనేదానిపై టీబీ డ్యాం అధికారులు రోజూవారీ నీటి ఇన్ ఫ్లో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం నిధులు వెచ్చించి గేట్లు తయారీ ప్రారంభించినందున కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు కూడా సహకరించి గేట్లు మార్పించకపోతే వచ్చే ఏడాది డ్యాం భద్రతకే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని ఇంజనీర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రమాదపు అంచుల్లో తుంగభద్ర డ్యామ్ - వచ్చే సీజన్కు నీళ్లివ్వడం కష్టమే