DAMINI APP FOR Lightning Alert : ఈ వానాకాలం సీజన్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పలుచోట్ల కురుస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఏదో ఒకచోట పెద్ద శబ్ధంతో పిడుగులు పడతాయి. తద్వారా ప్రజలకు ఆస్తి, ప్రాణనష్టం వాటిల్లుతోంది. ఎక్కువగా పశువుల కాపర్లు, పంట పొలాల్లో పనిచేసే వారు, కూలీలు పిడుగుపాటు కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మరోవైపు మూగజీవాలు సైతం మృత్యువాత పడుతున్నాయి.
ఇటీవల కుమురం భీం జిల్లాలోని కౌటాల మండలంలో ఒకరు, తిర్యాణి మండలంలో ఏడు పశువులు పిడుగుపాటుకు గురై మృతిచెందాయి. అయితే కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలా వరకు మరణాలను నియంత్రిచొచ్చు. పిడుగుపాట్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవచ్చు. ఈ మేరకు కేంద్ర భూవిజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ ‘దామిని’ పేరుతో ఓ యాప్ను రూపొందించింది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఎలా పని చేస్తుంటే : పిడుగు పడే సమాచారాన్ని ముందుగానే దామిని, వజ్రపాత్ యాప్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఉపయోగించాలంటే ముందుగా మీ స్మార్ట్ఫోన్లోని ప్లే స్టోర్లో దామిని యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో తెలుగుతో భాషతో పాటు పలు భాషలు సైతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ యాప్ వినియోగదారుడు ఉన్న 40 కిలోమీటర్ల పరిధిలో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంటే ముందుగానే మనకు అలర్ట్ చేస్తుంది. ప్రమాదం ఎప్పుడు జరుగుతుందో గుర్తించి మూడు రంగుల సంకేతాలతో మన సెల్ఫోన్ ద్వారా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది.
పిడుగుల వేళ జాగ్రత్తలు : ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులకు సమాచారాన్ని దామిని యాప్ ఇస్తుంది. పిడుగులు ఏ ప్రాంతంలో పడే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని ముందుగానే ఈ యాప్ సూచిస్తుంది. పిడుగు పడినప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ‘దామిని’ యాప్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. పిడుగులు పడేటప్పుడు చేయాల్సిన, చేయకూడని పనులను కూడా ఇందులో సవివరంగా వివరించారు.
వర్షం పడే సమయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాలు, పొడవైన చెట్లు, సెల్ టవర్లు, విద్యుత్తు, టెలిఫోన్ పోల్స్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పిడుగులు అధికంగా పడేటువంటి అవకాశాలుంటాయి.
- ఆకాశంలో ఉరుములు, మెరుపులు కనిపించిన వెంటనే ఇళ్లలోకి లేదా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి.
- వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద, ఒక్కచోట ఉండొద్దు.
- ఒక వేళ బహిరంగ ప్రదేశంలో ఉంటే నిటారుగా నిల్చోవద్దు.
- నీరున్న ప్రాంతాలకు కాస్త దూరంగా ఉండాలి.
- ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో విద్యుత్తు పరికరాలు వినియోగించొద్దు.
- శరీరానికి కరెంటు షాక్ తగిలినట్లుగా అవ్వడం, వెంట్రుకలు నిటారుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే పిడుగు పడే అవకాశం ఉందని భావించాలి.
ధామిని యాప్ హెచ్చరికలు ఇలా :
ఎరుపు : 7 నిమిషాల్లో
పసుపు : 14 నిమిషాల్లో
నీలం : 21 నిమిషాల్లో
4 రోజుల ముందుగానే : మేఘ్దూత్ యాప్ను ఉపయోగించి రానున్న నాలుగు రోజులకు వాతావరణ సమాచారాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఏడు రోజుల క్రితం నాటి సమాచారం కూడా యాప్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ యాప్లో ప్రస్తుత సమయంలోని ఉష్ణోగ్రత, గాలి, ఎక్కడెక్కడ ఎంత వర్షపాతం ఉంది, వేగం తదితర సమాచారాన్ని సులభంగా పొందవచ్చు. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేసేవారు ఆ ప్రాంతాల వాతావరణ సమాచారాన్ని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
