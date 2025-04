ETV Bharat / state

ఒంగోలు డెయిరీ తెరవండి - మాకు బాసటగా నిలవండి - ONGOLE DAIRY CLOSED ISSUE

Published : April 29, 2025 at 9:02 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 9:20 AM IST

Ongole Dairy Closed Issue : ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగి పాడి రైతులకు బాసటగా నిలిచిన ఒంగోలు డెయిరీ జగన్‌ సర్కార్ దెబ్బకు మూలనపడింది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పాల సేకరణకు స్వస్తి పలికి, అమూల్‌ సంస్థకు లీజుకు ఇచ్చారు. ప్లాంట్ నిర్వహణ భారమవుతోందని సదరు సంస్థ వదిలేయడంతో డెయిరీ పూర్తిగా మూతపడింది. దీంతో పాడి రైతులకు ఆసరా లేకుండా పోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ ఒంగోలు డెయిరీని తెరిపించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా పాడి రైతులు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఒంగోలు డెయిరీ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అధ్వాన స్థితికి చేరింది. ప్రకాశం జిల్లా పాడి ఉత్పత్తి దారుల సహకారం సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు డెయిరీ 1978లో 43,000ల లీటర్లతో ప్రారంభమైంది. ఒకానొక సమయంలో లక్షన్నర లీటర్లకుపైగా పాలు సేకరించే స్థాయికి వెళ్లింది. రోజుకు 3.5 లక్షల లీటర్ల పాల సేకరణ సామర్థ్యంతోపాటు, 30 మెట్రిక్‌ టన్నుల పాలపొడి తయారీ యూనిట్‌, 20 మెట్రిక్‌ టన్నుల వెన్న తయారీ, 10 మెట్రిక్‌ టన్నుల నెయ్యి తయారీ సామర్థ్యంతో ఒంగోలు డెయిరీ కళకళలాడేది.

Last Updated : April 29, 2025 at 9:20 AM IST