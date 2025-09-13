న్యాయవిద్య కోర్సుల్లో రాణిస్తున్నయువత - పట్టాలతో పాటు పసిడి పతకాలు కైనసం
సివిల్, క్రిమినల్ కోర్సులు కాకుండా - సెక్యూరిటీ అంశాల్లో న్యాయవిద్య పూర్తి - సీజేఏ ధీరజ్సింగ్ ఠాగుర్ చేతుల మీదుగా ప్రదానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 8:13 PM IST
Vizag Damodaram Sanjeevaiah Law College: ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా యువశక్తి మనదేశంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వా లు అందించే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లిన వారు అధికంగానే ఉన్నారు. అలాంటి కోవకు చెందిన వారే వీరంతా. న్యాయవాద వృత్తిని ఎంచుకొని భవిష్యత్తుకు మార్గాన్ని ఎంచుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. సివిల్, క్రిమినల్ కోర్సులు కాకుండా సెక్కూరిటీ అంశాల్లో న్యాయవాద విద్యను ఎంచుకుని పసిడి పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులపై ప్రత్యేక కథనం.
విశాఖ జిల్లా దామోదరం సంజీవయ్య న్యాయ విశ్వవిద్యాలయంలో 12వ స్నాతకోత్సవాలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులంతా న్యాయవాద కోర్సులను పూర్తి చేసుకుని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాగుర్ చేతుల మీదుగా పట్టాలు అందుకున్నారు. భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారీ విద్యార్థులు.
కళ్లు లేకున్నా లా డిగ్రీ: వీరంతా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులు. 5 ఏళ్ల న్యాయవిద్య, 3 ఏళ్ల ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎంలో కోర్సులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. న్యాయవాద వృత్తిలోకి అడుగు పెడుతున్న ఈ విద్యార్థులు. రాజ్యాంగం, క్రిమినల్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, పర్యావరణం వంటి లా కోర్సుల్లో సత్తాచాటి పసిడి పతకాలు సొంతం చేసుకున్నారు.
కృషి, పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించింది విశాఖకు చెందిన రష్మీ. రెండు కళ్లు లేకున్నప్పటికీ న్యాయవిద్యలో పట్టాతో పాటు 2 స్వర్ణాలు సాధించి ప్రతిభకు వైకల్యం అడ్డుకాదని నిరూపించింది. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలో ఉత్తమ ర్యాంకు సాధించి 2018లో దామోదరం సంజీవయ్య న్యాయవర్సిటీలో ప్రవేశం పొందింది. బ్రెయిలీ లిపిలో కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం పెంచుకుని 8.19 C.G.P.A పాయింట్లతో సత్తా చాటింది.
మక్కువతోనే న్యాయవాద కోర్సుల్లో: విజయంతంగా కోర్సును పూర్తి చేసి ఎల్ఎల్ఎంలో 2 స్వర్ణాలు సాధించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతోంది సౌమ్య. ప్రస్తుత తరుణంలో క్రిమినల్, సివిల్కు సంబంధించిన కేసులే అధికంగా ఉన్నాయని, వాటిపై మక్కువతోనే న్యాయవాద కోర్సుల్లో రాణించడం జరిగిందని వివరించింది.
దేశంలో జాతీయ భద్రత చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అలాంటి ప్రత్యేక న్యాయ విభాగంలో పసిడి పతకం సాధించడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని చెబుతున్నాడు నాగ సాయి శ్రీరామ్. భవిష్యత్తులో నేషనల్ సెక్కూరిటీ లా, ఉగ్రవాద చర్యలు వంటి అంశాల్లో మరింత నిశితంగా అధ్యయనం చేస్తానని వివరించాడు.
'నేను ఏపీ హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా చేస్తున్నాను. 2022వ సంవత్సరంలో ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేశాను. అందరూ జడ్జీల ముందు సర్టిఫికెట్ తీసుకోవడం, ఈ కాన్వేవ్కు అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.' -సాయి ప్రణీత్, గోల్డ్ మెడలిస్ట్
దేశంలో అనేక కోర్టుల్లో జిల్లాస్థాయి నుంచి సుప్రీంస్థాయి వరకు ఎంతోమంది జడ్జిలుగా ఎదిగారు. జస్టిస్ అనే బిరుదుని సాధించించుకునేలా ముందుకు సాగుతామని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు. న్యాయవిద్యలో బంగారు పతకాలు సాధించడంతో తమ తల్లిదండ్రులు ఎంతో గర్వపడుతున్నారని చెబుతున్నారు. రాజ్యాంగంలో న్యాయవృత్తి ప్రధాన స్తంభం. సామాన్యుడికి కూడా అండగా నిలిచేది న్యాయస్థానమే. అలాంటి న్యాయరంగంలో విజయవంతంగా కోర్సులు పూర్తి చేసి న్యాయవాదులు అయ్యేందుకు సిద్ధమవుతున్న వీరందరీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుదాం.
