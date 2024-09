ETV Bharat / state

బుడమేరు కన్నీరు - సర్వం తుడిచి పెట్టేసిందని ఘొల్లుమంటున్న బాధితులు - Home Appliances damage

Damage to Electronic And Home Appliances Due to Floods in Vijayawada : ఫ్రిజ్, టీవీ, వాషింగ్‌ మెషిన్‌ పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఇలాంటివన్నీ వన్‌టైం ఇన్వెస్ట్​మెంట్​! గృహోపకరణాలన్నీ ఒకేసారి కొనే స్థోమత లేక దఫదఫాలుగా కొంటుంటారు. కానీ అవన్నీ ఒకేసారి పాడైపోతే పరిస్థితేంటి? వాటితోపాటు ఉప్పులు,పప్పులూ, వంటపాత్రలూ పనికిరాకపోతే పరిస్థితేంటి? సంసారం మళ్లీ మొదటికొచ్చి నట్లే కదా! విజయవాడలోని బుడమేరు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి. అప్పు చేసో, వాయిదాల పద్ధతుల్లోనో కొన్న సామాన్లన్నీ పాడైపోయాయి.

ఏ ఇంటికెళ్లినా దయనీయ పరిస్థితి : తడిసిన ఫ్రిజ్‌లు, టీవీలు, కూలర్లు, వాషింగ్‌ మెషిన్లు, టేబుల్‌ఫ్యాన్లు, ఇతర గృహాపకరణాలు. నీళ్లలో తేలియాడుతున్న పరుపులు, సోఫాలు. విజయవాడలోని బుడమేరు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏ ఇల్లు చూసినా ఇదే కష్టం. ఇదే నష్టం. హమ్మయ్య వరద తగ్గిపోయిందంటూ ఇంటితలుపులు తెరుస్తున్న బాధితులకు కన్నీళ్లు ఆగడం లేదు. ఇంట్లోని ప్రతీ ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువూ బురదమయమైంది. వంట గదిలో ఉప్పులు, పప్పులు మొదలుకుని బెడ్‌రూమ్‌లో మంచాలు, పరుపుల వరకూ ఏదీ పనికొచ్చేలా లేదు.

ముగింపు దశకు చేరిన పునరుద్ధరణ పనులు - నేడు విజయవాడలో కేంద్ర వైద్య బృందం పర్యటన - Vijayawada Gradually Recovering